Čovjek s najmanjim ponosom na svijetu: 'Ima 2,5 cm, žene se smiju kad ga vide'

Amerikanac Michael Phillips (36), koji sebe naziva "čovjekom s najmanjim penisom na svijetu", otkrio je kako mu veličina penisa značajno utječe na život.

Iskustva u intimnim situacijama dodatno su mu otežala život, posebno nakon što se prva djevojka, s kojom je planirao biti intiman, počela smijati kada je vidjela njegov penis.

Ima mikropenis od 2,5 cm

"Otišao sam kod doktora prije nekoliko mjeseci jer sam bio zabrinut oko veličine svojeg penisa. Tamo su me informirali da imam mikropenis i poslali su me kod urologa. Oduvijek sam znao da imam mali penis, ali nisam znao da to stanje ima svoj naziv", rekao je za The Sun 36-godišnji Michael.

Michael priznaje da mu je veličina penisa onemogućila seksualne odnose, a zbog toga se potpuno povukao iz svijeta dejtanja.

"Glavni razlog što sam otišao kod doktora je što mi je penis premali za seks. Nekoliko puta sam pokušao, ali nije uspjelo. Nakon toga sam izgubio interes za dejtanjem", rekao je Michael, koji ima penis veličine oko 2,5 centimetara.

Dodaje i kako, zbog svog stanja, mora sjediti dok mokri. Iako je već dugo razmišljao o operaciji povećanja penisa, skeptičan je hoće li to riješiti njegove probleme.

"Operacija može dodati tri-četiri centimetra, ali i s tim dodatkom, još bih imao mikropenis", kaže Michael.

Unatoč svim izazovima, pokušava ostati pozitivan i razmišlja o upisivanju svog penisa u Guinnessovu knjigu rekorda. "Želim nešto negativno pretvoriti u pozitivno", ističe na kraju razgovora, naglašavajući kako mu je cilj podići svijest o ovom rijetkom stanju.

