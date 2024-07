Vaginalna dijafragma je fleksibilna čašica za višekratnu upotrebu koju stavljate u vaginu kako biste spriječili trudnoću. Poput prezervativa, spužvi i cervikalnih kapica, vaginalne dijafragme su barijerna metoda kontarcepcije čija je svrha sprječavanje začeća, a čine to tako da ne dopuštaju spermijima dolazak do maternice i jajovoda, što je ujedno mjesto gdje dolazi do oplodnje.

Naime, dijafragma bi se trebala koristiti sa spermicidom, kemikalijom koja imobilizira ili ubija spermije tako da ne mogu otplivati ​​do maternice. Za dobivanje vaginalne dijafragme vam je potreban recept koji prepisuje liječnik, dok spermicide možete kupiti bez recepta.

Prednosti korištenja dijafragme

Vaginalne dijafragme izrađuju se od gume, silikona ili lateksa. Recite svom liječniku ako ste osjetljivi na te materijale, odnosno ako primjerice imate alergiju na lateks. Također se preporučuje korištenje proizvoda na bazi vode ili silikona ako tijekom seksa koristite lubrikant. Lubrikanti na bazi ulja mogu oštetiti materijal, uzrokujući lomljenje ili pucanje dijafragme, a korištenje oštećene dijafragme tijekom spolnog odnosa dovodi vas u opasnost od trudnoće.

U nastavku pogledajte prednosti korištenja dijafragme.

Praktične su

Dijafragma stane u vaš džep ili torbu — kamo god pošli, vaša dijafragma može ići s vama. Učinkovita je čim je počnete koristiti, a lako ju je i prestati koristiti. Ako odlučite da želite pokušati zatrudnjeti, samo nemojte stavljati dijafragmu.

Ne prekidaju spolni odnos

Dijafragmu možete staviti dva sata prije intimnog odnosa jer toliko dugo djeluju kemikalije u spermicidu. Stavite li dijafragmu puno prije nego što vam razum zamagli vruća atmosfera u prostoriji, možete biti sigurni nećete biti ugroženi neželjenom trudnoćom.

Većina ljudi i njihovih partnera ne osjeća dijafragmu tijekom odnosa, a saznanje da ste zaštićeni od trudnoće tijekom odnosa, može vam pomoći da se opustite i uživate u intimnom odnosu više nego inače.

Nemaju hormone

Neki ljudi preferiraju kontracepciju bez hormona ili naprosto ne mogu koristiti metode s hormonima zbog zdravstvenih problema. Za takve ljude dijafragma može biti dobra opcija.

Dugo traju

Većina je kontracepcijskih metoda za jednokratnu upotrebu. Upotrijebite ih jednom i bacite. Srećom, dijafragme traju do dvije godine uz pravilnu njegu i možete ih ponovno iskoristiti. Bilo bi dobro da liječnik provjeri prilagodbu vaše dijafragme nakon godinu dana, ako se jako udebljate ili izgubite na težini ili nakon što ste bili trudni.

Koliko je dijafragma učinkovita?

Ako se pravilno i dosljedno koristi, dijafragma može biti 94 posto učinkovita u sprječavanju trudnoće, piše Medical News Today.

Međutim, da bi bila učinkovita, mora:

Dobro pristajati

Biti pravilno postavljena na cerviks

Koristiti sa spermicidom

Biti umetnuta najmanje šest sati prije spolnog odnosa

Nedostaci korištenja dijafragme

Jedan od najvećih nedostataka vaginalnih dijafragmi je pogrešan način njezina stavljanja. U početku će možda trebati malo truda da naučite kako umetnuti dijafragmu. Ipak, postoje još neki nedostaci ove kontracepcije koje onemogućuju njezino djelovanje.

Neki od njih su:

Poteškoće s umetanjem

Mogućnost pomicanja dijafragme zbog veličine penisa, spolnog položaja

Žena treba ponovno postaviti dijafragmu nakon svake trudnoće, operacije abdomena ili zdjelice, spontanog pobačaja, pobačaja nakon 14 tjedana ili promjene težine od 20 posto

Dijafragmu treba mijenjati nakon godinu do dvije

Ne preporučuje se korištenje vazelina dok imate dijafragmu jer oštećuje materijal

Mogući zdravstveni problemi zbog dijagrame

Dijafragma vjerojatno neće predstavljati zdravstveni rizik te su ozbiljni problemi rijetki, ali to ne znači da se ne mogu pojaviti neki problemi kao što su:

Infekcije mokraćnog sustava: Mokrenje prije postavljanja dijafragme i nakon snošaja može spriječiti infekciju mokraćnog sustava

Vaginalna iritacija: Može se pojaviti zbog osjetljivosti na silikon ili kao reakcija na spermicid. Ako se pojavi vaginalna iritacija, možda bi bilo dobro upotrijebiti drugi spermicid.

