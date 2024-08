Amerikanka Rachel Prochnow je od svoje 12. godine nosila leće, s kojima nikada nije imala problema, a čak je ni liječnik nije upozorio na načine koji mogu dovesti do oštećenja oka. Sve se promijenilo 2023. godine kada je Rachel bila u 34. tjednu trudnoće. Oslijepila je na jedno oko jer je nosila leće pod tušem.

Dijagnosticiran joj je Acanthamoeba keratitis, koja je rijetka, ali ozbiljna upalna bolest rožnice oka i može dovesti do sljepoće. Najugroženije su osobe koje nose leće, piše Newsweek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podvrgavanje transplantaciji rožnice

Kako bi vratila vid, nedavno je prošla transplantaciju rožnice, a sada je putem društvenih mreža upozorila druge da pripaze da im se ne dogodi isto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislila sam da sve radim kako treba - nikad nisam spavala s lećama, redovito sam ih mijenjala, koristila sam samo odgovarajuću otopinu za njihovo čuvanje, a čak sam i kutijicu za leće mijenjala svaka dva mjeseca. Čak ni na pakiranju leća nije napisano upozorenje da ih držite podalje od vode iz slavine. Morate jako dobro proučiti upute proizvođača kako biste pronašli ove informacije", rekla je Prochnow.

Rachel već mjesecima prolazi režim liječenja te svakodnevno i kapa oko: "To se događa kada se s lećama tuširate, plivate ili kupate u vrućoj kadi. Amebu možete pokupiti i kad leće dođu u dodir s vodom iz slavine, tako da to uključuje i umivanje lica dok imate leće. Leće stvaraju mikropukotine u oku koje su toliko male da ih obično ne primijetite, ali kada voda s tim amebama prijeđe preko oka, neke se mogu zaglaviti između leće i oka. Nevjerojatno sam zahvalna donatoru rožnice za transplantaciju, mojim liječnicima i mojoj obitelji koji su me podržavali kroz ovu muku. Sada po prvi puta mogu vidjeti svoje dijete s oba oka" U 37. tjednu trudnoće je započela liječenje kako ne bi posve izgubila oko. Od lijekova je koristila i miltefosin, zbog kojeg se moraju raditi česte krvne pretrage da ne bi došlo do zatajenja bubrega.

Foto: Shutterstock

Leće se ne smiju nositi u moru i bazenu

Oftalmologinja Evgenija Perevoznikova Krpan za Net.hr je objasnila koliko je opasno nošenje leća u kontaktu s vodom: "Inače je to strogo zabranjeno, ne možete se kupati s lećama ili ići u bazen s lećama jer može doći do jako teške upale oka, odnosno do upale prednje površine oka rožnice. Najčešće se pokupi jedna bakterija koja se zove Acanthamoebae i nju je jako teško izliječiti. Gotovo ne postoji niti jedan lijek koji bi mogao pomoći da se to stanje oporavi. Ako dođe do bakterije Acanthamoebae, osoba može završiti na transplantaciji rožnice. Kupanje i spavanje s lećama je zabranjeno."

"Osobe koje nose leće trebaju jako paziti. Postoje jednodnevne, dvotjedne i mjesečne leće, koje se ne mogu nositi duže od toga. Obavezno se moraju skidati leće i trebate imati posebne tekućine. Za kontaktne leće obavezno je podmazivanje oka umjetnim suzama. Postoje čak i neke posebne vrste umjetnih suza za kontaktne leće. Preporučujem redovite kontrole, a ako dođe do bilo kakve upale, odmah treba otići na liječnički pregled", savjetuje Perevoznikova Krpan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Splićani se dosjetili kako pomoći onima koji se naježe od igle: Darujte krv dok ronite pod morem