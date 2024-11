Republikanski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump (78) sušta je suprotnost svojoj suparnici, potpredsjednici SAD-a i demokratskoj kandidatkinji Kamali Harris (60) po mnogočemu, pa i po prehrambenim navikama. On, naime, ne skriva svoju ljubav prema fast foodu.

Njegovi suradnici otkrili su da ne voli doručak, a ako se odluči jesti ujutro, konzumira slaninu i jaja, žitarice ili McDonald's McMuffin. "Omiljena su mi pržena jaja i slanina", rekao je Trump svojevremeno. On, također, nije ljubitelj ni ručka, a ako tada nešto gricne to je mesna štruca koju obožava. Njegov bivši voditelj kampanje Corey Lewandowski otkrio je da bi "Trump obično izdržao 14 do 16 sati bez jela".

Trump voli večerati vani nakon što je ostatak dana lagano jeo, a kako kaže, veliki je obožavatelj brze hrane, uključujući McDonald's, Burger King i KFC. Lewandowski je otkrio da mu je omiljena večera dva Big Maca, dva sendviča Filet-O-Fish i mali čokoladni shake. Trump je također obožavatelj pizze. Kada ne jede prženu piletinu ili hamburgere, on uživa u dobrom odresku. Voli ih dobro pečene i poslužene s kečapom.

Za desert Trump obično jede dvije kuglice sladoleda od vanilije uz komad čokoladne krem pite. Voli dijetalnu Colu, navodno pije 12 limenki dnevno, te voli grickati čips. Iz svega ovoga evidentno je da Trump ima izrazito nezdravo prehranu koju je za Net.hr prokomentirao osnivač Nutriskopa, nutricionist Branimir Dolibašić, te je za njega napravio jelovnik.

Osnivač Nutriskopa nutricionist Branimir Dolibašić

Dolibašić je istaknuo da Trump već godinama nije javnosti dao na uvid svoj "medical report" (izvješće o zdravlju) te da posljednji podaci govore da je njegov BMI preko 30, što ga svrstava prema medicinskim kriterijima u klasu pretilosti ili debljine.

Brza hrana je loš prehrambeni izbor

"Ako za analizu prehrambenih navika uzmemo lako dostupne podatke iz intervjua te svjedočanstva bivših suradnika, Trump relativno često konzumira gotove obroke brze hrane (fast food). Već bi ovdje mogli prestati s analizom i prijeći na zaključke, jer bi bilo dovoljno njegovu tjelesnu masu i činjenicu da već godinama nije javnosti podnio takozvani medical report. Zadnji dostupni podaci su iz 2018. i 2019. godine, prema kojima je njegov BMI preko 30, što ga svrstava prema medicinskim kriterijima u klasu pretilosti ili debljine. Svugdje u svijetu to se dijagnosticira kao bolest, i jednako tako lakonski rukom odmahuje. Spojimo li njegov visoki BMI, povišeni kolesterol te podatak da na jelovniku ima brzu hranu (pizza i hamburgeri), s omiljenim McDonald's menijem izbora uključujući Big Maca i Fillet-O-Fish, vjerujem da nikom nije potrebno puno objašnjavati posljedice i vjerojatnost ishoda takvog prehrambenog ponašanja. Diet Cola u tome mu neće previše pomoći", rekao je.

Foto: Reuters/Screenshot

"Brza hrana označava se kao loš prehrambeni izbor radi visokog udjela prerađene (procesirane) hrane. To znači da se tijelo opterećuje višim udjelom zasićenih masti i soli, rafiniranih ugljikohidrata, te ujedno nedostatkom omega-3 esencijalnih masnih kiselina, i lako moguće vlakana. Naime, brzu hranu ne odlikuje preveliki udio cjelovitog povrća i voća, kao ni raznolikost namirnica ili, recimo, unos zaštitnih antioksidanta, te niza vitamina i minerala koje cjelovita hrana donosi", pojasnio je stručnjak.

Dolibašić je kazao da je Trumpova prehrana "tipičan obrazac prehrane velikog broja Amerikanaca", a nikako nije dobro to što on preskače obroke te na kraju dana unosi kalorijski višak.

"Uvidom u njegov stil prehrane, uz naviku preskakanja doručka, pa i ručka. Slika ne postaje nimalo bolja kad vidimo što je na jelovniku ako se ta dva obroka ipak pojave. Izbor jaja i slanine ili muffina koji se navode kao izbor, te mesnog odreska za ručak, dobivamo bolji uvid. U takvom stilu preskakanja hranjenja, dan završava hranom iz McDonald'sa, KFC-a ili Burger Kinga. Tipičan je to obrazac prehrane velikog broja Amerikanaca, s preskakanjem obroka i kalorijskog viška u kasnom dijelu dana. Dodajmo i često oslanjanje na obroke pune takozvane hrane utjehe (comfort food), što je za čovjeka pod visokom razinom dnevnog stresa i rasporeda punog sastanaka i obaveza prilično očekivano, i slika je potpuna."

'Preporučio bih da se hrani poput Melanije'

Dolibašić ne bi stavio Trumpa "na brzu šok dijetu", već mu je preporučio da se hrani poput supruge Melanije koja obožava mediteransku prehranu.

"Umjesto pokušaja popravljanja, ili stavljanja na brzu šok dijetu, preporučio bih da Trump ne traži dalje od vlastite obitelji i počne se hraniti poput svoje supruge. Mediteranska prehrana je zlatni standard, koja će najbolje odgovoriti na njegovo trenutno stanje i zdravstvene potrebe. Prilikom odabira, znajući da mu je supruga iz Slovenije, uzet ćemo hrvatske obroke iz Zagorja i Istre, pograničnih regija. Za ručak bih preporučio pureća prsa i mlince, uz cikla salatu s rikolom te laganu zagorsku juhu s povrćem. To bi bili nemasni proteini, jer je puretina vrlo krto meso, a zagorski mlinci definitivno zdraviji izbor od prženih krumpirića. Salata je ono što upotpunjava i obogaćuje profil nutrijenata, s unosom vitamina i minerala", objasnio je.

Nutricionist je Trumpu za večeru preporučio pečenu srdelu s blitvom i istarsko maslinovo ulje te domaći češnjak.

"Za večeru, izbacimo procesirani obrok ribe, i stavimo na stol real deal, pravu ribu. Pečena srdela s blitvom, uz umak od mediteranskih začina poput origana i ružmarina, naravno, uz svjetski poznato istarsko maslinovo ulje i domaći češnjak, s lakoćom će okusima i nutritivnom kvalitetom nadmašiti bilo koji fast food. Za predjelo, bučina juha s tartufima. To bi bilo umjesto čokoladnog šejka, s kojim voli završiti svoj procesirani meni", rekao je.

"Vjerujem da u pretrpanom rasporedu nema puno vremena za međuobroke, pa ako i treba pojesti lagani ručak i ne stigne odvojiti puno vremena, čak bi i Cezar salata iz standardne McDonald's ponude bila brz i jednostavan obrok, baziran na krtim proteinima i povrću. Traži svega nekoliko minuta. Za doručak, dovoljno je uvesti zobene pahuljice, kao odličnu dnevnu rutinu za naporan dan pun sastanaka i obaveza, držanja govora, pa i plesanja na pozornici. Možemo ih pojačati s malo naših domaćih ili slovenskih oraha, a mogu i američki pekan orasi i američke brusnice", otkrio je Dolibašić.

Nutricionist Branimir Dolibašić napravio je jelovnik za Donalda Trumpa.

