64-godišnjakinja je završila u specijalističkoj klinici nakon što je osjetila čudan osjećaj u lijevom uhu zbog čega nije mogla zaspati.

Pauk u uhu

Pacijentica iz Tajvana je osjećala da se nešto pomiče u njezinom uhu i stalno je čula zvukove škljocanja i šuškanja. Tijekom pregleda, tim iz gradske bolnice u Tajvanu pronašao je malog pauka u njenom ušnom kanalu. Jezivi kukac je također odbacio svoj vanjski oklop koji je ostavio u blizini. Liječnici su u travnju upotrijebili uređaj nalik cijevi kako bi isisali pauka i njegov vanjski kostur.

Za časopis New England Journal of Medicine, dr. Tengchin Wang je rekao: "Nije osjećala bol jer je pauk bio vrlo malen - oko dva do tri milimetra." Stručnjak je dodao da nikada nije vidio da je stvorenje odbacilo kožu u nečije uho. Pozvao je građane da posjete liječnika ako ikada dožive slične simptome.

Srećom, ulazak insekta u uho relativno je rijetka pojava. Studija iz 2019. pokazala je da živi kukci predstavljaju samo 14 posto stranih tijela pronađenih u ušnim kanalima ljudi. Češće otkriveni predmeti uključuju pamučne kuglice, perle i podloge za naušnice.

Foto: New England Journal of Medicine Foto: New England Journal of Medicine

Kako prepoznati kukca u uhu

Ako je kukac još živ dok je u vašem uhu, često može biti glasan i bolan. Prema Healthlineu, mogući znakovi i simptomi uključuju:

• Osjećaj svrbeža ili škakljanja u uhu

• Zvukovi grebanja ili zujanja

• Prigušen zvuk u zahvaćenom uhu

• Osjećaj da vam je nešto zabijeno u uhu

• Nelagoda ili bol u uhu

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kako ukloniti kukca iz uha

Prije svega, pobrinite se da ostanete mirni. Prije nego što nazovete liječnika opće prakse, pokušajte ukloniti kukca iz ušnog kanala dok ste kod kuće. Učinite to tako da ulijete biljno ili dječje ulje u ušni kanal i pomičite glavu, piše Healthline.

Nikada nemojte koristiti pamučne štapiće za uši ili drugi predmet jer to može gurnuti kukca dalje unutra i potencijalno oštetiti srednje uho ili bubnjić. Ako vi ili vaše dijete imate problema s ušima, važno je odmah otići liječniku. Također biste se trebali obratiti svom liječniku opće prakse ako ga ne možete ukloniti uljem kod kuće. Liječnici će obično koristiti anestetik koji se zove lidokain kako bi uspješno ubili kukca prije nego što isperu. Također vam mogu biti propisani antibiotici ako je ušni kanal ozbiljno oštećen, piše The Sun.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: U karlovačkom vrtiću uši i dječje gliste