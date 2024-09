Mali detalj na vašem noktu mogao bi značiti da ste u opasnosti od iznenadne smrti

Liječnik iz Amerike dr. Joe na svom je TikToku otkrio da jedan detalj na noktu koji može ukazivati ​​na neko srčano oboljenje, piše LAD Bible.

On je upozorio ljude na naizgled bezazleno crveno pulsiranje u noktima koje bi zapravo moglo biti "loš znak". Izgled vaših noktiju zapravo može pokazivati ​​znakove brojnih zdravstvenih stanja, a ovo je jedno od najozbiljnijih.

U videu je dr. Joe objasnio da uočavanje crvenog pulsiranja kada pritisnete nokat može biti povezano s potencijalno ozbiljnim srčanim oboljenjem poznatim kao aortna regurgitacija.

"Kada se nokat pritisne prema dolje dolazi do pulsiranja u ležištu nokta i to je od nečega što se zove aortna regurgitacija. Dok krv napušta srce kako bi otišla u tijelo, značajan dio se zapravo vraća u srce i to može uzrokovati čitav niz problema", rekao je liječnik.

Kapilarne pulsacije na bazama noktiju (Quinckeov znak, najbolje vidljiv prilikom blagog pritiska), može se povezati s čitavim nizom poteškoća i signalizira da srce mora raditi više nego inače kako bi završilo ciklus pumpanja krvi.

Muškarci obolijevaju češće od žena

Problemi povezani s Quinckeovim znakom uključuju probleme poput kratkoće daha i umora, ali i ozbiljnija oboljenja poput mogućnosti zatajenja srca, pa čak i smrti.

Aortna regurgitacija nastaje kada se aortni zalistak, koji povezuje lijevu klijetku s aortom, ne zatvori pravilno kada se srce steže. To uzrokuje curenje krvi natrag u lijevu klijetku, koja zatim mora više raditi kako bi pumpala višak krvi od srca do ostatka tijela.

Dok se za jednu od 20 osoba kaže da ima aortnu regurgitaciju, samo će jedna od 200 imati ozbiljni oblik te bolesti. Obično se dijagnosticira kod ljudi između 40 i 60 godina i češća je među muškarcima.

