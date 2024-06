Ginekologinja Susanna Unsworth rekla je za Metro da se za spavanje ne oblači donje rublje. Prema njoj, nikada ne biste trebali nositi u krevetu gaćice, bokserice ili bilo koji drugi oblik donjeg rublja tijekom velikih vrućina. Tako se može izbjeći znojenje intimnog područja koje može uzrokovati brojne probleme.

"Nošenje donjeg rublja preko noći može uzrokovati probleme. Mislim da je glavni problem što to područje ne cirkulira zrakom, a to može dovesti do pojačanog znojenja", objasnila je.

Foto: Shutterstock

Tijekom spavanja treba izbjegavati donje rublje

"Znoj očito može uzrokovati iritaciju kože, tako da može uzrokovati probleme s osipima koji se stvaraju na preponama, tipično gljivičnim osipima, potencijalno povećavajući razvoj infekcija, ali također, znoj može pridonijeti promjenama pH ravnoteže, a znamo da su vagina i područje oko vulve prilično osjetljivi na pH promjene i može utjecati na prirodnu ravnotežu bakterija. To nažalost može dovesti do smanjenja ovih dobrih bakterija, koje zovemo laktobacili, i potencijalno znači da se loše bakterije mogu prekomjerno razmnožiti i to može dovesti do drugih problema", rekla je ginekologinja.

Objasnila je da u donjem predjelu treba "cirkulirati zrak".

"Po ovom toplom vremenu bilo bi sjajno pokušati izbjeći nošenje donjeg rublja preko noći, iako se zapravo to može dogoditi tijekom cijele godine, čak i zimi jer nosimo pidžame i pokrivamo se debljim dekama i poplunima što može dovesti do pojačanog znojenja", istaknula je Unsworth.

Foto: Shutterstock

Muške gaće utječu na kvalitetu sperme

Taj problem ne pogađa samo žene, štoviše, može utjecati i na muškarce. Unsworth upozorava da nošenje donjeg rublja u krevetu tijekom vrućina može utjecati na proizvodnju sperme.

"Kod muškaraca ravnoteža bakterija zapravo i nije neki faktor, ali mogu se razviti kožne infekcije, mogu dobiti gljivične infekcije na preponama baš kao i mi, a to se obično vidi kod sportaša koji se prilično znoje i to im predstavlja problem na preponama i drugim mjestima. Ono što treba uzeti u obzir je učinak na proizvodnju sperme pa ako testisi postanu prevrući, to može smanjiti proizvodnju, a ako je donje rublje preusko, to također može utjecati na to, tako da iz perspektive plodnosti, to može biti nešto što muškarci žele uzeti u obzir", rekla je ginekologinja.

