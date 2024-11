Tko je točno Donald Trump? Od pornoglumice koja je detaljno opisala pozu s njim do nekoliko bankrota

Pod prisegom i vrlo javno bivša pornozvijezda - umjetničkim imenom Stormy Daniels, a pravim Stephanie Clifford - na sudu je svjedočila u slučaju optužbe kako je Donald Trump prikrivao da joj je njegov odvjetnik Michael Cohen isplatio 30.000 dolara ne bi li pri kraju predsjedničke kampanje 2016. prikrio što se dogodilo između njih dvoje.

Na sudu je pokazala pozu njihovog seksualnog odnosa u hotelskoj sobi 2006. godine. „Ovako je to bilo“, rekla je i podigla desnu nogu u zrak, a lijevu je ruku stavila iza glave. Prethodno je objavila i knjigu „Potpuno razotkrivanje“ (Full Disclosure) o njihovom navodnom šokantnom odnosu.

Na sudu je svjedočila kako je sad već bivšeg (možda i budućeg) predsjednika udarala po stražnjici tog dana u hotelu kraj jezera Tahoe u Nevadi i to nakon susreta na golfu koji Trump obožava. Afera je navodno izbila neposredno nakon rođenja njegova sina Barona kojeg ima s Melanijom Trump. „Bili smo u misionarskom položaju“, rekla je. Trump je sve negirao, prozivao je Daniels da je sve izmislila jer je željela biti u njegovom showu "Pripravnik".

Foto: Profimedia

Trumpov odvjetnik je priznao krivnju, no ljubavni život bivšeg (a možda i budućeg) predsjednika godinama je za tabloide poput švedskog stola s kojeg stalno uzimaju detalje sočnog života prožetog seksualnim dogodovštinama i skandalima. Trump je, kao poslovni magnat iza kojeg su kockarnice, hoteli i tereni za golf i koji je nekoliko puta bankrotirao, vječna hrana i za ostale medije. Nisu za objavu ništa manje zanimljive njegove kontroverzne izjave kojima izazva zgražanje, ali su svejedno i dobar materijal da mu se javnost podsmjehuje. Takva je, na primjer, bila Trumpova izjava o migrantima koji jedu svoje ljubimce.

Tako su nastali i neki od najpamtljivijih memova. No ankete pokazuju da ga Amerika voli, a da mu Amerikanci praštaju jer vodi mrtvu trku s Kamalom Harris u utrci za Bijelu kuću.

Najmoćniji par brutanih frizura

Zanimljivo je kako iza izgradnje njegova poslovna carstva stoji žena, i to Ivana Trump, bivša manekenka iz Čehoslovačke s kojom je činio moćan poslovni duo. Nije mnogo trebao da tih 1980-ih Donaldu oko zapne za lijepu plavušu u njujorškom društvu. Upravo ona kao da je pretkazala njegovu budućnost kad je jednom zgodom izjavila kako „još nije vrijeme“ (za Bijelu kuću), ali da mu je tek 40-ak godina...

Foto: Profimedia Donald i Ivana Trump 1985. godine

Tad je dala naslutiti kako Donald najvjerojatnije pomišlja na to da postane najmoćniji političar SAD-a (ali i svijeta). Njihov glamurozni brak raspao se početkom 1990-ih zbog Trumpove afere s manekenkom Marlom Maples.

Za njihovu aferu Ivana je saznala na skijalištu u Aspenu.

Kako je objavio Daily Mail, prišla joj je 15 godina mlađa manekenka i bivša misica Georgije. Ivana je s djecom stajala u redu za ručak. Marla je kratko rekla: „Ja sam Marla i volim tvog muža“. Ivana joj je oštro odbrusila: „Gubi se. Ja volim svog muža“. Krenula je za manekenkom vičući: „Ku*ko, ostavi mi muža na miru!“ Svjedoci navode da je Trump tada pokušao pobjeći od neugodne situacije, a Ivana mu je pomogla – potjeravši ga niz padine. Više o tome čitajte OVDJE.

