Sve češća izvješća o stjenicama u javnom prijevozu i njihovoj invaziji domova dovoljan su razlog za besane noći, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Stjenice mogu ući u apsolutno sve i preživjeti do godine dana. Jedino rješenje? Dezinsekcija'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U novom dokumentarcu Channela 5 "The Big Bed Bug Invasion ('Velika invazija stjenica')", ljudi otkrivaju kako su im živote uništile krvožedne štetočine. Između ostaloga, Paul iz Watforda otkrio je detalje svoje dvomjesečne borbe sa stjenicama.

"To je krvoproliće, apsolutno krvoproliće. Vidite ih kako vam gmižu po ruci, vidite ih kako pužu po vašem krevetu, zbog čega se češete kao bijesni. Nakon što vas ugrize, ruka vam natekne i boli vas. A budući da polažu jaja svake dvije sekunde, razmnožavaju se cijelo vrijeme", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odrasla ženka stjenice može položiti do deset jaja dnevno te do 500 jajašaca tijekom svog života. "To se treba nazvati epidemijom, jer je izvan kontrole. I mislim da moramo biti iskreni prema sebi i reći, ako nešto ne poduzmemo, samo će biti sve gore i gore", rekao je David Cain, osnivač tvrtke Bed Bugs Ltd.

Profesor James Logan, s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, koji se također pojavljuje u dokumentarcu, za The Sun je rekao da ga je ugrizla stjenica na letu za SAD te da se one mogu skrivati ​​bilo gdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve su otpornije na insekticide

"Vozim se podzemnom jer je malo vjerojatno da ćete biti ugrizeni u javnom prijevozu, iako sam bio ugrizen u zrakoplovu i uhvatio sam krivca. Ali zrakoplovi mogu biti zaraženi, kao i vlakovi, autobusi i kina. Stjenice mogu biti bilo gdje, ali to ne znači da jesu posvuda", rekao je prof. Logan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Dok napada kožu, ženka stjenice ispušta koktel kemikalija koji sadrži antikoagulans za zaustavljanje zgrušavanja krvi i anestetik tako da ne možete osjetiti ugriz.

"To samo znači da sve dok je toplo i ima ljudi koji su dovoljno dugo u jednom položaju, stjenice mogu izaći, hraniti se i vratiti se u skrovište. To traje samo nekoliko minuta, pa biste mogli sjediti u autobusu deset minuta i biti ugrizeni, a da za to i ne znate", dodao je.

James, koji je specijalist za kukce, priznao je da ipak nevoljko poštuje stjenice. On je tijekom dokumentarca dopustio jednoj da ga ugrize i prikazano je kako od jednog ravnog, blijedog kukca postaje tamnocrven i "okrugao kao kobasica".

Dok napada njegovu kožu, ženka stjenice ispušta koktel kemikalija koji sadrži antikoagulans za zaustavljanje zgrušavanja krvi i anestetik tako da James ne može osjetiti ugriz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stjenice su savršeno evoluirale da nas mogu pronaći i sisati nam krv, a da mi uopće to ne primijetimo. Ali one su sve veći problem i sve su otpornije na insekticide. Također, ljudi danas više putuju, osobito nakon pandemije, i tako se stjenice šire", kazao je.

'Možete postati paranoični i tjeskobni'

"U isto vrijeme imate klimatske promjene koje uzrokuju vremenske uvjete pogodnijima za razvoj raznih insekata. Obično bismo imali vrlo hladne zime koje bi uništile insekte, ali toplije vrijeme je stvarno dobro za sve bube jer se brže razmnožavaju i dulje preživljavaju", dodao je prof. Logan.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock "Nakon što vas stjenica ugrize, ruka vam natekne i boli. A budući da polažu jaja svake dvije sekunde, razmnožavaju se cijelo vrijeme", ispričao je Paul iz Watforda.

Za razliku od komaraca, stjenice ne prenose bolesti, pa je malo vjerojatno da ćete se ozbiljno razboljeti. Ali dok fizičke reakcije na ugrize mogu biti različite te uzrokuju nelagodu, svrbež, bol i otekline, psihološki učinak zaraze u vašem domu može učiniti mnogo više štete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trećina ljudi koji su pretrpjeli infestaciju razvila je dugotrajnu nesanicu, a studija je pokazala da je 81 posto ljudi koji su pretrpjeli infestaciju nastavilo pokazivati ​​simptome koji su često povezani s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imao sam stravično veliku reakciju na ugriz stjenice i još uvijek imam ožiljak nakon dva tjedna. Ali neki će ljudi biti ugrizeni tisuće puta u jednoj noći, pa to može biti iscrpljujuće i što više ugriza imate, veći je rizik od infekcije. Postoji i aspekt mentalnog zdravlja. Ako imate zarazu stjenicama, možete postati paranoični i tjeskobni", otkrio je prof. Logan.

Foto: RTL Foto: RTL

"Ako već imate problema s mentalnim zdravljem, to bi moglo pogoršati vaše stanje i neki ljudi razviju deluzijsku parazitozu, stanje u kojem vjerujete da ste uvijek zaraženi nečim, čak i kad niste, tako da to može biti stvarno traumatično. Također, postoji neka vrsta stigme koja je povezana s tim jer ljudi vjeruju da stjenice privlače prljavi domovi, što nije istina. Stjenice se mogu pronaći posvuda, od hostela za mlade do hotela s pet zvjezdica", istaknuo je prof. Logan.