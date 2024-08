Hrvati idu na podebljanje penisa! Evo kako se izvodi, koliko stoji i što dobijete

Pitanje "kako povećati penis" nalazi se među najguglanijima u 2024. godini pa, ako je suditi po tome, Hrvati su dosta zabrinuti oko svog "muškog ponosa", tj. veličine spolnog organa, a neki od njih su možda samo znatiželjni.

Operacija elongacije (produljenja) spolovila kirurški je postupak kojim se nastoji povećati duljina penisa. Na taj zahvat idu muškarci koji su nezadovoljni veličinom svog spolovila ili imaju mikropenis kako bi si poboljšali samopouzdanje i kvalitetu života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se često na Googleu informiraju o "povećanju penisa", rijetko koji Hrvat će se doista usuditi otići na operaciju produljenja spolovila, otkrio je za Net.hr specijalist kirurgije i urologije iz Poliklinike Maletić mr.sc. Duško Maletić, dr. med.

"Operacija produljenja spolovila nikada nije bila puno tražena u Hrvatskoj. To je za ovo naše podneblje dosta rijetka operacija", rekao nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako podebljati penis

Međutim, dr. Maletić je istaknuo da je među Hrvatima popularno podebljanje spolovila masnim tkivom. "Danas je dosta moderno i prisutno je povećanje volumena spolovila masnim tkivom, koje se dosta često izvodi", otkrio je.

Foto: Poliklinika Maletić Specijalist kirurgije i urologije mr.sc. Duško Maletić, dr. med

"Zbog resorpcije dijela transplantirane masti, zahvat je potrebno učiniti u dva navrata u razmaku četiri do šest mjeseci zbog kompletnijeg, boljeg i trajnog rješenja. U polumjeru se može izvršiti podebljanje oko četiri milimetra, što je u opsegu oko 2,5 centimetara", kazao je dr. Maletić.

Podebljanje muškog spolovila izvodi se u lokalnoj anesteziji te ne ostaju ožiljci, a zahvat košta oko 1.100 eura.

"Mast se vakuumom vadi s donorske regije, obrađuje i injicira u ovojnice spolovila u sterilnim, operacijskim uvjetima. Nema ožiljaka. Ovo je svagdje u svijetu, pa tako i kod nas dosta popularno i prisutno. Obično se s tim kombinira i Platelet Rich Plasma (PRP) koja se dobiva iz krvi vađenjem u specijalne vacutainere i centrifugiranjem, koja osim na transplantiranu mast ima izuzetno dobro djelovanje i na kavernozno tkivo spolovila i njegovu elastičnost te bolje punjenje s krvi, stoga i bolju erekciju", objasnio je dr. Maletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liječenje erektilne disfunkcije

"Ovo se ponekad koristi i kao liječenje erektilne disfunkcije (ED). Poznato je kao PENIS SHOT, ili MEN SHOT terapija. To je jedina prirodna poznata metoda za pojačanje erektilnosti spolovila", dodao je.

Foto: shutterstock

"U svijetu se rade podebljanja s punilima koji traju oko četiri do šest mjeseci kao za bilo koji drugi dio tijela: usne, bore itd. S obzirom da su punila dosta skupa, a ograničenog su vremenski djelovanja, to baš na našim prostorima nije saživjelo u svrhu podebljanja spolovila", istaknuo je dr. Maletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, operacija produljenja muškog spolnog organa složen je postupak koji zahtijeva pažljivo razmatranje i temeljitu konzultaciju s liječnikom koji će odlučiti je li potrebno raditi taj zahvat ili ne. Cijena operacije je oko 3.000 eura.

Kako produljiti penis

"Zahvat se izvodi presijecanjem suspenzornog ligamenta penisa u općoj anesteziji, traje oko jedan sat ili nešto manje. Rizici su kao i za bilo koju operaciju u općoj anesteziji, što se rješava potrebnim pretragama za procjenu zdravstvenog stanja, pregledom anesteziologa itd.", objasnio je dr. Maletić.

Foto: Shutterstock

"Pacijente svakako treba prije operacije upozoriti na mogući rezultat koji je realan, a to je 1,5 centimetara maksimalno do dva centimetra. Ako im to odgovara, bit će i zadovoljni", dodao je.

Operacija produljenja muškog spolovila provodi se tako da se napravi polulučni rez koji se nakon presijecanja suspenzornog ligamenta penisa sašije u obliku znaka za Mercedes. Ožiljak je skriven i nalazi se u području prekrivenim dlačicama, a konci na rani se sami resorbiraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon oporavka od anestezije pacijent odlazi na kućnu njegu. Preporučuje se mirovanje tijekom nekoliko dana te suzdržavanje od spolnih odnosa i masturbiranja tijekom idućih nekoliko tjedana.

"Povećanje spolovila, odnosno produženje ne utječe na plodnost i seksualnost", naglasio je dr. Maletić. Na pitanje može li se muško spolovilo povećati nekirurškim metodama, primjerice pumpicom, odgovorio je: "U svijetu nema relevantnih rezultata povećanja penisa pumpicom".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija s popisa nepoželjnih skida Severinu, njezina odvjetnica: 'Ostaje pri svom stavu'