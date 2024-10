Bivša alkoholičarka: 'Po ovome se vidjelo da imam problem, ali nisam bila svjesna'

Julie McFadden medicinska je sestra, zaposlena na odjelu palijativne skrbi, ali ona je i žena koja je javno progovorila o problemu s alkoholizmom. Za sebe kaže da je bila ''visoko funkcionalna alkoholičarka'', a javnosti je otkrila znak koji to razotkriva, a kojeg, kako kaže, ''ni sama nije bila svjesna dok se nije otrijeznila''.

U nedavnom videu koji je objavila govorila je o svom oporavku od alkoholizma i utjecaju koji je imao na njezin život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekla je da izraz ''visoko funkcionalni alkoholičar'' uglavnom izaziva nevjericu kod ljudi, ali kako ona misli da je alkoholizam općenito pogrešno shvaćen. Julie je rekla da je i ona nekada imala predodžbu o tome kako izgleda alkoholičar, ali ona je bila alkoholičarka koja nije odgovarala toj ideji ''starca koji je izgubio posao i živi ispod mosta''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pričajući ljudima svoju priču o oporavku, opisala je kako je izgledala želja za pićem i utjecaj koji je ona imala na njezin život, te kako je neko vrijeme samoj sebi govorila da, ako ima dobre ocjene i nađe dobar posao, ''to zapravo nije problem''.

''Svaki put kad sam nešto popila, nešto se dogodilo u mom mozgu, i umjesto da to bude samo popila sam piće, postalo je opsesijom da popijem iduće'', rekla je.

''Jednom sam otišla na koncert omiljenog benda i kad sam počela piti, jer, naravno, zašto ne bih pila na koncertu, to je prestalo biti moje iskustvo s omiljenim bendom. Jednostavno se pretvorilo u pitanje kako mogu nabaviti više alkohola, koliko brzo ga mogu nabaviti i gdje su ostale usluge koje idu uz moje piće i konzumiranje alkohola dok sam na koncertu.''

Opisala je kako je na kraju propustila cijeli koncert, te kako zapravo nije čula nijednu pjesmu dok je bila na koncertu, jer je samo bila opsjednuta kako što više partijati. ''To je samo jedna okolnost i naravno da nisam mislila da je nešto loše u tome, samo gledajući unatrag mogu reći kako sam na neki način zaobilazila svoj život dugi niz godina.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixabay

Stručnjak kaže kako su visoko funkcionalni alkoholičari ljudi koji lako mogu zadržati posao i veze bez obzira na to što piju. I bez obzira na to što postoji niz znakova da imaju problema s alkoholom. Terapeut Jeffery Meltzer kaže kako se to prepoznaje jer je uključeno stalno pijenje dulje od planiranog, jedno piće se pretvara u njih nekoliko, a pojavljuje se i žudnja. Tada je najvažnije prepoznati da zaista imate problem.

POGLEDAJTE VIDEO Polovica maloljetnika u Hrvatskoj prvu čašu alkohola popije do 13. godine: 'Vrijeme je da se uhvatimo u koštac s time'