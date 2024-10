Od kraljice krumpirića do vrha svijeta: Ime Kamala skriva tajnu hindu boginje

Ime joj je dala majka i znači "lotos" i Kamala je drugo ime za hinduističku božicu Lakšmi, suprugu boga Višne, koja simbolizira obilje, ljepotu i sreću. Ova božica posebno je štovana u šaktizmu, sekti čiji pripadnici smatraju žensku energiju uzvišenijom od muške.

Njezina majka Shyamala Gopalan 2004. godine je u Log Angeles Timesu rekla da je svojim kćerima davala imena iz indijske mitologije kako bi im sačuvala kulturološki identitet te je dodala: "Kultura koja štuje božice stvara snažne žene".

Kao dijete, Kamala Harris je išla u crnačku baptističku crkvu i hinduistički hram prihvaćajući južnoazijski i crnački identitet. Posjetila je Indiju kao dijete i bila je pod snažnim utjecajem svog djeda, visokog vladinog dužnosnika koji se borio za neovisnost Indije, i bake - aktivistice koja je putovala po selu podučavajući siromašne žene o kontroli rađanja.

Ona je i entuzijastična kuharica koja prati recepte u New York Timesu, a njezino glavno predjelo za večeru je jednostavno pečeno pile. U jednom trenutku otkrilo se da je u svojim 20-im godinama radila u McDonald'su što je postala glavna tema američkih medija, restoran brze hrane ubrzo je lansirao oglas u kojem su naveli tijekom kojeg vremena je bila njihova zaposlenica kao znak njezine povezanosti sa srednjim staležom Amerike.

Kasnije je otkrila da je radila na "krumpirićima" i na blagajni.

Gotovo svaki dan budi se oko 6 sati i pola sata vježba. Započet će dan sa zdjelicom žitarica s bademovim mlijekom te čajem s medom i limunom. Mnogi će joj zamjerati što u javnim nastupima gotovo nikad nije spontana i što u političkim govorima rijetko što prepušta slučaju te čita unaprijed pripremljeni tekst.

Iako djeluje na prvu prilično rezervirano, estradne zvijezde itekako je vole pa je golemi vjetar u leđa dobila kad joj je javnu podršku dala Taylor Swift, koja sama ima 284 milijuna pratitelja na Instagramu.

Foto: Profimedia Taylor Swift

Zvjezdanu čaroliju dala joj je i Opra koja je podržava, a Bruce Springsteen nedavno je Donalda Trumpa nazvao najopasnijim kandidatom za predsjednika u njegovu životu. Javno podršku dali su joj i Billie Eilish, Pink, George Clooney, Barbra Streisand, Eva Longoria, Ben Stiller, glazbena ikona Stevie Wonder...

'Pazi da ne budeš posljednja'

Kamalin moto dolazi od njezine majke: "Možda ćeš biti prva koja će učiniti mnogo toga, ali pobrini se dane budeš i posljednja".

Rođena je u Kaliforniji 20. listopada 1964. godine, majka Shyamala Gopalan doselila je u SAD 1985. iz Indije te je zaslužna za istraživanja vezana za rak dojke te je bila aktivistica.

"Možda i nije bilo slučajno da se rodila samo dva tjedna prije izbornog dana, i da se to dogodilo u Kaliforniji, Bile su to godina i država koje su popust savršena inkubatora omogućile djevojčici da odraste, dokazujući kako društveni napredak i politika bez suzdržavanja idu ruku pod ruku. Ta je djevojčica odrasla u snažnu, pronicljivu, zahtjevnu, marljivu, pametnu, slojevitu i multikulturalnu ženu", napisao je Dan Morain, dugogodišnji novinar i urednik u Los Angeles Timesu i Sacramento Beeju u knjizi "Na Kamalin način" u kojoj prati početke njezine karijere sve do uzleta na mjesto jedne od najmoćnijih žena svijeta.

Foto: Shutterstock

Morain navodi da Kamala, kad nije pred kamerama, zna pokazati sućut i iznimnu ljubaznost prema ljudima koji joj nikako ne mogu pomoći, a neki koji su je dobro poznavali kažu da je hladna i proračunata. Ipak, premda živi pod svjetlima nacionalne (i svjetske) pozornice, o sebi ne otkriva mnogo.

