Neimenovani 50-godišnjak iz istočne Jave u Indoneziji koji je osjetio "puknuće" tijekom seksa završio je s, kako su ga liječnici nazvali, "deformitetom nalik patlidžanu" na penisu, piše The Sun.

On je, naime, pretrpio iznimno rijedak i bolan prijelom penisa. "Pacijent je imao snošaj sa svojom suprugom kada je osjetio 'puknuće', opisano je u radu objavljenom u International Journal of Surgery Case Reports.

Nakon toga je izgubio erekciju, imao je ekstremnu nelagodu, krvarenje iz uretre i nije mogao mokriti. Čovjek je otišao u bolnicu te se tamo požalio na oteklinu koja ga je mučila četiri sata. Tijekom pregleda liječnici su utvrdili "deformaciju patlidžana", jasan znak da je penis slomljen.

Penis je bio zakrivljen udesno te je imao grotesknu oteklinu. Došlo je i do značajnog krvarenja u tkivu penisa, pa se formirala velika modrica, zbog čega je poprimio ljubičasto-crvenu boju sličnu patlidžanu.

Snimke su pokazale višestruka puknuća

Liječnicima je bilo teško utvrditi gdje je točno tkivo puklo, s obzirom na to da se modrica protezala sve do skrotuma. Snimke su pokazale puknuća erektilnog tkiva na desnoj strani muškarčevog penisa, vezivnog tkiva duboko u penisu i uretre.

Nesretni muškarac odmah je operiran. Slomljena erektilna komorica fiksirana je upijajućim materijalima i šavovima, a dva kraja uretre ponovno su spojena. Kako bi se spriječilo zgrušavanje krvi u skrotumu, napravljeno je više rezova i umetnuta je drenažna cijev. Pet dana nakon operacije muškarac je otpušten s kateterom kojeg je trebao nositi 21 dan dok mu uretra ne zacijeli.

"Pacijent se vratio na ambulantni pregled sedmog dana nakon operacije. Činilo se da je rana u dobrom stanju. On je ponovno pregledan 21. postoperativnog dana, a uretralni kateter je izvučen. Ishod se smatra zadovoljavajućim", izvijestili su liječnici.

Prijelom penisa se događa tijekom energičnog seksa

Četiri mjeseca nakon incidenta, pacijent se dobro oporavio te ponovno može mokriti i imati seks sa svojom ženom bez ikakve nelagode. Iako mu je penis malo savijen ulijevo kad je u erekciji, to mu ne uzrokuje bol. Nije nenormalno da se penis blago zakrivi, sve dok to ne uzrokuje probleme.

Prijelom penisa, kažu stručnjaci, uglavnom se događa tijekom energičnog seksa kada se previše snažno gurne u stidnu kost ili perineum između vagine i anusa. Također, malom broju muškaraca penis se slomio tijekom masturbacije ili pada s kreveta s erekcijom. Zakovi prijeloma su: zvuk "škljocanja", oteklina i modrice (hematomi).

Zvijezda TikToka Dr. Karan Rangarjan upozorio je da pri obrnutom položaju kaubojke može doći do prijeloma penisa jer parovi mogu biti neusklađeni. On je upozorio da muškarci koji ne potraže liječničku pomoć obično imaju erektilnu disfunkciju, ožiljke i zakrivljenje do kraja života.