Glasno hrkanje moglo bi ugroziti vaše zdravlje - i to ne samo zato što izluđuje vašeg partnera. Istraživanja pokazuju da može uzrokovati niz problema koji bi u konačnici mogli dovesti do vaše smrti, javlja The Sun.

Prema stručnjacima, to nije samo uobičajena smetnja dok spavate, već i stanje samo po sebi koje uzrokuje niže razine kisika. Hrkanje također može biti simptom opasnijih stanja, uključujući opstruktivnu apneju (OSA) za vrijeme spavanja, koja pogađa otprilike jednu od osam osoba.

OSA je povezana s nizom opasnih bolesti, uključujući visoki krvni tlak, bolesti srca i dijabetes tipa 2.

Hrkanje se općenito može uzrokovati niz problema koji bi u konačnici mogli dovesti do vaše smrti, a evo koji su to točno!

1. Pucanje krvnih žila

Nedavna studija pokazala je da hrkanje može povećati rizik od moždanog udara uzrokovanog začepljenjem i pucanjem krvnih žila. Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu The Lancet Regional Health, proučavalo je podatke više od 82.000 odraslih osoba u Kini.

Istraživači su analizirali njihov DNK kako bi izmjerili postoji li genetska vjerojatnost da hrču i pratili jesu li pretrpjeli moždani udar.

Tijekom prosječno deset godina, oko 19.623 sudionika pretrpjelo je moždani udar, uključujući 11.483 slučaja ishemijskog moždanog udara, uzrokovanog blokadom dotoka krvi u mozak. Nekih 5.710 doživjelo je hemoragijski moždani udar, koji je uzrokovan oslabljenom arterijom u mozgu koja je iznenada počela krvariti zbog puknuća.

Istraživači su otkrili da osobe koje hrču imaju znatno veću vjerojatnost da će doživjeti obje vrste moždanog udara.

Dr. Yunqing Zhu sa Sveučilišta u Pekingu je rekao: "Hrkanje se dosljedno pokazalo kao potencijalni uzročni čimbenik za povećani rizik od ukupnog moždanog udara, hemoragičnog moždanog udara i ishemijskog moždanog udara. Nadalje, takve uzročne povezanosti ostale su stabilne, neovisno o učinku BMI".

2. Opasne nesreće

Zasebno istraživanje pokazalo je da hrkanje može udvostručiti vaše šanse da doživite nesreću na poslu. Ta veza bi mogla biti uzrokovana osjećajem pretjerane pospanosti tijekom dana, sugeriraju švedski istraživači.

Pratili su 2.874 muškarca u dobi od 30 do 64 godine, kojima su postavljana pitanja o hrkanju i "pretjeranoj dnevnoj pospanosti". Studija, koja je objavljena u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, zatim je ispitala jesu li pretrpjeli nesreću na radu od 1985. do 1994. godine. Ukupno 345 nesreća na radu prijavilo je 247 muškaraca.

Muškarci koji su hrkali i imali prekomjernu dnevnu pospanost imali su dvostruko veću vjerojatnost da će doživjeti nesreću tijekom deset godina.

Profesorica Eva Lindberg iz Sveučilišne bolnice Uppsala rekla je: "Pospani, muški hrkači imaju povećan rizik od nezgoda na radu. Rezultati pokazuju da rano prepoznavanje i liječenje poremećaja disanja tijekom spavanja može smanjiti broj ozljeda na radu".

Također se pokazalo da hrkanje i pretjerana pospanost povećavaju rizik od prometnih nesreća.

3. Srčana bolest

Hrkanje također može značiti da ste pod velikim rizikom od smrtonosne bolesti srca. Istraživači su analizirali 2.320 odraslih osoba koje su u prosjeku imale 74 godine na početku skoro desetogodišnje studije.

Podijeljeni su u četiri skupine: ljudi koji nisu hrkali i koji nisu bili pospani, ljudi koji nisu hrkali, ali su bili pospani, ljudi koji su hrkali i nisu bili pospani te ljudi koji su hrkali i bili pospani.

Studija, koja je objavljena u časopisu Sleep, proučavala je jesu li pretrpjeli incident uzrokovan srčanom bolešću. To uključuje srčane udare, ozbiljne bolove u prsima ili zatajenje srca koje je zahtijevalo ostanak u bolnici preko noći.

Oni koji su hrkali i bili pospani tijekom dana imali su 46 posto veću vjerojatnost da će imati problema sa srčanim bolestima.

Dr. Yohannes Endeshaw s Medicinskog fakulteta Morehouse u Atlanti rekao je da hrkanje i pospanost mogu biti rani znakovi upozorenja na srčane bolesti kod starijih ljudi.

"Mislimo da bi se ovi simptomi mogli koristiti kao jednostavna i jeftina metoda za prepoznavanje starijih osoba s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti", istaknuo je.

4. Visoki krvi tlak

Iako je veza između hipertenzije i apneje za vrijeme spavanja dobro poznata, malo je istraživanja proučavalo kako hrkanje samo po sebi utječe na rizik.

Ali jedna studija, objavljena u Journal of International Medical Research, bavila se upravo time. Istraživači su mjerili hrkanje, apneju i krvni tlak kod 181 odrasle osobe prosječne dobi od 49 godina.

Otkrili su da osobe koje hrču imaju značajno veću vjerojatnost da će patiti od visokog krvnog tlaka, neovisno o tome imaju li apneju tijekom spavanja.

Profesor Habibolah Khazaie, sa Sveučilišta medicinskih znanosti Kermanshah u Iranu, rekao je da postoji veća vjerojatnost da će imati prekomjernu težinu.

"Pacijenti s hipertenzijom imali su više razine hrkanja i apneje, kao i pokazatelje prekomjerne težine. Hrkanje je bilo najsnažniji pokazatelj hipertenzije", kazao je.

5. Dijabetes tipa 2

Dijabetes tipa 2 uzrokuje previsoku razinu šećera u krvi i povećava rizik od bolesti srca i moždanog udara. Istraživanje, objavljeno u časopisu Diabetes & Metabolism Journal, izmjerilo je hrkanje kod 3.948 odraslih osoba srednje dobi koje nisu imale bolest srca.

Južnokorejski istraživači izmjerili su njihovu razinu šećera u krvi kako bi vidjeli postoji li rizik od dijabetesa.

Ljudi s najgorim hrkanjem imali su 84 posto veću vjerojatnost da će imati predijabetes, stanje koje se javlja prije dijabetesa tipa 2. Oni su također imali dvostruko veću vjerojatnost da će imati dijabetes od osoba koje nisu hrkale.

Dr. So Mi Jemma Cho, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Yonsei u Seulu, rekla je: "Hrkanje je povezano s poremećenim metabolizmom glukoze čak i kod inače metabolički zdravih odraslih osoba. Osobe s uobičajenim hrkanjem mogu zahtijevati promjene u načinu života i farmakološko liječenje kako bi se poboljšao glikemijski profil".