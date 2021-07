Jedan 45-godišnjak uvjeren je da ga supruga vara jer ju ne može zadovoljiti u krevetu pa se obratio popularnoj Deidre Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna.

"Mislim da me žena vara sa starim prijateljem jer imam premali penis i ne mogu ju zadovoljiti u spavaćoj sobi", priznao je čitatelj.

U braku su 20 godina i seks im je oduvijek bio problematičan.

"Često mi je teško odgoditi ejakulaciju. Iako me supruga uvjerava da joj to ne smeta, znam da to nije istina. Vidim da je razočarana i nezadovoljena. Ali puno veći problem je moj penis. Ne radi se o mikropenisu, ali znam da je za nekoliko centimetara manji i tanji od prosjeka. Ne mijenja se previše ni u erekciji", dodao je 45-godišnjak.

Zna da je njegova supruga prije njega spavala s "obdarenijim" muškarcima.

"Prije nekoliko godina napila se i posvađali smo se. Izletjelo joj je da nemam ono što je potrebno da ju zadovoljim. Više nikad nisam to spomenuo, ali ne mogu zaboraviti koliko su me te riječi zaboljele", otkrio je.

"Posljednjih mjesec dana često se viđa s prijateljem s fakulteta. Uvjeren sam da se seksaju. Dolazi doma kasno i odmah odlazi pod tuš. Nisam joj rekao ništa jer znam da će poreći varanje. Ne mogu se mjeriti s obdarenijim muškarcima i odbrojavam dane kada će me ostaviti", zaključio je zabrinuti muškarac.

Tehnika, a ne veličina

Deidre mu je poručila da mu supruga nije govorila samo floskule. "Veličina zbilja nije bitna većini žena, već tehnika. Zapravo, dobivam puno e-mailova od žena koje pišu kako im seks nije ugodan zbog velikih penisa njihovih partnera, dok se nijedna ne žali na premali penis", objasnila je.

Savjetnica je uvjerena kako je žena izrekla okrutni komentar tijekom pijane svađe jer ga je htjela povrijediti i zna da je nesiguran oko veličine penisa.

"Ako se brineš da te supruga vara, moraš s njom razgovarati. Ako i jest, još uvijek je moguće spasiti vaš brak", zaključila je.