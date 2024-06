Kavu voli mnogo ljudi te je koriste za razbuđivanje ujutro i dizanje razine energije za dan koji je pred njima. Dok su te dobrobiti dokazane, nova studija je, također, pokazala da ispijanje kave zapravo može produljiti životni vijek, piše Express.

Nova studija, koja je objavljena u časopisu BMC Public Health, otkrila je da dok dugo sjedenje povećava rizik od smrti, čini se da su redoviti konzumenti kave zaštićeni od tog učinka.

Tim s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Soochow u Kini analizirao je podatke više od 10.000 odraslih Amerikanaca. Usredotočili su se na informacije prikupljene između 2007. i 2018. godine te su pratili ispitanike 13 godina.

Istraživači su uzeli u obzir dva glavna faktora: koliko dugo su ljudi sjedili svaki dan i koliko su kave popili. Sudionici su bili grupirani na temelju vremena koje provode sjedeći (manje od četiri sata, četiri do šest sati, šest do osam sati ili više od osam sati) i njihove konzumacije kave (one koje ne piju i tri razine konzumacije za kavopije).

Kava za dugovječnost

Ostali čimbenici koji bi mogli utjecati na rizik smrtnosti, kao što su dob, spol, rasa, stupanj obrazovanja, prihod, indeks tjelesne mase i razna zdravstvena stanja, također su uzeti u obzir.

Studija je pokazala da su ljudi koji su sjedili više od osam sati dnevno imali 46 posto veći rizik od smrti iz bilo kojeg razloga i 79 posto veći rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koji su sjedili manje od četiri sata dnevno.

Ovo ipak nije novost, jer su prethodne studije također povezivale sjedilački stil života s povećanim zdravstvenim rizicima. No, studija je otkrila da su osobe koje su konzumirale kavu u skupini s najvećom konzumacijom kave (više od tri do četiri šalice dnevno) imale 33 posto manji rizik od smrti od bilo kojeg uzroka i 54 posto manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s osobama koje ne piju kavu.

Kava je 'čudotvorni' napitak

Studija je, također, pokazala da su osobe koje ne piju kavu, a sjede šest ili više sati dnevno, imale 58 posto veću vjerojatnost da će umrijeti iz bilo kojeg razloga u odnosu na one koje su sjedile manje od šest sati.

Povećani rizik od smrtnosti povezan s dugotrajnim sjedenjem uočen je samo kod onih koji ne piju kavu, ali ne i kod onih koji su konzumirali kavu. Autori studije kavu su označili kao "čudotvorni" napitak. No, nisu naveli kakvu su kavu pili ispitanici niti je zabilježeno jesu li je pili s puno šećera, vrhnja itd.

"Otkrili smo da je sjedilački način života neovisno povezan s višom smrtnošću od svih uzroka i kardiovaskularnih bolesti (KVB). Nasuprot tome, smrtnost od svih uzroka bila je smanjena u najvećem kvintilu unosa kave, a smanjeni rizik od smrtnosti od KVB-a bio je značajno povezan s bilo kojom količinom konzumacije kave", napisali su istraživači.

"Primjetno je da su rezultati zajedničke analize ove studije otkrili da je povezanost sjedilačkog načina života s povećanom smrtnošću primijećena samo među odraslim osobama koje nisu konzumirale kavu, ali ne i među onima koji su pili kavu. S obzirom na to da je kava složen spoj, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se istražio ovaj čudotvorni napitak", istaknuli su.

