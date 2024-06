Mladić iz Hrvatske je u ljubavnim problemima pa se obratio korisnicima Reddita: "Momci, volite li starije žene? Starije žene, volite li mlađe momke? Oduvijek su me privlačile starije žene, bilo to intelektualno, emocionalno ili slično. Pitanje za momke - koje je vaše stajalište u vezi toga i koja je dobna granica kod vas? Isto pitanje za žene - koliko godina mlađe je vama u redu? Ja imam 23, a privlače me žene do 35."

Muškarci vole starije žene

Mnogi su komentirali da su im privlačnije starije žene:

"Pa meni (28) su zgodne žene skoro do svoje pedesete, a one koje drže do sebe i svog tijela čak i nakon toga. Jedini problem je što većina njih ne želi niti pomišljati imati nešto s mlađima. Većina ih kaže nešto u smislu da smo mi neiskusni, nezreli, ovo, ono, ali mislim da je zapravo u pozadini svega njihova gorčina što je njima prošlo to mladenačko doba života i takva veza bi ih psihički mučila. Naravno, uz to glavni razlog jest što je većina njih u braku. Šteta što više parova nije otvoreno za nešto, nego svi gledaju primitivno na seks, kao da moraš imati samo jednog partnera cijeli život i ako netko nekoga prevari - odmah drame. Nije da sam jednom maštao kako bi bio u vezi s nekom od recimo nekih 42-45 godina. Jao, što bi to bilo. Najviše su mi privlačne takve žene. Recimo kad dođem u banku, negdje gdje je poslovna atmosfera pa ih vidiš da su onako "bossy", zgodne, našminkane, u nekom uskom odijelu, da im se vidi guza. To me baš napaljuje."

"Momak ovdje. Privlače me sposobne žene više od svega. Žena koja za jednu ruku vodi dijete, a u drugoj nosi 15-ak kilograma opreme potrebne za radni dan. Žene koje brinu o sebi unosom pravilne prehrane, a ne geliranjem noktiju svaki tjedan po tri sata. Žene koje umjesto na kavu i znoj, smrde samo po znoju od rada. Sumnjam da tako nešto postoji sa 18 godina", dodao je drugi.

I ostali su se složili: "Oduvijek volim starije žene, znaju što hoće u životu, a što neće, manje je igranja, volim biti s njima. Manje je taktiziranja, manje toga ih dira, imaju tu životnu nonšalanciju kad ih je već briga za sve zbog koje su bliže i razumljivije muškom mozgu i nemaju ništa dokazivati što mi odgovara. Imam 28. Mlađe od 40 ne smatram 'starijima'. U estetiku neću ni ulaziti. Naravno, brak ili nešto drugo ne dolaze u obzir, ali može se izroditi dobar odnos."

"S 23 sam drmao jednu bivšu pratilju na izboru za miss iz vremena Jugoslavije, ona je imala negdje 46-47. Seks je bio vrhunski, pravi 'vintage p*rn", otkrio je jedan muškarac.

"Uvijek su mi bile napete starije žene. Sad kad više nisu toliko starije od mene i dalje su mi napete", "Starije žene su jednostavno bolje, ne znam zašto, ali su privlačne jako", "Nisam znao što je seks dok nisam probao jedno desetak godina stariju", "Značenje starije žene mijenja se s godinama. Lijepa žena zna da je lijepa žena s 25 i 55. Mislim da te privlače iskusne lijepe žene i mogu ti reći - dobrodošao u klub", "Imam 21 godinu, otkad sam razvio svijest - uvijek su mi bile atraktivnije "starije" žene. Još kad si mlad, ta neka energija zrelosti, iskustva i mozga u glavi kod starijih žena mi je bila privlačan faktor", glasili su ostali komentari.

Foto: Shutterstock

Žene od 35 nisu stare

Na njegovu objavu su mnogi reagirali te su mu poručili da žene od 35 godina nisu "stare".

"Žene od 35 nisu starije žene, niti su djevojke, ali nisu baš "starije". Daj im bar još 10-15 godina lufta pa onda reci starije. Tako je jedan frend od 21 godinu rekao curi od 23 godine da voli starije cure, valjda je mislio da je to neki kompliment", komentirao mu je jedan muškarac.

"Do 35? Pa nije ti to baš starije, hajde da si rekao 45-50", "Kaže starije žene i onda 35 godina. Mislio sam da će reći ove od 60 ga zanimaju", "Žene od 35 nisu stare", komentirali su ostali.

Foto: Shutterstock

Ženama su privlačniji stariji muškarci

Javile su mu se i žene: "Koliko god ste vi mlađi lijepi i mladi, fali vam iskustvo i svijest. Osobno nisam zainteresirana. Možeš imati tijelo kao gladijator, para kao dreka, mrcinu u gaćama, sve ti to uzalud ako nemaš takta, užasna si osoba, glup kao stup, plitak kao lokvica, agresivan, s*** i ne poštuješ ženu."

"Starija žena (po tvojoj definiciji) ovdje. Nažalost, nimalo me ne privlače 10+ godina mlađi. Imala sam fazu nakon razvoda… sa svojih 32-33 kad sam dala priliku dečku od 24… cirkus", komentirala je druga.

Jedna Hrvatica je priznala da je u vezi s mlađim muškarcem: "Ne smeta mi da mi je partner mlađi od mene. Dečko mi je godinu dana mlađi, ali vjerojatno ne bih bila s nekim tko je više od četiri godine mlađi, zato što ne bi bili u istim fazama života i ne bi imali puno zajedničkog. Iz istog razloga vjerojatno ne bih bila s nekim tko je više od šest godina stariji. Imam 29."

"Ne privlače me mlađi dečki... Ili mojih godina ili stariji (do pet godina)", "U teoriji ne, više me privlače stariji, ali u praksi mislim da sam češće završila s mlađima", "Da, zbog izgleda sam češće dobila ulete od mlađih, od starijih isto, ali baš onih čudnih tipova koji su mislili da sam puno mlađa pa time i debil", komentirale su žene.

Foto: Shutterstock

