Petroselinum crispum (peršin) je dvogodišnja biljka koja može doseći i do 30 centimetara u visinu. Njegovi tamnozeleni listovi su karakterističnog mirisa. Zeleni dijelovi peršina sadržavaju eterično ulje, a upotrebljavaju se kao začin.

Listovi su različitog oblika i najbolje ih je brati u proljeće i na jesen. Korijen i lišće peršina se koristi u brojnim zemljama kao začin, osobito za juhe, dekoracije jela i za poboljšanje okusa jela. Svi dijelovi su ljekoviti.

Čaj od peršina pomaže kod mršavljenja

Čaj od peršina je jednostavan za pripremu i ukusan, što ga čini izvrsnim dodatkom zdravoj prehrani. Poznat je po tome što ga mnogi piju kao napitak za mršavljenje.

Peršin je bogat antioksidansima i vitaminima A, K i C. Izvrstan je izvor antioksidansa — snažnih spojeva koji pomažu obraniti stanice od oštećenja potencijalno štetnih molekula. Pomaže u održavanju ravnomjernog šećera u krvi i podržava zdravlje kardiovaskularnog sustava, bubrega i kostiju. Prema jednoj studiji, ekstrakt peršina uspio je spriječiti oštećenje DNK i blokirati širenje stanica raka, uglavnom zahvaljujući sadržaju antioksidansa.

Bubrežni kamenci su tvrde mineralne naslage koje se stvaraju u bubrezima i uzrokuju jaku, oštru bol u leđima, na boku i trbuhu. Neka istraživanja sugeriraju da peršin može pomoći u prevenciji bubrežnih kamenaca. Također se pokazalo da peršin djeluje kao prirodni diuretik, koji može potaknuti mokrenje i spriječiti stvaranje bubrežnih kamenaca.

Peršin štiti od infekcija i upale pluća

Peršin je bogat vitaminom C, zapravo 1/4 šalice sadrži gotovo 20 mg vitamina C, što je oko 22 posto preporučene dnevne vrijednosti. Neka istraživanja sugeriraju da štiti od infekcija, poput upale pluća i prehlade. Vitamin C nužan je i za zacjeljivanje rana, apsorpciju hranjivih tvari i formiranje kostiju. Ako se peršin koristi u prehrani, može pomoći da se zadovolje potrebe za vitaminom C.

Čaj od peršina pun je antioksidansa i spojeva koji se bore protiv raka. Na primjer, pokazalo se da apigenin, flavonoid u peršinu, blokira rast i širenje stanica raka u studijama.

Čaj od peršina pomaže kod problema s menstruacijom

U mnogim dijelovima svijeta, poput Turske, peršin se koristi kao prirodni način snižavanja razine šećera u krvi. Zanimljivo je da su neke novije studije potvrdile da čaj od peršina može imati antidijabetička svojstva i pomoći u boljoj kontroli šećera u krvi.

Ovaj čaj se obično koristi kao prirodni lijek za probleme povezane s menstruacijom i razinom hormona. Sadrži spojeve miristicin i apiol, koji mogu utjecati na proizvodnju estrogena i pomoći u ravnoteži hormona. Zbog toga se čaj od peršina često nalazi u formulacijama koje su namijenjene održavanju zdrave menstruacije i sprječavanju prekomjerne proizvodnje mlijeka kod dojilja.

Kako pripremiti čaj od svježeg peršina?

Skuhajte 250 ml vode u malom loncu ili loncu za jednu šalicu. Zatim pripremite peršin tako da isperete 15 grama svježeg peršina i nasjeckate ga. Možete koristiti dvije žlice (jedan gram) sušenog peršina. Dodajte sušeni ili svježi peršin na dno šalice i prelijte ga vodom, ostavite da se kuha pet do deset minuta. Na kraju ocijedite peršin i uživajte u zdravom napitku.

Čaj od peršina možete konzumirati takav ili začinjen s malo meda, soka od limuna ili šećera, piše Healthline.

