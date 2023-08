Izreka kaže da se novcem ne može kupiti ljubav. Ali može li vam kupiti vrijeme? Tome se nada američki milijarder Bryan Johnson, piše Science Alert.

Ovaj 45-godišnjak navodno troši milijune svake godine u pokušaju da zaustavi starenje i povrati svoje 18-godišnje tijelo (vjerojatno bez akni). Kako bi to postigao, Johnson se pridržava stroge dijete i režima tjelovježbe, uzima brojne suplemente i ima česte testove koji analiziraju funkcije njegovih organa. Također je isprobao neke nove postupke za pomlađivanje tijela, poput ubrizgavanja krvne plazme svog 17-godišnjeg sina.

Ne samo da je Johnsonova potraga privukla veliku pozornost na internetu, već je mnoge natjerala da se zapitaju u kojoj je mjeri njegov krajnji cilj dostižan – može li vaše tijelo doista biti mlađe od vaše kalendarske dobi?

Postoje dva međusobno povezana načina mjerenja vaše dobi. Prva je kronološka dob, koju je najlakše razumjeti. Zapravo nije ništa više od toga koliko ste dugo živi. Najtočnija procjena toga su datum i vrijeme na vašem rodnom listu.

No, u okolnostima u kojima nedostaju dokumentarni dokazi (obično arheološka iskapanja ili forenzika), postoji nekoliko dostupnih tehnika za procjenu kronološke starosti. Vjerojatno je najbolja metoda promatranje zuba – konkretno, njihovih godišnjih "cementnih linija", koje su poput godova rasta na drveću, uz promjene u dentinu (koji se nalazi ispod cakline i podupire strukturu zuba).

Kako izmjeriti svoju 'pravu' dob?

Biološka starost, s druge strane, odražava eksponencijalno povećanje izgleda organizma da se razboli ili umre s vremenom. U osnovi, to znači brzinu kojom vaše tijelo gubi funkciju.

Dok većina vrsta stari, postoje neka rijetka bića na planetu koja doista ne stare – poput oceanskog quahoga. Oni imaju tako male šanse da umru da su neki danas dovoljno stari da bi ih Henrik VIII mogao pojesti u zdjeli juhe.

Ipak, iako svi starimo, ne gubimo svi funkcionalnu sposobnost istom brzinom – a sustavi organa u našem tijelu propadaju različitim brzinama. To znači da biološka dob nekih ljudi može biti mlađa ili starija od prosjeka za njihovu kronološku dob.

Uzmimo kao primjer 70-godišnjeg američkog maratonca koji je 2018. postavio svjetski rekord za svoju dobnu skupinu i usporedimo ga s mnogim njegovim vršnjacima koji su u osjetljivom zdravstvenom stanju ili su na dugotrajnoj njezi. Ovo pokazuje kako se biološka starost može odvojiti od kronološke starosti.

Postoji nekoliko načina za procjenu biološke starosti. Začudo, jedan od najboljih je nevjerojatno jednostavan: upotrijebite oči. Istraživanja pokazuju da su procjene dobi napravljene gledanjem u nekoga jednako dobre kao i neke kompliciranije tehnike mjerenja biološke dobi.

Druga je studija pokazala da pušače, pretile ljude i one lošeg zdravlja svi njihovi vršnjaci doživljavaju starijima od svoje kronološke dobi. S obzirom na to da ovi čimbenici doista povećavaju biološku dob, to pokazuje koliko samo gledanje nekoga može biti točno.

Još jedan jednostavan, ali moćan pokazatelj biološke dobi je mjerenje snage stiska osobe, koja se s godinama smanjuje kako osoba gubi mišićnu masu. Drugi čimbenici – poput bolesti, pretilosti i nedostatka kondicije – također mogu utjecati na to. Slaba snaga stiska jedan je od znakova da je vaša biološka dob vjerojatno viša od vaše kalendarske.

Druge, kompliciranije metode procjene biološke starosti uključuju testiranje višestrukih funkcija organa i promatranje sterilne upale, koja mjeri koliko upalnih molekula cirkulira u tijelu (visoka razina nije dobra vijest). Također možete pogledati epigenetske promjene u DNK, duljinu kromosomskih završetaka ili broj ostarjelih stanica koje osoba ima da bi izmjerili svoju biološku dob. Međutim, posljednje dvije metode obično daju samo grubu procjenu.

Kako ostati mlad?

Ako se nadate da ćete vratiti sat unatrag i "preokrenuti starenje", najbolje mjesto za početak je fokusiranje na vaš stil života.

Redovita tjelovježba, prestanak pušenja, umjereno pijenje alkohola, praćenje tjelesne težine i jedenje puno voća i povrća jednostavne su stvari koje čine veliku razliku u vašoj biološkoj dobi. Postoji otprilike 15 godina razlike u očekivanom životnom vijeku između osobe koja radi četiri od ovih pet stvari i nekoga tko ne radi nijednu od njih.

U razvoju su i tretmani koji bi možda mogli brzo i značajno zaustaviti starenje. Na primjer, istraživači su pokazali da je nakupljanje ostarjelih stanica u tkivu primarni uzrok starenja kod miševa. Njihovo uklanjanje pokazalo je poboljšanja u njihovu zdravlju i životnom vijeku.

Ove su studije također uspoređivale učinke uklanjanja ostarjelih stanica tijekom životnog vijeka životinje s dopuštanjem da se akumuliraju, a zatim njihovim uklanjanjem kada miš ostari. Obje intervencije poboljšavaju zdravlje i životni vijek miševa – a potonja bi se s pravom mogla opisati kao "preokretanje starenja", tj. pomlađivanje.

U tijeku su mnogi pokušaji dupliciranja ovih učinaka kod ljudi, dok se također proučava niz drugih tehnika za poboljšanje zdravlja u kasnoj životnoj dobi. Uspjeh bi mogao dramatično smanjiti troškove zdravstvene skrbi i promijeniti način na koji provodimo svoje starije godine.

Po mišljenju Richarda Faraghera, profesora biogerontologije, Sveučilište u Brightonu, koji je autor ovog teksta za Science Alert, Johnsonovi pokušaji da preokrene starenje nešto su poput miješanja praktičnog i nade. Međutim, postizanje njegovog dugoročnog cilja da doživi 200 godina moglo bi biti previše optimistično.