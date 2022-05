26-godišnji muškarac iz Baltimorea nedavno se dobrovoljno prijavio da popije jednu čašicu zlokobne tekućine kako bi uzrokovao opasnu bolest, dizenteriju, za znanstveno istraživanje, dobro znajući da bi mu to moglo uzrokovati probleme sa zdravljem.

Novac ga je potaknuo na ovaj ludi pothvat

Jake Eberts je za Insider rekao da bi "najgorih osam sati" u svom životu ponovio za 7000 dolara i za humanitarne svrhe. Eberts je 5. travnja popio "smoothie za dizenteriju" u sklopu 11-dnevne bolničke studije na Sveučilištu Maryland s ciljem testiranja učinkovitosti ispitivanog cjepiva protiv Shigelle, bakterije koja uzrokuje dizenteriju kod ljudi. Cilj studije bio je jednostavan: pratiti 16 dobrovoljaca, neke s cjepivom, a neke ne, dajući im ili opasni patogen ili placebo i vidjeti kako njihova tijela to podnose. Eberts vjeruje da je bio u najgoroj grupi, koja nije bila cijepljena niti je imala priliku za placebo. "Ako sam dobio cjepivo, to je stvarno loša vijest za cjepivo", rekao je za Insider, dodajući da se stvarno osjećao kao da se ne može pomaknuti te da mu je čak i ustajanje do zahoda zahtijevalo "herkulovski napor".

"Svaki pokret u kupaonici, da operem ruke ili da zgrabim papirnati ručnik, legao bih natrag na tlo i samo sjedio tamo pet minuta", rekao je. Njegovi simptomi su navodno počeli eskalirati oko 40 sati nakon što je progutao tekućinu. Isprva je imao samo grčeve u trbuhu, ali su potom simptomi uznapredovali u groznicu, proljev i krvavu stolicu. Međutim, unatoč tome što se osjećao "iscrpljen", "jadan" i kao da je bio na "smrtnoj postelji", Eberts je rekao da se nikada nije bojao.

"Znao sam da je to nešto za što sam se prijavio, i to će proći, i neću umrijeti ili tako nešto. Ali čak i da sam bio kod kuće i nekako naišao na ovo, bio bih prestravljen jer bilo je jednostavno grozno,a pogoršanje je bilo tako brzo", prisjetio se.

Plemenita gesta i cilj

"Ne želim se pretvarati da sam Majka Tereza ovdje - ne bih to učinio besplatno. Velika je molba tražiti nekoga da popije dizenteriju", dodao je u razgovoru za Insider nakon što je istraživanje završeno. “Cijelo vrijeme sam mislio: 'Opa, ovo je užasna bolest.' I jednostavno sam postao jako emocionalan, vjerojatno i zato što sam bio u deliriju, zbog pomisli da se mala djeca u svijetu u razvoju suočavaju s ovim."

Eberts je također dokumentirao svoje putovanje na Twitteru, najavljujući u prvom tweetu: "Sutra ću biti namjerno zaražen dizenterijom i bit ću u karantenskoj ustanovi 11 dana kao dio kliničkog ispitivanja cjepiva faze IIc. To zvuči mračno, ali uvjeravam vas izuzetno sam uzbuđen što ću podijeliti ovo putovanje sa svima." Kada su ga pitali: "Zašto bi to, dovraga, učinio?" Eberts je odgovorio: "3 razloga: 1. Da pomognem manje sretnima i unaprijedim modernu medicinu, 2. Plaćaju me dovoljno da pokrijem stanarinu do kraja godine, 3. Plaćen sam čak i ako ne dobijem dizenteriju."

Cjepivo bi trebalo pokazati 70% učinkovitosti

Prema riječima glavnog istraživača studije, dr. Wilbura Chena, Ebertsov gadni entuzijazam potaknuo je "20-30" drugih da se prijave za razna druga ispitivanja cjepiva. Eberts je također uspio prikupiti više od 24.000 dolara za projekt vode dok je bio izoliran u suđenju.

"Proveo sam svoju karijeru pokušavajući se uhvatiti u koštac s tim, i uvijek je izazov pokušati pronaći dobrovoljne volontere", primijetio je Chen, dodajući: "Samo ovo djelo je plemenito i mislim da se ljudima to svidjelo."

Chen je za Insider rekao da će se, ako se utvrdi da se cjepivo, koje su razvili znanstvenici Instituta Pasteur u Francuskoj, dobro podnose i učinkovito kod sudionika ispitivanja, prijeći na testiranje većeg razmjera. Istraživač je rekao da bi cjepivo trebalo pokazati 70% učinkovitosti kako bi se istraživanje nastavilo te kako bi kasnije bilo dostupno diljem svijeta.

Dizenterija je još uvijek česta u mnogim zemljama trećeg svijeta, ubijajući stotine tisuća djece i starijih svake godine. Ona ostaje drugi vodeći uzrok smrti od proljeva u svijetu, nakon rotavirusa. Ljudi se zaraze dolaskom u kontakt sa Shigellom , bakterijom koja uzrokuje dizenteriju, kroz kontaminiranu hranu ili vodu ili izravan kontakt s fekalnom tvari zaražene osobe.