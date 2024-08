Ako često imate nalakirane nokte, možda nećete primijetiti promjene na noktima, ali potrebno ih je s vremena na vrijeme detaljnije pogledati i provjeriti kakvo je stanje. Iako su često bezopasne, pojave poput mrlja, linija ili neobične boje mogu upućivati na to da nešto nije u redu s vašim tijelom.

Zdravi nokti su glatki, blago zakrivljeni, čvrsti i neozlijeđeni, a sastavljeni su uglavnom od bjelančevine keratina. Iako se keratin nalazi u koži i kosi, nokti sadržavaju manje vode, zbog čega su tvrđi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Redovni pregledi kod dermatologa mogu pomoći u otkrivanju mogućih zdravstvenih problema u ranoj fazi, što omogućava pravovremenu reakciju i liječenje. Stoga crte na noktima trebate shvatiti ozbiljno.

Foto: Shutterstock

Horizontalne i vertikalne crte na noktima

Izbočine na noktima na rukama ili nogama mogu biti znak trenutne ili prošle bolesti. Mogu pojaviti i ako imate nedostatak hranjivih tvari. Liječnik vam može pomoći da odredite zašto imate to na noktima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbočine na noktima su vidljive linije ili udubljenja na noktima na rukama ili nogama. Linije na noktu mogu biti vertikalne ili horizontalne te mogu biti znak zdravstvenog stanja ili prethodne ozljede nokta. U nekim slučajevima su bezopasne.

Neki od uzoraka mogu biti normalno starenje, stanje kože i bolest štitnjače. Horizontalne crte na noktima ili udubljenja obično su posljedica stanja koje se zove Beauove linije. Ova udubljenja mogu se pojaviti kada nešto prekine rast vašeg nokta.

Kako se liječe crte na noktima?

Liječenje uzroka obično može poboljšati izgled vaših noktiju i omogućiti zdravim noktima da izrastu. Na primjer, lijekovi za bolesti štitnjače često poboljšavaju ili rješavaju povezane probleme s noktima. Uzimanje dodataka željeza ili cinka može pomoći ako imate nedostatak. Međutim, potrebno je nekoliko mjeseci da vam nokti izrastu i potrebno je vrijeme da vidite promjenu na noktima.

Ako imate Beauove linije od prethodne bolesti, linije bi trebale postupno rasti.

Svakodnevno nanesite hidratantnu kremu na nokte i zanoktice kako biste ublažili suhu kožu ili ekcem.

Prije spavanja ruke namažite kremom za kožu i navucite tanke pamučne rukavice za spavanje.

Također možete namazati stopala kremom i obuti pamučne čarape.

Ako imate dijabetes ili neuropatiju, razgovarajte sa svojim liječnikom o njezi stopala.

Foto: Shutterstock

Bijele crte na noktima

Bijele crte na noktima su uobičajeno stanje i općenito su bezopasne. Često se pojavljuju nakon udaranja ili grickanja noktiju, ali mogu imati druge uzroke, uključujući gljivice, alergije i određene lijekove. Bijele crte obično znače da su vaši nokti doživjeli neku vrstu stresa, koji može biti uzrokovan ozljedom, poput udarca noktom o tvrdu površinu, infekcije ili alergijske reakcije. Bijele crte na noktima ponekad su nuspojave lijekova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Leukonihija je uobičajeno stanje koje uzrokuje bijele crte ili pruge na noktima na rukama ili nogama. Kod nekih ljudi leukonihija se pojavljuje kao jedna ili dvije mrlje srednje veličine ili mnogo sitnih točkica. Kod drugih, mrlje mogu biti vrlo velike. Možete imati crte na samo jednom noktu ili možete imati crte na više noktiju.

Kako se liječe bijele crte na noktima?

