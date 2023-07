Hrkanje može pokvariti noć osobi koja spava pored. Iako toga nisu svjesni,tijekom spavanja, većina ljudi hrče, piše Bright Side. Kako bi osobe mirno spavale, Briht Side napravio je popis od ukupno deset savjeta koji mogu pomoći ljudima da prestanu hrkati.

I vitki ljudi mogu hrkati

Debljanje oko vrata samo je jedan od razloga zašto netko hrče. "Ako je to slučaj, gubitak težine može riješiti vaš problem hrkanja", navodi Bright Side.

Prema Bright Side ipak treba voditi brigu i o tome da i vitki ljudi hrču.

Važno je spavati na boku, ali i smanjiti pušenje i ispijanje alkohola

Isto tako, Bright Side predlaže spavanje na boku umjesto ostalih položaja. "To će spriječiti da vam jezik dodiruje stražnju stijenku grla",piše Bright Side.

Ako neka osoba ima problem sa spavanjem na boku i mora spavati na leđima, u tom slučaju korisno je podigniti uzglavlje svog kreveta nekoliko centimetara gore, ako je moguće, a dodatni jastuk može dobro poslužiti. Kada se radi o hrkanju pušenje i alkohol također su štetni. Oni mogu opustiti vaše mišiće što dovodi do hrkanja, objašnjava Bright Side.U tom slučaju može se pojaviti i problem otežanog disanja.

Spavati treba dovoljno, a uz to korisno je vježbati glasnice

Ako ljudi spavaju premalo to može dovesti do mlitavosti mišića što je povod za hrkanje. Svakoga dana, pjevanjem od samo 20 minuta mogu se zategnuti mišići grla što služi kao pomoć u sprječavanju hrkanja. Prije spavanja korisno je isprati sinuse. Trake za nos također odlično su rješenje, piše Bright Side.

Jastuci se mijenjaju svakih šest mjeseci, a tekućina pije redovito

Obično u jastuku dolazi i do nakupljanja grinja. To najčešće izaziva alergijsku reakciju, a povod je za hrkanje. Stoga najbolja opcija je mijenjati jastuke svakih šest mjeseci. Bright Side preporučuje i piti dovoljno tekućine kako bi stvari u nosu ne bi bile ljepljive i začepljene. Preporučena količina je oko šest do jedanaest šalica dnevno.

Svakodnevno vježbanje može tonirati sve mišiće, sprječavajući da bilo što olabavi što pomaže rješiti problem hrkanja.

Specijalist Medicine spavanja Richard J. Schwab, MD, proveo je studiju u kojoj je testirao pacijente koji se bore s apnejom i one bez apneje. Otkriveno je da osobe s apnejom za vrijeme spavanja imaju veće jezike i veći postotak sala na jeziku u usporedbi sa sudionicima koji ne pate od ovog stanja.

Općenito, autori studije vjeruju da bi salo na jeziku moglo postati nova terapijska meta za poboljšanje apneje za vrijeme spavanja.