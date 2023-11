Mike Rossiter iz Cardiffa nije imao pojma da muškarci mogu dobiti rak dojke sve dok nije pronašao kvržicu iza svoje bradavice, piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Lani je 700 Hrvatica umrlo od raka dojke, a samopregled može spasiti život: 'Danas sam tu jer sam vodila brigu o zdravlju'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci mogu imati rak dojke, iako mnogi možda misle da je to nemoguće, a Mike je bio jedan od njih. Shvatio je da nešto nije u redu nakon što je došao do sasvim slučajnog otkrića.

Kao strastveni trkač, suočio se s uobičajenim trkačkim problemom trljanja bradavica tijekom treninga za maraton u Manchesteru 2014. godine. Kako bi pokušao riješiti problem, mazao je bradavice vazelinom, a dok je to radio, naletio je na neobičnu kvržicu iza jedne od njegovih bradavica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Primijetio sam kvržicu iza bradavice dok sam nanosio vazelin. Nisam želio pretjerano reagirati, ali osjećaj mi je govorio da nešto nije u redu. Bio sam uporan i dobio sam stručno mišljenje. Pokazalo se da je to bila ključna odluka", ispričao je Mike.

'Što ga prije dijagnosticirate, to bolje'

Nakon biopsije rečeno mu je da ima rak dojke, što ga je jako iznenadilo jer nije znao da ga i muškarci mogu dobiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srećom, moja supruga je bila sa mnom i odmah su mi rekli 'imaš rak'. Iskreno, nisam imao pojma da muškarci mogu imati rak dojke. To me je strašno začudilo. Siguran sam da 99 posto muškaraca ne zna da bi mogli dobiti rak dojke", kazao je Mike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock "Muškarci također mogu oboljeti od raka dojke, ali znatno rjeđe nego žene. Jedan posto svih zabilježenih slučajeva raka dojke zabilježen je kod muškog spola", ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Ključni znakovi raka dojke kod muškaraca su: kvržica iza bradavice, uvučene bradavice, osip na prsima i kvržice ispod pazuha.

"Ako ste iz obitelji s povijesti raka dojke, imajte to na umu. Što ga prije dijagnosticirate, to bolje. To ne vrijedi samo za rak dojke, vrijedi za sve vrste raka: prostate, testisa itd.", opomenuo je Mike.

Stope preživljenja kod raka dojke su dobre

"Muškarci također mogu oboljeti od raka dojke, ali znatno rjeđe nego žene. Jedan posto svih zabilježenih slučajeva raka dojke zabilježen je kod muškog spola", ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč činjenici da su stope raka dojke kod muškaraca (15 slučajeva godišnje u Walesu) značajno niže nego kod žena (2.800 slučajeva godišnje u Walesu), dr. Lee Campbell, voditelj istraživanja u centru Cancer Research Wales, rekao je da bi se oni sa simptomima trebali obratiti svom liječniku opće prakse.

"Iako je rak dojke kod muškaraca rijedak, svake godine u Walesu oboli između 15 i 20 muškaraca, što čini oko 0,6 posto svih slučajeva raka dojke. Može se otkriti prilično kasno, često kao rezultat nedostatka znanja ili drugih uvjeta koji se prvo razmatraju", istaknuo je dr. Campbell.

"Srećom, stope preživljenja kod raka dojke kod muškaraca su dobre, osobito ako se rano dijagnosticira. Simptomi raka dojke kod muškaraca uključuju kvržicu ili oteklinu u dojci, udubinu, iritaciju, crvenilo ili perutavu kožu na dojkama, bol i iscjedak iz bradavica ili inverziju bradavice", upozorio je dr. Campbell.