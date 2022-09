Do trovanja hranom dolazi unutar jednog do 36 sati nakon konzumacije onečišćene hrane, a očituje se kroz mučnine, povraćanja, bolove u trbuhu, proljev, glavobolju i opću slabost. Ti simptomi najčešće traju od jednog do sedam dana.

Liječnica obiteljske medicine Branislava Čilić rekla nam je više o tome što je najbolje napraviti kada dođe do trovanja hranom, o oštećivanju slijepog crijeva, koliko traje oporavak te kako prilagoditi crijeva na prehranu nakon trovanja.

Simptomi i posljedice trovanja hranom

NET.HR: Koji su simptomi trovanja hranom?

DR. ČILIĆ: Najvažniji, ali i toliko karakteristični simptomi trovanja hranom da ih nikako ne možete ne prepoznati su: mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu po principu grčeva, slijedi proljev te opće stanje slabosti i malaksalosti. Sve to može biti popraćeno glavoboljom, ali i povišenom tjelesnom temperaturom. Težina kliničke slike ovisi o uzročniku koji se našao u hrani, one bakterije koje luče toksine imaju bržu i težu kliničku sliku, a simptomi se javljaju brže, imunokompromitirane osobe (kemoterapija, imunosupresivna terapija kod imunoloških bolesti) trudnice, starije osobe i djeca imaju teže simptome i neizvjestan tijek bolesti.

NET.HR: Kada dođe do trovanja hranom, osobito pokvarenim mljevenim mesom, i kao posljedice uslijede nesnosni grčevi i proljev, što je najbolje odmah napraviti?

DR. ČILIĆ: Ako ste posumnjali da je hrana koju ste pojeli dovela do tegoba prvo ju otklonite kako se još netko ne bi razbolio. Sebi ćete najefikasnije pomoći hidracijom. Povraćanjem i proljevom gubite tekućinu, elektrolite i energiju, to treba nadoknaditi, tekućinu konzumacijom gutljaja vode ili nezaslađenog biljnog čaja svakih 2-3 minute, jesti slane štapiće ili prepečeni kruh malim povremenim zalogajima, može banana, riža i jabučni sok. U ljekarnama postoje rehidracijski preparati koji se također mogu uzimati u težim oblicima bolesti. Uz sve to, simptomi bi trebali trajati 2- 7 dana kada bolest prolazi sama od sebe. Važno je napomenuti da u slučaju naglog gubitka tekućine-dehidracije, tjelesne težine, krvi i sluzi u stolici se treba svakako javiti liječniku.

NET.HR: Koji su simptomi salmonele?

DR. ČILIĆ: Kao i kod trovanja drugim uzročnicima, salmonela je osjećaj težine i boli u želucu, povraćanje i proljev, ali salmonela izaziva i zimicu s povišenom tjelesnom temperaturom. Počinje 12-48 h nakon konzumacije sumnjive hrane. Terapija je kod salmonele je stroga dijeta i nadomjesna terapija vodom i elektrolitima te liječenje simptoma.

Oštećenja slijepog crijeva

NET.HR: Može li se u najgorem slučaju trovanja hranom oštetiti slijepo crijevo? Do koje mjere se oštećuju crijeva?

DR. ČILIĆ: Trovanje hranom je zapravo infekcija crijeva koja se manifestira upalom sluznice crijeva koja gubi svoju funkciju. Oštećuju se crijevne resice. Može biti zahvaćen svaki dio crijeva pa tako i slijepo crijevo. Upala slijepog crijeva nastaje zbog opstrukcije lumena crvuljka raznim uzrocima pa tako može biti strano tijelo, crijevni paraziti ili fekolit, a u trovanju hranom je upala koja također sužava lumen crijeva te čini limfoidnu hiperplaziju kao reakciju na upalu. Apendicitis je rijetka komplikacija enterokolitisa.

NET.HR: Što je to u toj hrani da posljedice trovanja budu toliko snažne?

DR. ČILIĆ: Hrana je vlažna i hranjiva sredina koja je dobar medij za rast i razmnožavanje virusa i bakterija. Bakterije koje luče toksine su uzročnici koji daju brže simptome i težu kliničku sliku. Patogenost im je različita. Posljedice i težina kliničke slike zavise o više faktora koju definira Vogralikov lanac širenja zaraze, a ovisi o izvoru zaraze, stanja domaćina, virulencija uzročnika, putu širenja i ulaska uzročnika u organizam.

Učinak crnog ugljena

NET.HR: Koliko crni ugljen zapravo pomaže kod toksina u organizmu i proljeva?

DR. ČILIĆ: Aktivni medicinski ugljen je stari lijek koji ima sposobnost vezivanja toksina i otrovnih tvari jer je porozne strukture. Na taj način veže te sastojke za svoju površinu i ne dozvoljava resorpciju toksina kroz sluznicu crijeva u organizam te ih tako vezanog izbacuje stolicom. Bitno je uzeti ga u dovoljnoj količini i po mogućnost nakon 1 h od uzimanja sumnjive hrane. Česta je greška pacijenata da popiju tabletu uglja kao i sve druge lijekove, međutim pravilno je tabletu zdrobiti između 2 žlice i pomiješati s malo vode i popiti.

Oporavak crijeva

NET.HR: Koliko najduže znaju trajati bolovi i oporavak crijeva?

DR. ČILIĆ: Duljina oporavka je individualna i ovisi o imunološkom stanju organizma, uzročniku i težini kliničke slike, ali i o pridržavanju liječničkih uputa. Rjeđe traju dulje od 7 dana, a najčešće 2-3 dana.

NET.HR: Kako prilagođavati crijeva na povratak na normalnu prehranu? Koliko dugo se trebaju izbjegavati mliječni proizvodi, šećer i začinjena hrana? Što preporučujete da se jede prvi tjedan trovanja, a što drugi tjedan?

DR. ČILIĆ: U pravilu se krekeri, prepečenac ili slani štapići s biljnim čajem konzumiraju 2 dana, a ako je tijek oporavka vidljiv, od trećeg dana se može jesti juha, prežgana, pasirana banana radi nadoknade kalija te mladi nemasni sir i tako do petog dana. Ako je stanje stabilno može se polako uvoditi ostala hrana. Ako simptomi ne jenjavaju, dijeta se nastavlja, ali je svakako onda preporučljivo tražiti liječničku pomoć.

NET.HR: Na što se treba obratiti pozornost kako ne bi došlo do trovanja hranom?

DR. ČILIĆ: Najvažnije je bolest spriječiti pravilnom higijenom prilikom pripreme i konzumiranja hrane. Poznata su pod imenom 4Cs, a uključuju čišćenje (Cleaning), pranje ruku i namirnica, unakrsna kontaminacija (Cross contamination), onemogućiti doticaj sirove hrane s hranom spremnom za konzumiranje, hlađenje (Chilling), čuvanje hrane u hladnjaku na temperaturi koja onemogućuje razmnožavanje uzročnika trovanja, kuhanje (Cooking), termička obrada na temperaturi koja uništava štetne bakterije.