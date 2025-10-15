Humanitarna akcija za žene oboljele od raka: Omogućite im besplatan prijevoz na terapije

U povodu Mjeseca borbe protiv raka dojke, Arena Centar će 17. i 18. listopada ugostiti Udrugu žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same", koja će na štandu predstaviti prepoznatljive proizvode nastale u suradnji s poznatim hrvatskim umjetnicima i dizajnerima.

Sav prihod od tom prilikom prikupljenih donacija bit će usmjeren na pokrivanje troškova taksi prijevoza za korisnice usluge "Nisi sama – ideš s nama!", koja ženama oboljelima od raka omogućuje siguran i besplatan prijevoz na terapije.

Sedamnaesti listopada ujedno je i prvi dan 21. humanitarne akcije koja će trajati do 12. siječnja 2026. Do sada je Udruga bila podrška za 1175 žena kojima je omogućila više od 38.000 za njih besplatnih taksi vožnji zahvaljujući donacijama građana, tvrtki i partnera, taksi udruge 1717.

Na štandu, koji će biti postavljen u prizemlju Arena Centra, pored trgovine Interspar, posjetitelji će pronaći omiljene majice i hoodice s ilustracijom Tisje Kljaković Braić i porukom "Jes šta napipa?", kao i tunike i majice s vizualima poznatih hrvatskih dizajnera i umjetnika Zorana Aragovića, Zorana Mrvoša, Jurja Zigmana i Slavena Kosanovića Lunara. U ponudi će biti i standardni proizvodi Udruge: torbe, bočice, narukvice i drugi predmeti s logom "Nismo same".

U suradnji s Naftalinom pripremljena je kolekcija modernih pokrivala za glavu, a posjetitelje očekuje i posebno iznenađenje: marama s porukom nastala u suradnji udruge "Nismo same" i Arena Centra, a koja će se moći dobiti na poklon uz donaciju ili korištenjem Arena SPOT aplikacije.

Udruga "Nismo same" zahvaljuje Arena Centru na kontinuiranoj podršci i zajedničkom doprinosu poboljšanju kvalitete života žena oboljelih od raka.

