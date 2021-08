Za vremena dok talibani još nisu bili zauzeli Kabulom, društvenim se mrežama proširio videozapis mlade djevojke kako plače zbog svoje neizvjesne budućnosti.

"Mi nismo bitni jer smo rođeni u Afganistanu. Nikoga nije briga za nas. Umirat ćemo polako u povijesti. Nije li to smiješno?", rekla je kroz suze mlada 23-godišnjakinja prije nekoliko dana.

'Silovanje pod krinkom braka'

"Imam 23 godine. Da talibani vide ženu poput mene, odmah bi me prisilno udali za nekog od svojih boraca. To bi bilo silovanje pod krinkom braka. To je njihova verzija Kurana. Smatraju da smo mi žene ratni plijen", rekla je mlada djevojka u intervjuu novinarki i političkoj aktivistici Masihi Alinejad.

"Otkuda sam? Iz Afganistana. Gdje sam rođena? U Iranu. Gdje sada živim? To ne želim reći. Oni smatraju da su osobe poput mene, iz Afganistana, bez identiteta. Moja sreća, moja tuga, moje brige – to sve njima nije bitno jer sam iz Afganistana.

Kada govorim o ovoj situaciji, optužuju me da kritiziram Islam. Baš me briga. Nastavljat ću raditi to što radim jer time ukazujem na probleme svih žena", poručila je.

Na pitanje osjeća li strah, 23-godišnjakinja je kazala kako ju je na početku bilo strah uopće dati intervju.

"No, sada se najviše brinem za svoje prijatelje koji su ostali u Kabulu. Tamo ima žena koje odvode na silovanje, a nitko to ne prikazuje. Nema nikoga da im pomogne. Moje suze možete vidjeti jer sam na sigurnome. Relativno gledajući, na sigurnome.

Nitko od nas tko je iz Afganistana nije u potpunosti oslobođen islamskih vlasti. Tako da dâ, brinem za svoje prijateljice koje ne mogu napustiti Kabul. Upitala sam ih što nisu otišle ranije. Odgovorile su da su se nadale da neće tako završiti. Studirale su u Iranu, ali su se kasnije vratile u Afganistan", rekla je djevojka kroz suze.

'Nemojte pasti na talibane'

Upitana što bi poručila talibanima kada bi imala priliko razgovarati s njima, mlada je djevojka rekla kako ne bi mogla uopće razgovarati s takvim "bezglavim ljudima".

"Talibani rade istu stvar kao i Islamska država. Smislit će svoju verziju Javada Zarifa kako bi šarmirali svijet. Upoznata sam sa situacijom jer mi obitelj i prijatelji stalno prenose što se događa. Žene više ne smiju izlaziti van. Poručila bih svim ženama na svijetu da razmišljaju o budućnosti, da ne skreću pogled pred ovim masakrom. Ne želim da se ovakve stvari događaju četrdeset godina u budućnosti. Nemojte pasti na talibane. Danas u Afganistanu ubijaju ljude poput Masih Alinejad", rekla je djevojka.

"U mojoj zemlji ima puno žena poput Michelle Obame. Puno njih su snažne kao i Angela Merkel. No, sada će se morati pokloniti pred šerijatom", dodala je.