Liječenje leukonihije ovisi o uzroku. Ako imate bijele crte na noktima zbog ozljeda, one će polako rasti sve dok ih ne budete mogli ukloniti grickalicama za nokte ili škaricama za nokte. Nokti na rukama rastu sporo, a nokti na nogama još sporije. Može proći do šest ili devet mjeseci dok bijele crte na noktima ne izrastu, a može proći i 12 do 18 mjeseci dok bijele crte na noktima nogu ne izrastu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koristite zaštitne rukavice kada radite aktivnosti koje mogu oštetiti vaše nokte, uključujući bavljenje sportom, rad vani ili korištenje alata poput čekića. Nosite udobnu i zaštitnu obuću i budite oprezni pri odlaganju teških predmeta blizu nogu. Nokti vam trebaju biti kratko podrezani, i izbjegavajte iritirajuće kemikalije ili proizvode.

Crne crte na noktima

Mala crna linija koja se formira okomito ispod vašeg nokta može biti od krvarenja, dok vodoravne linije mogu biti melanonihija. Oni mogu biti bezopasni ili znak ozbiljnijeg zdravstvenog stanja. Krvarenja su posljedica oštećenja malih krvnih žila ispod nokta.

Karakteristike crnih crta na noktima uključuju sljedeće:

Crne je ili crvenkastosmeđe boje

Ne mijenja izgled kada pritisnete nokat.

Pojavljuje se na jednom ili više mjesta ispod nokta

Krvarenje obično ne prelazi cijeli nokat

Uske crne linije koje počinju u ležištu nokta i protežu se cijelim noktom često su rezultat melanonihije. Ovo stanje nastaje zbog povećanih naslaga melanina u noktu ili promjena u pigmentaciji nokta. Crne linije na noktu mogu biti rezultat traume, endokarditisa i psorijaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obratite se svom liječniku ako ste sigurni da crna linija na vašem noktu nije nastala zbog traume ili se pojavljuje uz druge naizgled nepovezane simptome. Na primjer, ako imate endokarditis, možete osjetiti simptome kao što su umor, groznica, blijeda koža, bolovi u zglobovima i nedostatak zraka. Psorijaza se može pojaviti kao osip, mrlje ili ljuske na vašoj koži, osobito na tjemenu, licu, rukama, stopalima i kožnim naborima.

Kako se liječe crne crte na noktima?

Liječenje promjene boje noktiju ovisit će o temeljnom uzroku stanja. U nekim slučajevima vam možda neće trebati nikakav tretman, a crta će rasti s noktom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zdravstveni uvjeti koji uzrokuju krvarenja, melanonihiju i Beauove linije mogu varirati, pa će liječenje ovisiti o temeljnom uzroku. Na primjer, endokarditis zahtijeva antibiotike i možda operaciju. Psorijaza je cjeloživotno stanje koje zahtijeva različite topikalne i oralne tretmane, kao i strategije prevencije.

Foto: Shutterstock

Crvene i smeđe crte na noktima

Splinter hemoragija su sićušni tragovi krvi ispod ploče nokta. Nalikuju tankim drvenim iverjima. Trauma je najčešći uzrok krvarenja, ali ih mogu uzrokovati i temeljna zdravstvena stanja. Ako su uzrokovane ozljedom, obično ne zahtijevaju liječenje. Mogu utjecati na nokte na rukama ili nogama. Izgledaju kao tanke, crvene ili crvenkasto-smeđe linije ispod vaših noktiju. Idu okomito u smjeru rasta vašeg nokta.

Crvene crte na noktima nastaju kada kapilare ispod kože, ispod nokta puknu zbog oštećenja. Krv koja curi postaje vidljiva kroz nokat. Krvarenje najčešće nastaje nakon ozljede nokta, ali ponekad je znak zdravstvenog stanja. Češće se javlja kod muškaraca nego kod žena te kod ljudi s tamnijim tonovima kože nego kod ljudi sa svjetlijim tonovima kože.

Kad se prvi put formiraju, krvarenja izgledaju crvenkasto ili ljubičasto, ali će za nekoliko dana potamniti do smeđe ili crne boje. Obično će se pomicati s vašim noktom kako raste. Krvarenje se češće javlja u noktima ruku nego nogu. Obično zahvaćaju samo jedan nokat kod inače zdravih ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se liječe crvene crte na noktima?