Većina spermicida sadrži nonoksinol-9: Ovo može postati iritantno ako se koristi nekoliko puta dnevno ili ako osoba ima HIV. Može povećati rizik od zaraze HIV-om i drugim spolno prenosivim bolestima.

Sindrom toksičnog šoka (TSS) pogađa oko 2,4 korisnika na svakih 100 000, ali to se obično događa nakon što dijafragmu ostavite u vagini dulje od 24 sata.

Simptomi

Važno je konzultirati se s liječnikom ako se pojave sljedeći simptomi:

Peckanje pri mokrenju

Nelagoda pri korištenju dijafragme

Nepravilno mrljanje ili krvarenje

Iritacija genitalija

Crvena ili natečena vulva ili vagina

Neobičan vaginalni iscjedak

Visoka temperatura

Kako se stavlja dijafragma?

Medicinska sestra ili liječnik će vam pokazati kako staviti dijafragmu, a trebali biste pročitati i upute koje dolaze s pakiranjem. Možda će vam trebati malo vježbe, ali s vremenom ćete zasigurno usavršiti umetanje dijafragme koja je izrazito korisna i bezbolna kontracepcijska metoda.

Ako vas zanima kako se postavlja dijafragma, donosimo upute od samog početka do kraja koje vam mogu poslužiti kao zvijezda vodilja prilikom umetanja dijafragme.

Operite ruke vodom i blagim sapunom te dodajte spermicid u dijafragmu. Količina spermicida koja vam je potrebna razlikuje se ovisno o vrsti koju koristite, stoga pažljivo pročitajte upute. Stavite spermicid unutar kupole dijafragme te ga nanesite na rub dijafragme.

Pronađite položaj koji vam je udoban. Možda će ga biti lakše umetnuti kada ležite na leđima, čučite ili stojite jednom nogom oslonjenom na stolicu ili pult.

Odaberite položaj koji djeluje i kada stavljate menstrualnu čašicu ili tampon bez aplikatora.

Rukom razdvojite vaginalne usne (unutarnje stidne usne) kako biste pristupili vaginalnom otvoru. Držite dijafragmu drugom rukom tako da kupolasti dio usmjerite prema vašem dlanu.

Stisnite dijafragmu tako da bude dovoljno mala da stane u vaš vaginalni otvor te nježno gurnite dijafragmu u vaginu, duž stražnje stijenke. Ciljajte u smjeru trtice te ju stavite što više naprijed.

Kada je dijafragma unutar vagine kažiprstom gurnite rub tako da pokrije vaš cerviks. Trebali biste moći osjetiti svoj vrat maternice kroz kupolu dijafragme. Može se osjećati poput meke kvržice ili čak poput vrha nosa. Dijafragma koja je ispravno postavljena trebala bi dobro pristajati iznad stidne kosti i ne bi trebala uzrokovati iritaciju.

Ne biste trebali moći osjetiti dijafragmu u sebi, čak ni kada hodate, kišete ili imate spolni odnos. Ako osjetite dijafragmu, još jednom provjerite jeste li uzeli odgovarajuću veličina dijafragme i je li ona ispravno umetnuta.

Kako se vadi dijafragma?

Vađenje dijafragme nije toliko zahtjevno koliko je njezino pozicioniranje u vaginu. Kako ne bi došlo do infekcije zbog predugog ostajanja dijafragme u vagini, saznajte pravilan i jednostavan način vađena dijafragme te način njezina skladištenja kako bi je mogli ponovno koristiti.

Upute za vađenje dijafragme:

Prvo operite ruke sapunom i vodom

Umetnite kažiprst u vaginu i napipajte rub dijafragme

Gurnite prst ispod ruba te povucite prema van

Operite dijafragmu sapunom i vodom i ostavite je da se osuši na zraku. Stavite je u svoju posudu i čuvajte na hladnom i suhom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti

