U siječnju ove godine obilježavaju se 17. Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice i 18. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice.

"Broj umrlih od raka vrata maternice (C53) u Gradu Zagrebu u posljednjih osam godina oscilirao je uz najniže vrijednosti od 17 umrlih žena 2015. godine i 2022. godine do 26 umrlih žena 2021. godine. Brojevi novooboljelih i umrlih od određene bolesti jedan su od kriterija za procjenu veličine javnozdravstvenog problema te bolesti", navodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

"U Hrvatskoj godišnje smo već duži niz godina bilježili oko 320 novooboljelih i više od 120 umrlih žena. Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak, u 2020. godini bilo je 276 oboljelih od raka vrata maternice (stopa 12,6/100.000). Prema podacima baze uzroka smrti, u 2020. godini 126 žena umrlo je od raka vrata maternice, od čega je 37 posto njih bilo mlađe od 60 godina. Po pojavnosti je rak vrata maternice drugo sijelo raka žena u dobi od 40 do 49 godina te treće sijelo žena u dobi od 30 do 39 godina (iza raka dojke i raka štitnjače). Za karcinom in situ vrata maternice stope incidencije su najviše u dobi od 30 do 34 godine. Odnos između karcinoma in situ i invazivnog raka vrata maternice je u 2020. godini u Hrvatskoj bio 2,1:1", piše na službenoj stranici stampar.hr.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati rak vrata maternice

Veliki problem je što je ova bolest u ranoj fazi asimptomatska. Neobičan vodenkast sekret ili onaj sa sukrvicom mogu biti prvi znakovi, a kako izgledaju ostali simptomi i može li se rak vrata maternice prepoznati na vrijeme, otkrio je ginekolog Igor Jeremić.

"Vrat maternice je dio maternice koji je dostupan očima, vidljiv dio", rekao je Jeremić i objasnio čemu služi Papa test. "Ovaj test postoji već 100 godina i uzimanjem brisa gdje se uzimaju i ispituju te površne stanice, gleda se postoji li promjena na njima koja bi ukazala da postoji i promjena u tkivu. Međutim, ono što je osnova svega - HPV infekcija je infekcija na preskok. Ono što s Papa nalazom uzmete u prvih milimetar, dva, već na trećem milimetru možete imati tešku prekancerozu i karcinom vrata maternice", rekao je Jeremić i objasnio kako se promjena može uočiti godinu i više prije lošeg Papa nalaza.

"Kolposkopski, pa i golim okom mogu vidjeti promjenu. Meni ne treba ni HPV tipizacija, ni kolposkopski nalaz da bih znao da je kod te žene vrat u lošem stanju. Godinu i više prije lošeg Papa nalaza se može uočiti promjena. To je ono o čemu sam pričao - ti imaš organ pred svojim očima, a ti vjeruješ papiru koji radi patolog, citolog, u laboratoriju, a ne vjeruješ svojim očima. Ali to je stav anglo-saksonske medicine", rekao je ginekolog.

Foto: Shutterstock

Simptomi HPV infekcije

"Svi traže neke simptome. HPV infekcija ne daje simptome, niti bolove, krvarenje, niti pojačan sekret, to nije stvar HPV infekcije", objasnio je Igor Jeremić i dodao da su mlade djevojke podložnije teškim predkancerogenim stanjima.

"Problem je što HPV infekcija ima daleko maligniji oblik, podložniji je organizam mladih djevojaka. Lakše se prave te promjene kod mladih. Na opće stanje organizma utječe način života mladih. Prvo i osnovno, liječnik mora pogledati vrat maternice. Prevencija, redovni pregledi su ključ", zaključio je ginekolog Jeremić, piše Mondo.

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: 'Imate rak vrata maternice' - tu rečenicu u našoj zemlji čuje tristotinjak žena godišnje