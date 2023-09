"Da, rastu brojke. Više ih novozaraženih nego proteklih tjedana. Očekujemo da će brojevi rasti ove jeseni, ali ne možemo predvidjeti kakva će točno biti situacija. Očekuje se rast svugdje u Europi pa tako i kod nas", kazao je za Danas.hr Bernard Kaić, epidemiolog s HZJZ-a.

Ministarstvo uprave i pravosuđa jutros je priopćilo da je u splitskom zatvoru trenutno sedam zatvorenika pozitivnih na virus, a zaražena su i četiri službenika. A prema zadnjim podacima HZJZ-a prošli je tjedan zabilježeno je 237 novih slučajeva zaraze virusom, a preminulo je 14 osoba.

Ponovo pozivi na cijepljenje

Kako veća cirkulacija virusa za starije osobe i osobe s kroničnim bolestima predstavlja rizik, HZJZ je prije dva dana objavio preporuke za cijepljenje protiv koronavirusa. Preporučuju da cijepljenje ili docjepljivanje jednom dozom varijantnog cjepiva osobama s navršenih 65 godina ili više, korisnicima i djelatnicima domova za starije te institucija za njegu kroničnih bolesnika, a posebno osobama s kroničnim oboljenjima poput oboljenja srca i pluća te djeci s oštećenom plućnom funkcijom.

"Ne mislim da je virus trenutno posebno opasan zato što se radi o varijanti omikrona. To nije novi tip virusa na koji bi naš imunološki sustav bio nespreman kao što se to dogodilo na početku pandemije. Naime, tada je naš sustav bio imunološki 'naivan' i za sve nas bio je opasan što se vidjelo po tome što se puno ljudi razbolijevalo i na kraju umrlo. Sad je to virus koji mutira i traži svoje mjesto pod suncem i to tako da postaje sve zarazniji, privikava se na nas", pojasnio je prije nekoliko dana prim. dr. sc. Miroslav Venus za Danas.hr.