'Ovo piće povezuje se sa sedam vrsta raka': Doznajte zašto i koliko ga možete piti

Onkološka dijetetičarka Nichole Andrews na društvenim je mrežama otkrila jedno piće koje može povećati rizik od raka, a ne radi se o kavi.

"Kao dijetetičarka koja se bavi rakom, želim vam reći da je 100 posto u redu uživati ​​u kavi. Mnogi će vam ljudi reći da kava povećava rizik od raka, a ja vam kažem da to apsolutno nije tako", rekla je u viralnom videu na Tik Toku.

"Kava je nevjerojatan izbor i trebali biste u njoj uživati. Da, ne želite da bude bogata šećerom ili, znate, stvarno deblja s puno vrhnja, ali se apsolutno može uklopiti. Apsolutno može biti nešto u čemu možete uživati", istaknula je.

Umjereni unos kofeina, poput onog koji se dobiva iz kave, nije povezan s povećanim rizikom od raka. Neka istraživanja sugeriraju da bi kava zapravo mogla biti štit protiv određenih vrsta raka. Iako je umjerenost ključna, savršeno je prihvatljivo uživati ​​u šalici kave kao dijelu dobro uravnotežene prehrane.

Konzumacija alkohola povezuje se sa sedam vrsta raka

Međutim, Nichole je otkrila da alkoholna pića povećavaju rizik od raka. Iz organizacije Cancer Research UK to su potvrdili. Nije sigurno da će alkohol dovesti do raka, ali on je uključen u povećanje rizika od te bolesti. Razlog tome krije su u njegovim inherentnim svojstvima, koja mogu nanijeti štetu čak i ako se konzumira umjereno. Što manje alkohola konzumirate, to više možete smanjiti svoje šanse da se suočite s rakom.

Štoviše, odricanje od alkohola može donijeti dodatne zdravstvene prednosti. Smanjenje unosa alkohola može smanjiti vjerojatnost nesreća, hipertenzije i bolesti jetre.

Konzumacija alkohola povezuje se sa sedam različitih vrsta raka, uključujući rak dojke, crijeva, usta, određenih regija grla i jetre. Iako pijenje ne jamči dijagnozu raka, preporučljivo je umjereno uživati ​​u alkoholu, piše Express.

"Muškarcima i ženama se savjetuje da ne piju više od 14 jedinica tjedno redovito. Rasporedite konzumaciju alkohola na tri ili više dana ako redovito pijete čak 14 jedinica tjedno. Ako želite smanjiti unos alkohola, pokušajte imati nekoliko dana bez pića svaki tjedan. Inače, 14 jedinica je ekvivalentno šest krigli piva prosječne jačine ili deset malih čaša vina slabije jačine", istaknuli su iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

