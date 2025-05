Jeste li u opasnosti? Broj partnera kod ovakvog intimnog odnosa može povećati šanse za rak

Ljudi koji su imali oralni seks sa šest ili više partnera u životu imaju gotovo deset puta veću vjerojatnost da će dobiti rak grla, upozorio je liječnik.

Dr. Hisham Mehanna, stručnjak za rak sa Sveučilišta u Birminghamu, rekao je da je sedam od deset slučajeva raka grla uzrokovana humanim papiloma virusom (HPV). Ovaj inače bezopasni virus širi se seksualnim kontaktom i povezuje se s izazivanjem promjena u stanicama koje mogu postati rak.

"Tijekom posljednja dva desetljeća došlo je do brzog porasta raka grla na Zapadu, do te mjere da su to neki nazvali epidemijom. Zabilježen je veliki porast specifične vrste raka grla koji se zove orofarinks", otkrio je dr. Mehanna za časopis The Conversation.

Orofaringealni karcinom je najčešći tip raka grla te se pojavljuje u krajnicima i stražnjem dijelu grla. Liječnici smatraju HPV infekciju najvećim čimbenikom rizika za razvoj te bolesti, koji nadmašuje druge potencijalne uzroke poput pušenja, alkohola i nezdrave prehrane.

"Prevladavajuća teorija je da većina nas dobije HPV infekcije i da ih se u potpunosti može riješiti. Međutim, mali broj ljudi ne može se riješiti te infekcije, možda zbog nefunkcioniranja određenog aspekta imunosnog sustava. Kod tih pacijenata, virus se može neprestano razmnožavati i s vremenom može uzrokovati da stanice postanu kancerogene", objasnio je dr. Mehanna.

Glavni čimbenik rizika je broj životnih seksualnih partnera

Liječnik je dodao da oni koji imaju više partnera s kojima su prakticirali oralni seks imaju povećan rizik od raka grla i usta.

"Za orofaringealni karcinom, glavni čimbenik rizika je broj životnih seksualnih partnera, posebice za oralni seks. Oni sa šest ili više životnih partnera za oralni seks imaju 8,5 puta veću vjerojatnost da će razviti orofaringealni rak od onih koji ne prakticiraju takvu vrstu odnosa", rekao je dr. Mehanna.

U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 550 do 600 novih slučajeva raka grla, s tim da je broj oboljelih u porastu kod žena i mlađih osoba. Tradicionalno, najpogođeniji su muškarci stariji od 50 godina, ali sada se bolest sve češće javlja i kod mlađe populacije, o čemu se malo govori zbog stigme. Više od 80 posto ljudi tijekom života zarazit će se HPV-om, no neće se kod svih razviti maligna bolest. Zašto je tomu tako, nije do kraja jasno, navodi portal Nismo Same.

U Britaniji su karcinomi glave i vrata (te kategorija uključuje rak grla) odgovorni za više od 12.000 slučajeva te bolesti i 4000 smrtnih slučajeva godišnje. Ali podaci pokazuju da su stope u porastu. Naime, službeni podaci pokazuju da je u Engleskoj 2019. godine bilo 3834 novih slučajeva orofaringealnog raka, što je povećanje od 47 posto od 2013. godine.

Besplatno cijepljenje protiv HPV-a

Odvojeni podaci pokazuju da su stope raka glave i vrata porasle za više od trećine u Britaniji, a taj trend djelomično potiču dijagnosticirani mlađi pacijenti. Podaci dobrotvorne organizacije Cancer Research UK (CRUK) pokazuju 60-postotni porast slučajeva među ženama i 34-postotni porast kod muškaraca u dobi od 25 do 49 godina, između 1993. i 2019. godine. CRUK procjenjuje da je 73 posto slučajeva orofaringealnog raka u Ujedinjenom Kraljevstvu uzrokovano HPV-om.

HPV je čest virus koji se širi vaginalnim, analnim i oralnim seksom s osobom koja je već zaražena. Istraživanja su pokazala da će otprilike osam od deset ljudi nositi HPV u svom tijelu u nekom trenutku, a otprilike trećina populacije zaražena je u bilo kojem trenutku, piše Daily Mail.

Postoji više od 150 tipova HPV-a te njih oko 12 može uzrokovati rak. HPV tipa 16 i 18 najčešći su visokorizični sojevi koji mogu uzrokovati orofaringealni rak. Nije jasno je li oralni seks nad ženom rizičniji u smislu prijenosa HPV-a od oralnog seksa nad muškarcem.

Istraživanja pokazuju da velika većina muškaraca (85,4 posto) i žena (83,2 posto) ima oralni seks. U Hrvatskoj se provodi besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a, a mogu se cijepiti svi od devet do 25 godina. Više informacija možete pronaći OVDJE.

