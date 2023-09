Epidemiolog prim. dr. sc. Miroslav Venus za RTL je otkrio koja je varijanta koronavirusa trenutačno prisutna u Hrvatskoj te treba li se bojati novog vala zaraze, piše Danas.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Ostala su gotovo tri milijuna doza cjepiva protiv COVID-a. Nisu pod oružjem kao kad su dolazila, ali pazi se na sve

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema podacima od 11. rujna, u Hrvatskoj je zabilježeno novih 226 slučajeva zaraze koronavirusom, a ukupno je zaraženo 370 ljudi. Preminulo je 12 ljudi.

Dr. Venus je kazao da je u Hrvatskoj prisutna varijanta omikron, koja nije toliko opasna, no virus "mutira i traži svoje mjesto pod suncem".

"Ne mislim da je virus trenutačno posebno opasan zato što se radi o varijanti omikrona. To nije novi tip virusa na koji bi naš imunološki sustav bio nespreman kao što se to dogodilo na početku pandemije. Naime, tada je naš sustav bio imunološki 'naivan' i za sve nas bio je opasan što se vidjelo po tome što se puno ljudi razboljelo i na kraju umrlo. Sad je to virus koji mutira i traži svoje mjesto pod suncem i to tako da postaje sve zarazniji, privikava se na nas", pojasnio je te je kao primjer naveo virus HIV-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne radi se o sezonskom virusu

"Prvi koji se zarazio HIV-om umro je za šest mjeseci, bila je to smrtna presuda, a danas osobe zaražene tim virusom, ako se liječe, praktički žive s virusom kao i s nekom drugom kroničnom bolešću."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Venus je rekao da činjenica da se covid-19 prenosi zrakom izaziva određenu zabrinutost te da se ne radi o sezonskom virusu.

"Svi moramo disati pa se korona prenosi zrakom te zato izaziva određenu zabrinutost. Vidimo da to definitivno nije sezonski virus kao što je gripa koja se javlja zimi te znamo kako se ponaša. Zato i dalje treba pratiti i što više sekvencionirati virus kako bi mogli pratiti događa li se što zabrinjavajuće te hoće li se pojaviti nove varijante", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Venus je opomenuo da se zaraženi koronavirusom trebaju pridržavati preporuka.

"Ako je netko pozitivan, trebao biti pet dana u samoizolaciji, a nakon toga još pet dana nositi masku tipa FFP2. Treba izbjegavati odlaziti među ljude. Doslovno - ne idite na skupove, kina, u školu. Ako ste u zatvorenom prostoru treba ga provjetravati, doslovno raditi propuh da ne dođe do povećanja koncentracije virusa u izdahnutom zraku", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Virus je sve zarazniji'

Još uvijek se čekaju preporuke koje skupine ljudi bi se trebale cijepiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako još nisu stigle preporuke, vjerojatno će biti slične kao i za gripu. Ako razmišljamo o procjepljivanju, trebamo biti svjesni posljednjeg događaja i jeste li preboljeli koronu ili ste ju imali. Od tog događaja cijepiti se može nakon šest ili 12 mjeseci. Oni koji su imunokompromitirani mogu se cijepiti nakon šest mjeseci, a oni koji nisu imunokompromitirani ali su u rizičnoj skupini, kao što su oni s dijabetesom ili karcinomom, onda se cijepi nakon 12 mjeseci", istaknuo je dr. Venus.

On je još otkrio da varijanta koronavirusa koja je trenutačno u Hrvatskoj izaziva blaže simptome poput grlobolje, curenja iz nosa i povišene temperature, koja se nužno ne mora pojaviti.

"Kad me netko nazove i ima koronu te pita kako se ponašati, ponavljam da postoje samo preporuke za samoizolaciju, a sve što je preporuka, to nije obavezno. Ali razumno bi bilo da netko tko je pozitivan i k tome ima simptome bolesti, da ne ide na posao, u školu, da se dijete ne šalje u vrtić kako se virus ne bi proširio. Virus je sve zarazniji, a kod velikog broja zaraženih naravno da će dohvatiti i nekoga tko je u rizičnijoj skupini pa će završiti u bolnici, a možda i umrijeti. Stvar je opće zdravstvene kulture da svatko sa simptomima, ma koliko blagima, na nekoliko dana ne odlazi u kolektiv", opomenuo je dr. Venus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa