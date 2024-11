Nutricionist za Net.hr o Kamalinoj krvnoj slici i prehrani: 'Ovo nisu dobre vijesti'

Potpredsjednica SAD-a i demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima Kamala Harris (60) na prvi pogled vodi vrlo zdrav život s primjernom prehranom koja se bazira na unosu vlakana i zelenjave, dok njen republikanski suparnik Donald Trump (78) preferira fast food.

Kamala za sebe tvrdi da je veliki gurman te obožava kuhati, što je i dokazala serijalom na YouTubeu "Cooking With Kamala". Iako joj je dnevni raspored pretrpan, ona dan započinje kardio treningom od pola sata te nakon toga doručkuje mekinje s grožđicama i bademovo mlijeko, zatim se opušta uz šalicu čaja s medom i s malo limuna.

Kamala tvrdi da voli jesti zelenjavu, a posebice raštiku koju spravlja s masnoćom od slanine, narezanim češnjakom, čili papričicama, puno vode i pilećim temeljcem. To sve prelije octom i tabascom. Ona, također, ne krije da voli jesti slatkiše i grickalice, a kako kaže, obožava karamel i Doritos originalni, nacho sir. "Majka mi je rekla 'Dušo, voliš jesti dobru hranu. Bolje ti je da naučiš kuhati'", otkrila je svojevremeno.

Osnivač Nutriskopa, nutricionist Branimir Dolibašić, prokomentirao ja za Net.hr takvu prehranu te je za Kamalu složio i jelovnik. On je istaknuo da se "vrlo jasno uočava" da "Kamala voli kuhati". "Naravno, snimke kako kuha ne jamče da je tako i u stvarnosti, ali već i takav stav odaje puno više na svijesti o važnosti zdravih izbora u prehrani".

"Iz dostupnih podataka, vidi se da u prehrani naginje izboru hrane balansiranoj s dosta povrća, što je razumljivo uzevši da je njena majka odrasla u Indiji. Tvrdnje da dan započinje s treningom, u spoju s njenim izgledom i prehranom, daju jasnu slika aktivne osobe čija tjelesna masa dosta dobro počiva na ravnoteži tjelesne aktivnosti i uravnotežene prehrane", pojasnio je nutricionist.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Osnivač Nutriskopa nutricionist Branimir Dolibašić

'Nachos i doritos nisu dobra strategija'

Dolibašić je iskazao zabrinutost jer je Kamalin nalaz vitamina D3 nizak te joj savjetuje i da dnevno unosi dovoljno zelenog povrća.

"Njen javno objavljeni medical report navodi urednu krvnu sliku, savršen krvni tlak. Kilogrami ne pišu, ali dovoljno je vidjeti je uživo kako bi zaključili da tu sve štima. Uredna tjelesna masa koja i prema BMI odgovara visini, također se može nedvojbeno potvrditi iz brojnih fotografija i video snimki objavljenih u zadnje vrijeme. Piše da uzima suplemente vitamina D3, čiji nalaz je dosta nizak (22). Za ženu njene dobi, to nisu dobre vijesti vezano uz zdravlje kostiju, ali i raspoloženje i moždanu funkciju koja ima važnu poveznicu s vitaminom D. Ipak, to nije trajni problem i deficit se jednostavno rješava dodacima vitamina D. Bilo bi dobro da uz to dnevno unosi dovoljno zelenog povrća, radi unosa vitamina K2, važnog kofaktora za zdravlje kostiju."

Nutricionist je Kamalin jutarnji unos vlakana označio kao vrlo dobar izbor, a za grickanje Doritosa objasnio je da to nije dobro ako želi održavati zdravu tjelesnu masu i stabilnu razinu šećera u krvi.

"Prehrambene navike otkrivaju da dan započinje s unosom vlakana. To je vrlo dobar izbor. Međuobroci dodaju malu količinu energije ali i određeni ritual brige o sebi. Nachos i doritos ovdje svakako nisu dobra strategija, želi li imati stabilnu razinu šećera u krvi, i ujedno održavati zdravu tjelesnu masu.

Pijenje čaja je meditativno iskustvo, koje umiruje. Manje ako pije crni čaj, jer on također sadrži kofein, ali ujedno nije prijateljski usmjeren na održavanje stabilne razine glukoze u krvi. Takva strategija sigurno je dobar način umirivanja i nošenja sa stresom, još i više uz aktivan početak dana s vježbanjem ujutro, ali bi zeleni ili biljni čajevi bili bolji izbor za nju. Izbjegavanje mlijeka moguće je vezati uz alergijski rinitis, pa izbor bademovog napitka kao biljne zamjene za mlijeko sasvim logičan potez", rekao je.

Treba uvesti više ribe, a smanjiti slaninu

"Doritos cheese i nachosi kao omiljeni snack, i to je dio prehrane koji ne možemo nikako ubrojati u zdravi. Svatko ima neki svoj prehrambeni porok, dobro je da svoj ne skriva. Čak i ako se pokuša uravnotežiti sa zdravim grickalicama poput kelja. Nutricionizam ne poznaje iznimke, za razliku od politike, pa ćemo svakako preporučiti isključiti procesiranu hranu, gdje god je to moguće. Pored čokoladne karamel torte, previše slatkog ili slanih ugljikohidratnih grickalica može napraviti problem s regulacijom stabilne razine glukoze u krvi. To za političare koji moraju puno govoriti i imati mozak u full aktivnom stanju energije može predstavljati problem. Zato bi bilo važno kloniti se slatkih i slanih grickalica i kolača, čak ili unatoč tome što kilogrami i tjelesni izgled govore da si to može priuštiti bez problema", dodao je stručnjak.

Dolibašić je Kamali preporučio da u svoj jelovnik uvede više ribe, sezama i fermentiranih mliječnih proizvoda.

"Za jelovnik bi bila preporuka uvesti više ribe, a smanjiti slaninu, kokosovo ulje i nezdrave grickalice. Naslijeđe južno indijske kuhinje i tropske Jamajke joj daje odlične temelje za redovit unos povrća i raznolikost namirnica, i taj dio svakako treba zadržati u prehrambenim navikama. Jednako kao i korištenje indijskih začina koji su koncentrirani izvor antioksidanta i korisnih fitonutrijenata. Za očuvanje zdravlja kostiju, bilo bi dobro uvesti više sezama, ribe, i redovito fermentirani mliječni proizvod. Kako čini se voli slatko, bilo bi dobro mliječni proizvod bez šećera upotpuniti s voćem, za međuobroke, za bolje održavanje stabilne razine šećera u krvi", istaknuo je.

Što nutricionist kaže o Trumpovoj prehrani čitajte već sutra!