Donald i Ivana Trump u Aspenu

Njihov brak bio je jedan od najskupljih u povijesti Amerike. Ivana je iz njega izašla noseći milijune, nekretnine te je nastavila svoju uspješnu poslovnu karijeru.

Donald se potom oženio svojom ljubavnicom Marlom te se iz te veze rodila kći Tiffany.

Ivana Trump: 'Ja sam prva dama. OK?'

Ivana je ostala u kontaktu s Trumpom čak i kad je uplovio u treći brak s Melaniom Trump. Izjavila je kako još ima njegov broj i to kad je Donald već bio u Bijeloj kući, bez obzira na to što je od jednog od najskupljih razvoda brakova u povijesti Amerike, prošlo 25 godina. "Ali ja ga zapravo ne želim zvati jer je Melania tamo i zapravo ne želim izazvati nikakvu vrstu ljubomore ili nešto slično jer sam u biti prva Trumpova žena. Ja sam prva dama, OK?", rekla je u to vrijeme Ivana.

Donald Trump. čovjek s životom nalik bombonijeri s mnogo manjih i većih pikanterija, rodio se 1946. kao četvrto od petero djece Mary Anne MacLeod Trump i njezinog supruga, Fredericka Christa Trumpa. Kaže da nikad nije pio niti se drogirao, da mrzi alkohol i to zbog vrlo bolne epizode. Njegov brat Fred bio je alkoholičar te je od posljedica alkoholizma preminuo 1981. Bratova je smrt ostavila dubok trag na Donaldu.

Kao dijete, Trump je pokazivao poteškoće u ponašanju. “Bio je prilično grub momak kad je bio malen”, kasnije se sjećao njegov otac. U nastojanju da mu usade osjećaj discipline, roditelji su ga s 13 godina upisali na Vojnu akademiju u New Yorku, sjeverno od New Yorka. Usprkos ovom vojničkom usmjerenju, Donald Trump kasnije je izjavljivao da ne vježba i to zbog pomalo bizarnog razloga – navodio je da je čovjek kao baterija te da ima ograničenu količinu energije. Zato u njegovom životu nema tjelovježbe, izuzevši golf koji naprosto obožava.

Upisao je Sveučilište Fordham u New Yorku, a potom se prebacio na Sveučilište u Pennsylvaniji gdje je stekao diplomu iz ekonomije. Koristio je pogodnosti s fakulteta kako bi izbjegao novačenje za Vijetnamski rat, a poslije je dobio potvrdu o trajnoj nesposobnosti za vojnu službu zbog “konstantnog trna” u nozi, navodi Millercenter.org.

Još za vrijeme studija počeo se baviti očevim poslom, upravljanjem nad nekretninama i njihovim procjenjivanjem. Godine 1973. tvrtka Trump je optužena da diskriminira Afroamerikance kod iznajmljivanja. Trumpovi nikad nisu priznali krivnju, ali se stvar riješila jer su pristali iznajmljivati više stanova crncima.

Tijekom vremena Donald je potpuno preuzeo posao od oca, biznis preimenovao u Trump organizaciju te usmjerio poslovanje na nebodere na Manhattanu.

Prvi veliki poslovni potez bio je razvoj hotela Grand Hyatt, uslijedili su grandiozni projekti Trump Plaze, Trump Towera, Trup Plaza Hotel and Casino, Trump Castle... Kad je 1990. Izgradio Trump Taj Mahal po cijeni od gotovo milijardu dolara, nazvao ga je “osmim svjetskim čudom”.

No uza sav taj poslovni glamur, njegov posao pratile su i ozbiljne financijske dubioze pa je njegov otac (tada je već prešao 80-u) kupio više od tri milijuna dolara u kasino-žetonima kako bi kasino mogao plaćati kamate. Slučaj je završio na sudu kao nezakonit I morali su platiti kaznu zbog ove pozajmnice.

Unatoč burnoj poslovnoj karijeri, Trump je u javnosti figurirao kao jedan od najbogatijih, najmoćnijih poduzetnika, imao je čak svoj televizijski show koji mu je davao veliku popularnost, a oko sebe je gradio imidž karizmatičnog poduzetnika koji kandidatima u showu u lice govori često i nadasve surovu istinu. U showu “The Apperentice” koja se prikazivao na NBC-ju od 2004. do 2015. glumio je samog sebe.

