Status muškarca s, kako je sam nazvao, mikropenisom postao je viralan nakon što je otkrio kako potencijalnim seksualnim partnericama govori loše vijesti.

Anonimni guru otkrio je svoje tehnike za pokretanje neugodne teme u "Mrzim što sam rođen s mikropenisom", virusnoj temi na forumu "Pitaj me bilo što" na Redditu.

"Doživio sam mnogo nezgodnih i neugodnih trenutaka", priznao je korisnik LsZen7 dok je opisivao svoj navodni "mikropenis". Prema klinikama, mikropenis se smatra onaj koji je manji od 9,5 centimetara tijekom erekcije. Prosječna duljina je oko 15 centimetara

LsZen7 je tvrdio da je njegov mali penis velik jedva centimetar u opuštenom stanju, šest puta manje od praga za mikropenis. Inače, dijagniza mikropenisa je toliko rijetka da pogađa samo oko 0,6% svjetske muške populacije, prema Institutu Kinsey za istraživanje spola, roda i reprodukcije.

U međuvremenu, brojni korisnici Reddita imale su niz pitanja o tome kako se nosi sa životom s malim penisom, posebno kada je u pitanju seks.

'Ne zamaram se laganjem ženama'

“Kako pristupate seksualnim odnosima, kada upoznate djevojku, na primjer, prvo je obavijestite ili samo idete i molite se za najbolje?” upitao je jedan radoznali reditovac.

“Ne zamaram se laganjem ženama o svojoj veličini, ali u početnim fazama kao što su oni razgovori da vas upoznaju i ako se to [iznese] tijekom jednog od onih seksi razgovora, bit ću iskren i reći svoje veličinu”, priznao je LsZen7. "Ponekad ako nas ponese žar trenutka kada sam se spetljao sa ženom, kad se to dogodi, izvadit ću svoju alatku i samo se nadati najboljem."

Nažalost, obje varijante općenito dovode do ponižavajućih situacija, priznao je. “Mislim da je uglavnom svaka partnerica s kojom sam bio bila nekako razočarana. Mislim, nekako sam to osjetio i obično je neugodno iskustvo odatle", požalio se on odgovarajući na upite gledatelja o tome kako žene reagiraju na njegovo priznanje.

Sve do srednje škole nije se brinuo

Redditor je rekao da je prvi put saznao da ima "mikropenis" dok je kao dijete bio kod liječnika s roditeljima. "Maglovito se sjećam možda 6 godina koji su o tome razgovarali kao s liječnikom", opisao je LsZen7. "Dok sam odrastao, nisam to spominjao, nisam se uopće opterećivao." Međutim, shvatio je da nešto definitivno nije u redu kada je završio srednju školu i shvatio da mu penis nije narastao otkako je bio mlađi.

Mikropenis je njegov ljubavni život pretvorio u pakao. "Izlasci i seks postali su borba, i većinu vremena [to je] neugodno", rekao je. Na pitanje pokušava li zadovoljiti partnerice na druge načine koji ne uključuju penis, LsZen7 je odgovorio da "meni to nije tako lako" jer se raspoloženje općenito uništi nakon što svjedoče njegovom malom penisu. Kao rezultat njegovog stanja, kaže da tek treba proći "drugu bazu". Zanimljivo je da je njegov mikropenis u suprotnosti s jednim seks stručnjakom iz San Francisca, koji tvrdi da mikropenisi paradoksalno mogu poboljšati seksualno iskustvo - jer tjeraju ljude da razmišljaju izvan okvira.

Izbjegavao bazen, plaže, svlačionice...

Nažalost, Redditor kaže da se njegovi problemi s malim penisom protežu izvan spavaće sobe, tvrdeći da su ga "zbog toga godinama ismijavali". “Dok sam odrastao uvijek sam izbjegavao muške svlačionice, bazen i plaže zbog svoje veličine,” opisao je mladić. “Mnogi neugodni trenuci u mom životu; jednom ili dvaput čak i na mom na mom poslu zbog toga kako mi stoje moje radne hlače.”, opisuje

Dodao je: "Koristeći zahod izbjegavam pisoare, čekam da se oslobodi kabina." LsZen7 je rekao da bi čak ponekad "sjeo dok mokri" kako bi izbjegao nered jer je s njegovim mikropenisom teško naciljati.

Ne razmišlja o povećanju penisa

Redditori su ga brzo pohvalili jer je bio tako iskren. "Čini se da to prihvaćaš", pohvalio je jedan komentator. "Očigledno postoji ogromna stigma oko toga za muškarce, pa čak i kao netko tko je malo iznad prosjeka, postajem nervozan kad to izbacim prvi put, stvarno ti je suosjećam, brate." LsZen7 je zaključio: "Mislim da me sigurno nekoliko dana savlada nesigurnost, ali jedino što mogu učiniti je prihvatiti sam sebe."

Rekao je da usprkos svemu ne razmišlja o zahvatima za povećanja penisa. "Navodno je operacija povećanja penisa stvar, ali koliko sam čitao, obično se prakticira ilegalno, skupa je i visokorizična, mislim jednako je rizična kao i druge operacije, ali je vrlo štetna za dio", rekao je Redditor.

Srećom, Redditor nije sam u svojoj borbi s mnogim članovima zajednice mikropenisa koji se bore protiv stigme da su slabijeg zdravlja. Godine 2021. deseci muškaraca izašli su na ulice Los Angelesa na "Marš malih penisu", želeći okončati takozvanu "sramotu" povezanu s premalim penisom.

Godinu dana prije, aktivisti za mikropenis pokrenuli su Dinky One, web stranicu za pronalaženje partnera koja ima za cilj borbu protiv pritiska veličine penisa pomažući onima s manjim falusima da pronađu ljubav.