Većina krvarenja ne zahtijeva nikakvo liječenje. Ako je nastala ozljeda stanje, trebalo bi nestati samo od sebe kako nokat izraste. Ako se ne sjećate da ste se ozlijedili ili imate krvarenja koje zahvaćaju više od jednog nokta, obratite se svom liječniku. Oni će odrediti liječenje na temelju temeljnog uzroka stanja.

Liječnik vam može vam propisati lijek ili preporučiti neki bez recepta ako imate bolest kao što je psorijaza noktiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Beauove linije na noktima

Beauove linije su brazde ili udubljenja koja vodoravno prolaze preko vaših noktiju na rukama ili nogama. Mogu zahvatiti sve nokte ili samo neke, primjerice na palčevima ruku i nogu. One su znak da je bolest, ozljeda ili stanje kože prekinulo rast vašeg nokta. Liječenje temeljnog uzroka omogućit će ponovno rast novih, glatkih noktiju.

Liječnik ili dermatolog može dijagnosticirati Beauove linije pregledom vaših noktiju i uzimanjem anamneze. Jedna Beauova linija na jednom noktu može ukazivati ​​na ozljedu koja je zahvatila samo jedan prst na ruci ili nozi. Beauove linije na svim vašim noktima mogu značiti da ih je uzrokovala bolest ili stres. Više Beauovih linija na svakom noktu može značiti da se bolest ili trauma dogodila više puta. Deblje Beauove linije mogu biti znak da je bolest ili trauma trajala duže vrijeme.

Beauove crte nastaju kada:

Bolest ili teški stres prekida rast noktiju, ako se razbolite ili doživite veliki stres, vaše tijelo privremeno usmjerava svoju energiju dalje od rasta noktiju

Ozljede oštećuju korijen nokta gdje nokti počinju rasti

Dugotrajni zdravstveni problemi ometaju protok krvi u korijenu nokta

Teška stanja kože oštećuju korijen nokta

Nedostatak vitamina ili hranjivih tvari prekida rast noktiju

Koje vrste bolesti uzrokuju Beauove linije?

Bolesti ili infekcije mogu uzrokovati Beauove linije, uključujući:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

COVID 19

Srčani udar

Visoka temperatura

Ospice

Zaušnjaci

Upala pluća

Streptokokne infekcije

Dijabetes

Hipotireoza

Periferna arterijska bolest (PAB)

Raynaudov fenomen

Koje vrste ozljeda uzrokuju Beauove linije?

Trauma ili oštećenje korijena nokta može uzrokovati Beauove linije, kao što su:

Ispuštanje nečega teškog na vaš prst ili nožni prst

Izloženost ekstremnoj hladnoći

Manikura ili umjetni nokti

Lupanje prstom vratima

Koja stanja kože uzrokuju Beauove linije?

Stanja kože koja mogu uzrokovati Beauove linije uključuju:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekcem

Psorijaza

Ako imate ozbiljan nedostatak cinka ili ne jedete dovoljno proteina, mogli biste osjetiti Beauove linije. Rast noktiju se obično vraća u normalu nakon što ponovno imate odgovarajuću prehranu.

Kako se liječe Beauove linije?

Ne postoji tretman za Beauove linije, ali liječenje temeljnog uzroka može ih spriječiti da se vrate nakon što prerastu.

Liječnik vam može preporučiti da nanesite hidratantnu kreme za ekcem ili psorijazu, da izbjegavajte manikuru, umjetne nokte ili grube proizvode za nokte. Također trebate držati šećer u krvi pod kontrolom ako imate dijabetes.

Razgovarajte o mogućnostima liječenja sa svojim liječnikom ako imate bolest perifernih arterija, uključujući lijekove i operaciju, piše Cleveland Clinic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U svim transplantacijskim centrima gužve! Svi žele pomoći mladom Damiru