Kamalin otac Donald J. Harris, profesor je ekonomije na Sveučilištu Stanford i također je useljenik u Ameriku. Godine 1961. doselio je iz Jamajke. Upravo ovakvo okružje multikulturalnosti utjecalo je na formiranje Kamalinih svjetonazora. Harris često pripisuje svoje odrastanje u Bay Areau, regiji poznatoj po svom aktivizmu i progresivnim vrijednostima, oblikovanju svog svjetonazora.

Iz kolica tražila 'Slo-bo-du'!

Klicu aktivizma Kamali su vjerojatno usadili sami roditelji pa Dan Morain u svojoj knjizi navodi da je Kamala ispričala obiteljsku priču u kojom se jednom prilikom vrpoljila u kolicima pa ju je majka pitala što hoće. "Slo-bo-du!", navodno je rekla Harrisova.

Foto: Shutterstock

Sa sestrom je odrasla u domu ispunjenom glazbom crnačkih američkih umjetnika, majka je voljela pjevati uz gospel Arethe Franklin. Otac je volio jazz i rado je puštao Theloniousa Monka i Johna Coltranea na gramofonu.

Foto: Shutterstock

Roditelji su joj se rastali kad je imala pet godina, te se s majkom i sestrom preselila u Kanadu kad je imala 12 godina.

Njezin otac pisao je o putovanjima u njegovu rodnu Jamajku, a s obzirom na to da je sud dodijelio skrbništvo Kamalinoj majci, a ne njemu, za takvu odluku optužio je "krivu pretpostavku Države Kalifornije da očevi ne mogu odgajati djecu (a posebnice ovaj otac, 'crnčuga s otoka - jenkijevski stereotip' koji nameće zaključak da bi takav otac 'na kraju svoju djecu mogao pojesti za doručak!'").

Protestirala zbog zabrane igranja na travi

U svojoj autobiografiji Kamala oca spominje na svega desetak stranica.

Zanimljivo je da je Kamala u Kanadi kao 13-godišnja djevojčica sa svojom mlađom sestrom Mayom vodila uspješne prosvjede ispred svoje stambene zgrade u znak protesta zabrane da se djeca igraju na travnjaku.

Kamala je bila posebno privržena majci Shymali Gospan Harris, ženi koja je bila jedva viša od 150 centimetara, i za koju je rekla da je bila "prva prirodna sila i najveći izvor nadahnuća". "Mene i moju sestru Mayu naučila je važnosti marljiva rada i vjerovanju u našu moć da ispravimo ono što je loše", izjavila je Kamala.

Prigrlila djecu supruga i dobila nadimak 'Momala'

Nakon početka studija u Kanadi, nastavila ga je u Americi na prestižnom crnačkom Sveučilištu Howard u Washingtonu 1986. gdje je diplomirala političke znanosti i ekonomiju. Potom je pohađala i Pravni fakultet Hastings Sveučilišta u Kaliforniji, gdje je služila kao predsjednica ogranka Udruge crnih studenata prava. Diplomirala je kao doktorica prava.

Udala se 2014. u Santa Barbari za odvjetnika Douga Emhoffa, porijeklom Židova. Tijekom vjenčanja stavila je vijenac cvijeća oko njegova vrata u znak njezina indijskog porijekla, a potom je zgazila čašu kao dio židovskih običaja. Prigrlila je suprugovu djecu, Colea i Elle, a iz tog vremena je i anegdota kako su je njegova djeca nazvali.

Foto: Profimedia

"Kada smo se Doug i ja vjenčali, Cole, Ella i ja složili smo se da nam se ne sviđa izraz 'maćeha'. Umjesto toga smislili su naziv 'Momala", rekla je Kamala. Njezin se suprug od prve supruge razveo zbog njegove afere s jednom od učiteljica svoje mlađe kćeri. Unatoč bračnom krahu, s bivšom suprugom nastavio je prijateljski odnos, a kao u modernoj inačici brakova - i Kamala je postala dio prijateljskog trokuta.

Uz nju stala i bivša supruga Kamalina muža

Kada je u medije procurila pikanterija o nevjeri Douga u prvom braku, njegova bivša supruga Kerstin Emhoff tada je izjavila: "Doug i ja smo odlučili raskinuti naš brak iz raznih razloga, prije mnogo godina. On je sjajan otac našoj djeci, i dalje mi je veliki prijatelj i zaista sam ponosan na toplu i punu podrške obitelj koju smo zajedno izgradili Doug, Kamala i ja."

