Osim nesretnih okolnosti veliki poticaj u njenom stvaralaštvu bio joj je suprug Diego Rivera. On joj je bio najveći oslonac, ali i najveći nož u leđa. Jednom je prilikom izjavila: "Ja sam pretrpjela dvije teške nesreće u svom životu ... prva je bio tramvaj koji me srušio, a druga je bio Diego". Naime, Frida je uz Diega prihvatila komunističku ideologiju kojoj je ostala vjerna do kraja života. No, on nije ostao vjeran njoj, a pokazat će se - ni ona njemu.