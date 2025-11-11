Liječnici upozoravaju na znak koji otkriva zdravlje mozga: 'Bio je dosad zanemaren'

Povezanost između kardiovaskularnog zdravlja i kognitivnih funkcija desetljećima je u fokusu znanstvene zajednice. Poznato je da čimbenici poput prehrane, tjelovježbe i osobito regulacije krvnog tlaka mogu značajno utjecati na očuvanje zdravlja mozga ili, suprotno, ubrzati njegovo propadanje.

Dok se klinička praksa tradicionalno usmjeravala na prosječne vrijednosti visokog krvnog tlaka kao ključni faktor rizika, nova studija Sveučilišta Južne Kalifornije (USC) baca svjetlo na dosad zanemaren, ali potencijalno presudan aspekt. Kako prenosi Fox News, istraživanje pokazuje da je varijabilnost krvnog tlaka od jednog otkucaja srca do drugog jednako važan pokazatelj, posebice kada je riječ o zdravlju mozga kod starijih osoba.

Veza između fluktuacija tlaka i oštećenja mozga

Istraživači su utvrdili da su starije osobe s izraženijim fluktuacijama krvnog tlaka između otkucaja srca imale smanjen volumen mozga u regijama ključnim za pamćenje. Ujedno, kod njih je zabilježena viša razina proteina koji se povezuje s oštećenjem živčanih stanica.

"Čak i kada je krvni tlak dobro kontroliran lijekovima, brze fluktuacije od otkucaja do otkucaja povezane su s lošijim pamćenjem te znakovima smanjenja volumena mozga i ozljeda moždanih stanica", izjavio je profesor Daniel Nation sa Sveučilišta Južne Kalifornije, glavni autor studije.

"Krvni tlak nije statičan, on se neprestano prilagođava potrebama tijela. No, kako starimo, ta regulacija može postati manje precizna", dodao je Nation.

Znakovi starenja mozga

Studija je obuhvatila 105 odraslih osoba u dobi od 55 do 89 godina. Istraživači su sudionicima kontinuirano mjerili krvni tlak tijekom nekoliko minuta dok su bili podvrgnuti magnetskoj rezonanciji mozga. Posebna pažnja posvećena je krutosti njihovih arterija i stupnju varijabilnosti krvnog tlaka između pojedinih otkucaja srca.

Rezultati, objavljeni u časopisu Journal of Alzheimer's Disease, pokazali su da su čak i sudionici s klinički urednim prosječnim krvnim tlakom, ali s najnestabilnijim očitanjima i krućim arterijama, pokazivali jasne znakove starenja mozga.

Kod njih je zabilježen manji volumen hipokampusa i entorinalnog korteksa, područja koja su među prvima pogođena Alzheimerovom bolešću. Također su imali povišene razine neurofilamentnog lakog lanca u krvi, biomarkera koji ukazuje na oštećenje živčanih stanica. Ovi se nalazi smatraju statistički značajnima i nakon uzimanja u obzir faktora poput dobi, spola i prosječnog krvnog tlaka, što upućuje na to da su same fluktuacije neovisan faktor rizika.

Rizik nevidljiv standardnim mjerenjima

Profesor Nation ističe kako su istraživači bili iznenađeni otkrićem da su te brze promjene tlaka povezane s oštećenjem mozga, bez obzira na to imaju li pacijenti hipertenziju ili se liječe lijekovima za snižavanje tlaka.

Istraživanje pokazuje da pojedinac može imati uredne nalaze kod liječnika, a istovremeno patiti od opasnih skokova i padova tlaka koji tiho opterećuju osjetljive krvne žile u mozgu. S vremenom, takva hemodinamska nestabilnost može doprinijeti slabljenju pamćenja i neurodegeneraciji.

Istraživači naglašavaju da ova studija pokazuje korelaciju, a ne uzročno-posljedičnu vezu te da su potrebna daljnja istraživanja. "Buduće studije trebale bi ispitati kako se ove brze fluktuacije krvnog tlaka mijenjaju tijekom vremena i predviđaju li buduće smanjenje volumena mozga i pad pamćenja", rekao je Nation.

Trenutačno ne postoje specifični tretmani za ove fluktuacije. Ipak, Nation poručuje kako je i dalje iznimno važno da pacijenti redovito prate svoj krvni tlak i uzimaju propisanu terapiju kako bi smanjili rizik od oštećenja mozga.

"Razvoj terapija koje bi ciljale na brze fluktuacije krvnog tlaka trebao bi biti prioritet jer postojećim tretmanima koji se fokusiraju na snižavanje prosječnog tlaka taj problem nije u potpunosti riješen", zaključio je.

