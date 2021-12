Prava lavina jezivih iskustava iz večernjeg izlaska u Beogradu ovih dana kola društvenim mrežama. Naime, javile su se brojne djevojke koje tvrde kako im je netko u večernjim izlascima sipao drogu za silovanje u piće. Navodno je riječ o supstancama rufinol (poznatijoj kao "rufi") i GHB. Obje se nazivaju i drogama za silovanje, a Jovana Birovljev, magistrica farmacije objašnjava kakve su posljedice unošenja ovih supstanci u organizam.

"Simptomi se uglavnom vrlo brzo osjete, a djevojke ovo užasno iskustvo opisuju kao djelovanje previše jakog sedativa. Uglavnom se prvo oduzimaju udovi, zatim gubi potpuna kontrola nad tijelom. Ovisno o dozi, neki ostaju svjesni, ali tjelesno nepokretni, dok su se mnoge djevojke i onesvijestile. Takva droga sipa im se u piće dok ne gledaju, a nije rijetkost da kroz ovo užasno iskustvo prođu i kada su okružene bliskim ljudima, jer predatori ne prezaju i kada nisu same. Često se događa da im momak priđe i to napravi u trenutku kad žrtva ne gleda u pravcu čaše", objasnila je.

Na Instagram profilu objasnila je i kako se taj kako se piće u koje je ubačen GHB može prepoznati po metalnom okusu.

"Mnoge droge ovog tipa se ne mogu zamijetiti osjetom okusa, međutim GHB je vrlo rasprostranjena droga kod nas, a dobra stvar je što se može osjetiti u osjetiti u piću jer daje taj neki metalni okus", napisala je.

Rufinol, odnosno žargonski "rufi", je po sastavu flunitrazepam koji pripada benzodiazepinima, a to su lijekovi koji se koriste u terapiji za anksioznost, nesanice, neki se čak koriste i za uvod u anesteziju. Svi oni u svojoj osnovi imaju benzodiazepinski prsten i djeluju sedativno na središnji živčani sustav, odnosno dovode do sedacije i mišićne relaksacije.

Koristio se kod nesanice i kao anestezija

"Na tržištima na kojima je postojao, koristio se kod kratkotrajne nesanice, kod premedikacije kod operacija, za umirenje pacijenata prije operacije, čak se kombinirao s drugim lijekovima za ulaz u anesteziju", istakla je Birovljev.

Uglavnom je tableta bijele boje, bez okusa i mirisa i može se progutati, a ako se zdrobi može se koristiti i kao prah koji se rastapa u tekućini. On sam po sebi nema ni boju, ni miris, ni okus, a proizvođači su mu zbog zloupotrebe počeli dodavati dodatnu umjetnu boju. Rufinol je zato blage plave boje - kada se otopi u prozirnoj tekućini, promjena njezine boje je vidljiva, ali to ne vrijedi i za tamnija pića.

Rufinol izaziva djelomičnu amneziju

Njegovo djelovanje nastupa u roku od 15 do 20 minuta, a može potrajati od četiri do šest sati. Kod nekih slučajeva djelovanje se produžilo i do 12 sati i u tom vremenskom okviru nastupa parcijalna amnezija, odnosno gubitak pamćenja.

Što su doze veće, to je veća i mogućnost da osoba pod utjecajem upada u "hipnotizirano", odnosno besvjesno stanje. Smatra se da je "rufi" od sedam do deset puta jači od diazepama, koji se normalno nalazi na tržištu kao lijek.

"Sam po sebi teško može izazivati neke respiratorne poteškoće, međutim u kombinaciji s drugim depresornim suspstancama, poput alkohola, može doći do prestanka rada centra za disanje koji se nalazi u produženoj moždini", upozorava Birovljev.

S obzirom na to da zasebno i alkohol i rufinol utječu na ovaj centar, u kombinaciji mogu izazvati prestanak disanja.

Kod GHB-a se na samom početku javlja visoka seksualna želja

GHB djeluje na receptore na razini središnjeg živčanog sustava i također ima depresorno djelovanje. Razlikuje se od rufinola po tome što ovisno o dozi u kojoj se upotrebljava različito djeluje te se na samom početku javlja euforija i visoka seksualna želja, dok u većim dozama dovodi do preznojavanja, gubitka svijesti, mučnine i povraćanja, vizualnih i slušnih halucinacija, umora, amnezije i konfuzije.

Za razliku od "rufija", kao samostalna supstanca može dovesti do prestanka disanja, ali ne i prestanka rada pluća, kako se na društvenim mrežama trenutno piše, već utječe na rad centra za disanje u produženoj moždini, koji prestankom svog rada zaustavlja i slanje impulsa koji zatim dovode do prestanka rada pluća. Disanje prvo postaje usporeno i plitko, a što je veća doza to su posljedice jače.

"Najprije izaziva sedaciju, koja je praćena napadima i kasnije prelaskom u komatozno stanje, i što je veća doza brže djeluje. Uglavnom od nekih 20 do 60 minuta, a efekt je oko šest sati", ističe Jovana Birovljev.

Što se tiče izgleda, uglavnom se plasira u obliku bijele kapsule bez mirisa. Kad se rastopi u tekućini nema boje, a može biti blago slanog ili sapunastog ukusa. Osnovni znakovi djelovanja su suhoća usta, proširene zjenice i ubrzan rad srca, a slijede preznojavanje, mučnina, povraćanje, konfuzija i konvulzije.

Za razliku od rufinola, ne postoji adekvatan protuotrov protiv ove supstance te je prva pomoć usmjerena ublažavanje simptoma. Dakle, ako dođe do predoziranja pomoć je upitna.

Prva je pomoć ispiranje želuca ili izazivanje povraćanja, kao i davanje aktivnog ugljena kako bi se pokupio ostatak supstance koji se nalazi u probavnom traktu. Također, davanje laksativa koji izaziva proljev pospješuje izbacivanje supstance iz organizma.

Ono što je karakteristično za obje supstance jest to da se brzo izlučuju iz organizma, odnosno ne ostavljaju trag u urinu, zbog čega se na taj način mogu detektirati samo 72 sata. Otkrivaju se nalazima krvi i ostalim analizama. Zbog toga su veoma opasne, jer je teško prepoznati o čemu se radi i nažalost mogu imati fatalan ishod.

U slučaju da dođe do ovih stanja najvažnije je pozvati prvu pomoć.