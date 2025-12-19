Luka je dobio veliku podršku: 'Hvala ti što si dio mog putovanja i što ja mogu biti dio tvog'

Početak epizode vas uvodi u Alininu mračnu prošlost, borbu koju je vodila sa samom sobom i svijetom, te pobjedu koju je hrabro iznijela. Prije njihovog druženja, Luki Veljkoviću smo pustili taj uvod da bude svjestan i sreće koju je imao u životu jer nije morao proći takve strahote.

The good, the bad and the ugly

Za početak su imali duel u starom western ugođaju za Lukinu najdražu nagradu - čips!

Nakon izazova kratko su se upoznali kroz razgovor i prešli na sljedeći - u jako pozitivnom duhu.

U doslovnom prijevodu: ‘Volim ga pomicati’

Uz jako puno zabave i smijeha, Luka i Alina su prošli posebnu vrstu treninga - uz poznatu pjesmu iz filma Madagaskar 'I like to move it' morali su odraditi vježbe koje im je Marko pokazao. Uz puno znoja, morali su i pjevati!

I za kraj - ono što je mnogima najveća neugoda

Za kraj epizode, Alina je htjela osvijestiti Luki koliko okolina zapravo može utjecati na tebe i koliko duboko nas mogu povrijediti najbliži. Kroz korištenje vlastitog primjera i razgovor o situacijama koje su prošli u životu - izašlo je puno tuge. Kroz plakanje i otvoreni razgovor o osjećajima zbližili su se i odlučili na ostatak Lukinog putovanja krenuti zajedno. Alina će skupa s njim vježbati sljedećih 6 mjeseci dok oboje ne smršave koliko žele.

Kako je to izgledalo, možete pogledati na YouTube kanalu RTL-a!