Unatoč bankrotima, a bilo ih je nekoliko, svejedno je objavio brojne knjige s uputama kako dobro poslovati, među njima i “Umijeće dogovaranja“ (The Art of the Deal). Bio je i vlasnik licence za izbor ljepote Miss Universe.

Svoje ime Trump je licencirao zaista za sve i svašta – od hotela i terena za golf sve do brendiranih odrezaka, votke i flaširane vode.

No njegov poslovni imperij očito nije bio dovoljan za Trumpa. Ušao je u politiku i postao 45. predsjednik Amerike 2017. no ni to nije prošlo bez kontroverzi pa i ozbiljnih sumnji u miješanost Kremlja da je utjecao na rezultate izbore. Presedanski je postao prvi predsjednik koji je trijumfirao na izborima koristeći društvene mreže kao svoj glavni kanal priopćavanja. On je ujedno bio i prvi predsjednik bez prethodne vojne ili državničke karijere. Ušao je u Bijelu kuću noseći povijest biznismena i showmena.

Kad ga je na izborima 2020. porazio Joe Biden, Trump nije priznavao rezultate. Govorio je da su pokradeni i zapalio iskru neviđenog napada razjarene rulje na Kapitol u trenutku u kojem su se elektorski glasovi još prebrojavali. Napad na Kapitol 6. siječnja 2021. bio je apsolutni šok za američku javnost, svijet su obišle scene koje su do tad bile nezamislive za Ameriku. U bastion američke demokracije upadali su bijesni Trumpove pristaše, mediji su prštali s naslovima „Poraz demokracije“, „Državni udar“.

Bio je i prvi predsjednik koji je opozivan dva puta - prvo se opozivanje odnosio na poticanje te pobune na Kapitolu kada je pristašama održao govor prije nasilne navale u zgradu Kapitola. Život je tada izgubilo nekoliko ljudi. No ni etiketa „huškača pobunjenika“ nije mu naškodila.

U posljednjoj predizbornoj kampanji bio je meta dvaju atentata. Ovogodišnjem republikanskom kandidatu metak je okrznuo uho 13. srpnja ove godine na skupu u Butleru u Pennsylvaniji kada je atentator ispalio hitac s krova obližnje zgrade.

Foto: Profimedia

Drugi atentator svoju je priliku čekao 12 sati u grmu na terenu za golf na Floridi. Dok je kandidat za predsjednika igrao golf, njegov zaštitar primijetio je pušku koja viri iz grmlja pokraj šeste rupe.

Agent tajne službe ispalio je nekoliko hitaca u tom smjeru. Atentator je kraj sebe imao dvije digitalne kamere, crnu vrećicu s hranom, kalašnjikov i objektiv.

Protiv svojih političkih rivala Trump ne bira riječi. Za Kamalu Harris rekao je da iam „vrlo nizak kvocijent inteligencije“, a često se za svoje lažne i populističke izjave koristi Twitterom čiji ga vlasnik Elon Musk otvoreno podupire.

Svakako će u anale njegovih izjava ući već spomenuta rečenica da migranti jedu ljubimce. Rekao je to u debati s Kamalom Harris.

“Mnogi gradovi ne žele govoriti o tome jer se srame. U Springfieldu jedu pse, jedu mačke, kućne ljubimce ljudi koji žive tamo”, kazao je Trump. Trump i njegov potpredsjednički kandidat, senator J. D. Vance iz Ohija proširili su tu glasinu, koja potječe iz viralnih objava na društvenim mrežama.

Ali su tim izjavama također nahranili društvene mreže jer su pokrenuli lavnu šala, memova i grohotni smijeh viralne zajednice.

Sada Trump želi svoj drugi mandat u Bijeloj kući, koristi se populističkom retorikom, a počesto i lažnim vijestima. Njegovim pristašama, dakako, to nimalo ne smeta.