Kad se pojavio video republikanskog potpredsjedničkog kandidata JD Vancea koji kritizira Kamalu jer nema vlastitu djecu, Kerstin Emhoff branila ju je kao "osjećajnu, brižnu, žestoko zaštitnički postavljenu i uvijek pristojnu". Rekla je tada i da je zahvalna što je Kamala dio njihove miješane obitelji.

Kamalin suprug Doug postat će njezin privatni savjetnik o kojem Kamala često govori vrlo toplim riječima, nasamo ga zove "Dougi", a ponekad to uhvati i uključeni mikrofon.

Foto: Shutterstock

Svoju karijeru započela je u Okružnom odvjetništvu okruga Alameda, prije nego što je regrutirana u Okružno odvjetništvo San Francisca, kasnije je postala prva žena, potom prva crnkinja i prva Amerikanka južnoazijskog porijekla koja je obnašala dužnost glavne državne odvjetnice u povijesti Kalifornije.

Roditelje bi slala i u zatvor

Iz njenog pravnog opusa pamti se i jedna od najkontroverznijih odluka, ona iz 2004. kada je odbila pokrenuti smrtnu kaznu protiv čovjeka koji je ubio policajca iz San Francisca Isaaca Espinozu. Na sprovodu je senatorica Dianne Feinstein održala hvalospjev u kojem je kritizirala Harrisa, i koja je bila na sprovodu, što je izazvalo ovacije stotina prisutnih časnika. Naredno desetljeće policijski službenici su je zaobilazili. U njezinom radu i pravosuđu pamte je i kao protivnicu smrtne kazne te su je zato kritizirali.

U San Franciscu je glasno podržala kontroverzni zakon iz 2010. koji je izostanak s nastave proglasio prekršajem i kažnjavao roditelje koji nisu slali svoju djecu u školu. Bila je za to da se roditelji takve djece novčano kazne, čak šalju u zatvore. Stopa izostajanja naposljetku je pala, ali neki su kritičari smatrali da je sve to bilo previše rigorozno.

Foto: Profimedia

Bila je i pod lupom tijekom svog mandata kao okružna tužiteljica San Francisca kada je tehničar ukrao kokain iz kriminalističkog laboratorija tužiteljstva i pogrešno postupio s dokazima. Harris, pokušavajući zadržati stvari u tajnosti, nije obavijestio odvjetnike obrane. Kao rezultat toga, oko tisuću slučajeva povezanih s drogom moralo je biti odbačeno.

Za senatoricu iz države Kalifornija izabrana je 2016.

Postala je viralna 2017. zbog oštrog ispitivanja tadašnjeg državnog odvjetnika Jeffa Sessionsa o istrazi o Rusiji. Nakon upornog ispitivanja, Sessions je rekao: "Ne mogu se ovako brzo požurivati! To me čini nervoznim."

Napisala je tri knjige, među njima svoje memoare "The Truths We Hold: An American Journey". Objavila je i knjigu za djecu "Superjunaci su posvuda", upoznala je mlade čitatelje s idejom da se heroji mogu pronaći u svakodnevnom životu.

Na dužnost potpredsjednice stupila je 20. siječnja 2021. godine, s novoizabranim predsjednikom SAD-a Joeom Bidenom, pobijedivši dotadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika Mikea Pencea na predsjedničkim izborima 2020. godine. Njezin izbor za potpredsjednicu prekretnica je u američkoj povijesti. Ona je najviša dužnosnica u povijesti SAD-a i prva crnkinja i to južnoazijskog porijekla koja je preuzla tu dužnost.

Foto: Shutterstock

Tijekom Bideova mandata djelovala je pomalo u sjeni predsjednika.

Uoči 60. izbora za predsjednika SAD-a, aktualni predsjednik Joe Biden objavio je da je odustao od kandidature za drugi mandat te je za kandidatkinju Demokratske stranke predložio Kamalu Harris. U jednom danu dobila je potporu većine Demokrata i krenula u svoju kampanju

Njezini najvatreniji navijači na internetu zvali su se " KHive ", izraz inspiriran Beyoncéinom vjernom grupom obožavatelja, "Beyhive", a sama Beyoncé dala joj je dopuštenje da koristi njenu pjesmeu"Freedom" s albuma "Lemonade" za službenu pjesmu kampanje.

