Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'

U mjesecu borbe protiv raka dojke u podcastu Bez uputnice svoju borbu s karcinomom priča novinarka Ivana Kalogjera, dobitnica nagrade Zagrepčanka godine za 2025. godinu, te predsjednica i osnivačica udruge 'Nismo same', koja pomaže oboljelim i liječenim ženama. Ivana je pojasnila i čime se sve bavi udruga, na koji način prikuplja novac nužan za pomoć oboljelima, te svoje iskustvo o tome kako se sustav brine za žene oboljele od karcinoma.

Udruga Nismo same pomaže oboljelima

''Obično ljudi prvo misle da smo mi u udruzi neka administracija. Iznenade se žene kad dođu i shvate da smo – i kolegica Goranka Perc, koja je dopredsjednica udruge, i ja – onkološke pacijentice, te da naša borba još uvijek traje. Osobno, ja sam još uvijek na antihormonskoj terapiji od koje imam niz posljedica, a dodatno, kako sam odstranila obje dojke napravila mi se kapsula i morala sam ići na operaciju koja je trajala šest sati, mijenjati silikone. Sada mi se nakon toga, unatrag dvije godine stalno lijeva dojka puni tekućinom. To je vjerojatno limfa koja natiče. I imam strašne bolove, tako da upravo nakon ovog snimanja idem kirurgu na dogovor, što da napravim. Postoji nekoliko mogućnosti, rekao da ima neku ideju, a krajnja je, naravno, da sve izvadim i budem bez dojki'', priča Kalogjera koja uz bolove koje svakodnevno trpi radi u udruzi kako bi olakšala živote onkološkim pacijenticama.

Dojka je simbol ženstvenosti

''Nije lako zato što trpim bolove od kojih ne mogu spavati i to me noću budi. Mislim da nijednoj ženi u ovoj situaciji nije lako, bez obzira je li odstranila dio dojke ili cijelu dojku, a mislim da su to jako teške situacije u doživljaju svoga tijela. Kako se žene vide, kako ih drugi vide, kako misle da ih drugi vide. Dojke su ipak neki simbol ženstvenosti'', kaže Kalogjera i dodaje ''zato naša udruga, evo 23. listopada organizira simpozij pod nazivom ''Seks i dijagnoza 2'' nakon vrlo uspješnog simpozija koji smo imali u svibnju. Zahvaljujem i našim partnerima agenciji InVida i Hrvatskom društvu za kolposkopiju i bolesti vrata maternice, Hrvatskom liječničkom zboru, dr. Draženu Butorcu na partnerstvu i suradnji. Zahvaljujem svim sjajnim liječnicima, seksualnim terapeutima, psiholozima koji su se odazvali i koji će biti panelisti. Mislim da smo odabrali sjajne teme i da će biti iznimno zanimljivo, tako da, evo i koristim ovu prigodu da pozovem i sve vaše gledatelje i gledateljice da dođu na simpozij''.

Kroz projekte za oboljele podrška Grada Zagreba

Udruga Nismo same već godinama kroz razne projekte pomaže ženama pogođenima ovom teškom dijagnozom, a novac prikupljaju humanitarnim radom. ''Mi nemamo financijsku podršku. Svi misle da nam novac pada s neba. Na žalost, tome nije tako. Ono što dobijemo, dobijemo preko projekata koje treba znati napisati, prijaviti se pa poslije opet sve to traži veliku administraciju. Mi trenutačno imamo još ovu godinu do kraja godine, treću godinu za redom, podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. To smo izborili putem natječaja. Iduća godina će nam biti prijelomna, vidjet ćemo hoćemo li uopće moći preživjeti jer mi imamo neke druge troškove, osim onih što pokrivamo kroz projekte, a to je, recimo, hladni pogon udruge koji su troškovi koji treba podmiriti. A što se tiče podrške, imamo podršku Grada, isto tako kroz projekte. Pa onda nam Grad sufinancira neke projekte, ali da bi sad netko sustavno mjesečno izdvajao novac za naš rad toga, na žalost, nema. Mi krpamo rupe koje bi trebao raditi sustav, kao što to radi sustav u razvijenim zemljama. Puno projekata koje smo mi razvile ovdje, u nekim su zemljama sastavni dio podrške sustava.''

Projekt o pravu na rad za onkološke bolesnice

Trenutačno Udruga priprema još jedan projekt pod radnim nazivom ''Imam rak, imam pravo na rad'' na kojem surađuju s koalicijom udruga u zdravstvu, a iza njega stoji ideja da se napravi pritisak na zakonodavce da se promijeni zakon kako žene kad obole od raka ne bi dobile i otkaz, kao što se dogodilo i samoj Ivani i mnogim drugim ženama u Hrvatskoj.

''Proveli smo jedno malo istraživanje putem našeg portala i društvenih mreža koje je pokazalo da postoji još uvijek jedan dio žena koje tijekom liječenja nemaju nikakve prihode. Postoji jedan postotak žena koje su tijekom ili nakon liječenja ostale bez posla. Imamo i u udruzi neke naše članice koje su tijekom liječenja i nakon liječenja ostale bez posla, a i ja sam sama tijekom kemoterapije ostala bez posla. Tako da sam to iskusila i na vlastitoj koži. Mislim da bi nekako trebalo to osvijestiti i zakonski osigurati da nitko tijekom liječenja ne može ostati bez posla. Naime, često korisnice naših usluga znaju reći da se boje poslodavcu reći da su imale rak u strahu da ne izgube posao, te da im to često veća trauma od same dijagnoze. Pa, evo, nadam se da će zakonodavci koji su, evo sad bivšem ministru Berošu osigurali posao, jer ne može biti bez plaće biti tu i na neki način isto tako empatični prema oboljelim ženama jer vjerujem da one ništa manje nisu vrijedne za ovu zajednicu od bivšeg ministra'', zaključuje Kalogjera.

O brojnim projektima udruge, osobnoj borbi s karcinomom i njegovim posljedicama koje još uvijek traju, slaboj podršci sustava oboljelima, dugim čekanjima na dijagnoze i preglede koje stvaraju dodatne traume, te kakve savjete za oboljele i njihove obitelji ima Ivana Kalogjera pogledajte u videu na početku članka.

