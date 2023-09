Američki istraživači su otkrili da su ljudi koji ostaju budni po cijele noći i kasno se bude - izloženi 19 posto većem riziku od dijabetesa.

Doktor Tianyi Huang iz bolnice Brigham rekao je da su obrasci spavanja djelomično genetski određeni pa ih je teško promijeniti. "Ljudi koji misle da su 'noćne ptice' možda trebaju obratiti više pozornosti na svoj životni stil jer njihov večernji kronotip može povećati rizik od dijabetesa tipa 2", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znanstvenici pod kronotipom podrazumijevaju prirodnu sklonost pojedinca da spava u različito vrijeme. Istraživački tim je prethodno otkrio da ljudi s neredovitim rasporedom spavanja imaju veći rizik od razvoja dijabetesa i bolesti srca. Također su otkrili da ljudi s večernjim kronotipom imaju veću vjerojatnost da će imati nepravilne obrasce spavanja.

Testiranje jutarnjih i noćnih tipova osoba

Za novu studiju željeli su razumjeti odnos između kronotipa i rizika od dijabetesa pa su također promatrali ulogu čimbenika načina života.

Tim je analizirao podatke više od 63.000 medicinskih sestara i uključio kronotip koji su sami prijavili - u kojoj su mjeri sudionice sebe doživljavale kao večernju ili jutarnju osobu, kao i kvalitetu prehrane, težinu i indeks tjelesne mase (BMI), vrijeme spavanja plus navike pijenja i pušenja. Otprilike jedan od devet sudionika izjavio je da ima kronotip 'večernjeg tipa', dok je nešto više od trećine (35 posto) izjavilo da ima kronotip 'jutarnjeg tipa'. Ostali su označeni kao 'srednji' - što znači da su ili prepoznali da nisu ni jutarnji ni večernji tip ili da su samo malo više jedno od drugog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Večernji kronotip bio je povezan sa 72 posto povećanim rizikom od dijabetesa prije nego što su uračunati čimbenici načina života. Nakon uračunavanja ovih stvari, večernji kronotip povezan je s 19 posto povećanim rizikom od dijabetesa. Među onima u studiji za koje se smatra da vode najzdraviji stil života, samo ih je šest posto imalo večernji kronotip. Ali među onima s najnezdravijim načinom života, 25 posto su bili večernji kronotipovi, prema nalazima objavljenim u Annals of Internal Medicine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utvrđeno je da oni s večernjim kronotipom češće piju alkohol u većim količinama, imaju lošu prehranu, spavaju manje sati po noći, puše i imaju težinu i stope tjelesne aktivnosti koje pripadaju nezdravoj kategoriji.

Autorica Sina Kianersi rekla je: "Kad smo kontrolirali nezdrav način života, snažna povezanost između kronotipa i rizika od dijabetesa bila je smanjena, ali je i dalje ostala, što znači da čimbenici načina života objašnjavaju značajan udio ove povezanosti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radne smjene utječu na razvoj dijabetesa

Istraživački tim također je otkrio povezanost između večernjeg kronotipa i rizika od dijabetesa samo kod onih medicinskih sestara koje su radile u dnevnim smjenama, a ne kod onih koje su radile preko noći.

Doktor Tianyi je rekao: "Kad kronotip nije bio usklađen s radnim vremenom, vidjeli smo povećanje rizika od dijabetesa tipa 2. To je još jedno vrlo zanimljivo otkriće koje sugerira da bi raspoređivanje posla po osobi moglo biti korisno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tim sada planira istražiti genetske determinante kronotipa i njegovu povezanost sa srčanim bolestima i dijabetesom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Doktorica Sina je dodala: "Ako uspijemo utvrditi uzročnu vezu između kronotipa i dijabetesa ili drugih bolesti, liječnici bi mogli bolje prilagoditi strategije prevencije za svoje pacijente."

Dijabetes tipa 2 je ozbiljno stanje u kojem inzulin koji vaša gušterača proizvodi ne može ispravno raditi ili vaša gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina. To znači da razina šećera u krvi stalno raste. Bez liječenja može dovesti do ozbiljnog oštećenja organa uključujući oči, srce i stopala, srčanog i moždanog udara, kao i problema s bubrezima i seksualnih problema, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Što je tajna bogatih i slavnih? Lijek za dijabetes

Tekst se nastavlja ispod oglasa