Profesor Eric Rimm, direktor programa za kardiovaskularnu epidemiologiju na Harvard T. H. Chan School of Public Health, otkrio je četiri jednostavne promjene načina života koje ljudi u svojim četrdesetima i pedesetima mogu napraviti kako bi smanjili rizik od srčanog udara za dvije trećine.

Ovaj savjet vrijedi čak i za one koji već uzimaju lijekove za visoki krvni tlak ili kolesterol, i koji bi mogli znatno smanjiti svoje šanse za ozbiljne zdravstvene komplikacije, piše Express.

Kako smanjiti rizik od srčanog udara?

"Rizik od srčanog udara može se smanjiti jednostavnim stvarima kao što su zdrava tjelesna težina, vježbanje, nepušenje i zdrava prehrana. Oni koji piju tijekom zdravog načina života mogu smanjiti alkohol", rekao je.

Profesor je naglasio da bi se, kada bi se svi pridržavali ovih savjeta, moglo eliminirati 70 do 80 posto srčanih udara kod žena i 60 do 70 posto srčanih udara kod muškaraca, koji su 'ubojice broj jedan'.

Dodao je: "Dakle, ako se nečega možete riješiti, 60 do 80 posto toga samo odabirom zdravijeg načina života. Čak i u našim studijama na muškarcima i ženama, vidimo čak i ljude koji su u četrdesetima i pedesetima i možda uzimaju lijekove za visoki krvni tlak ili visoki kolesterol, iako se one osobe koje donose zdrave odluke mogu riješiti 60 posto njihovog rizika od srčanog udara."

Rimm je rekao da je nevjerojatno da takve promjene mogu uzrokovati četverostruko smanjenje rizika od srčanih bolesti. Rekao je: "50 do 70 posto srčanih bolesti koje se događaju ljudima koji uzimaju lijekove, mogli biste se riješiti ako ljudi vježbaju, imaju zdravu težinu, imaju dobru prehranu i ne puše."

Njegov tim pojedincima dodjeljuje bodove u rasponu od nula do pet na temelju njihovih životnih navika. Na primjer, uključivanje pola sata dnevnog vježbanja ili njegovog ekvivalenta raspoređenog kroz tjedan (2,5 do 3,5 sata) u vašu rutinu donosi vam bod. Suprotno tome, ako dobijete manje od toga, dobit ćete ocjenu nula. Konzumacija hranjive prehrane (koja spada u gornjih 40 posto ljudi) dobiva bod, dok se suzdržavanje od pušenja izjednačava s jednim bodom, a pušenje rezultira nulom.

Profesor Rimm objasnio je sustav bodovanja za rizik od srčanih bolesti, rekavši: "Dakle, ovo su samo relativno jednostavne granične vrijednosti i samo smo brojali ljude. Tako da možete imati nulu sve do pet. A ako imate pet, vaš rizik od srčanih bolesti bio je tri do četiri puta manji od ljudi koji su dobili nulu. Što više zdravih stvari radite, to je manji rizik od srčanih bolesti."

