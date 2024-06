Usvajanje navika koje su zdrave za srce, poput uravnotežene prehrane, redovite tjelovježbe i dovoljno sna, može preokrenuti biološko starenje, sugerira novo istraživanje.

Također je utvrđeno da životne navike smanjuju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i smrti, javlja gbnews.

"Rezultati naše studije govore nam da su, bez obzira na vašu stvarnu dob, briga za zdravlje srca i upravljanje čimbenicima rizika od srčanih bolesti povezani s mlađom biološkom dobi i manjim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara, smrti od srčanih bolesti i moždanog udara i smrti iz bilo kojeg uzroka", rekao je dr. Jiantao Ma, viši autor studije i docent na odjelu za epidemiologiju prehrane i podatkovnu znanost na Friedman School of Nutrition Science and Policy na Sveučilištu Tufts u Bostonu.

Studija je pokazala da sljedeće navike mogu produžiti životni vijek!

Jedite bolje

Težite sveobuhvatnom zdravom načinu prehrane koji uključuje cjelovitu hranu, puno voća i povrća, nemasne bjelančevine, orašaste plodove, sjemenke i kuhanje u zdravim uljima poput maslinovog.

Budite aktivniji

Odrasli bi trebali imati dva posto sati umjerene ili 75 minuta snažne tjelesne aktivnosti tjedno. Djeca bi trebala imati 60 minuta svaki dan, uključujući igru ​​i strukturirane aktivnosti.

Prestanite pušiti

To podrazumijeva korištenje proizvoda za udisanje nikotina, što uključuje tradicionalne cigarete, e-cigarete i vaping.

Spavajte dovoljno

Većina odraslih treba sedam do devet sati sna svake noći. Djeci je potrebno više: deset do 16 sati za uzrast od pet godina i mlađe, uključujući drijemanje; devet do 12 sati za uzrast od šest do 12 godina; i osam do deset sati za uzrast od trinaest do osamnaest godina. Adekvatan san potiče ozdravljenje, poboljšava rad mozga i smanjuje rizik od kroničnih bolesti.

Upravljajte tjelesnom težinom

Postizanje i održavanje zdrave tjelesne težine ima mnoge prednosti. Indeks tjelesne mase, brojčana vrijednost vaše težine u odnosu na vašu visinu, korisna je mjera. Optimalni BMI je manji od 25, ali manji od 18,5 smatra se pothranjenim. Možete ga izračunati online ili se posavjetovati sa zdravstvenim radnikom.

Kontrolirajte kolesterol

Visoke razine ne-HDL, ili "lošeg" kolesterola mogu dovesti do bolesti srca. Vaš liječnik može uzeti u obzir ne-HDL kolesterol kao poželjan za praćenje, umjesto ukupnog kolesterola, jer se može izmjeriti bez prethodnog gladovanja i pouzdan je.

Upravljajte šećerom u krvi

Većina hrane koju jedemo pretvara se u glukozu (ili šećer u krvi) koju naše tijelo koristi kao energiju. S vremenom, visoke razine šećera u krvi mogu oštetiti srce, bubrege, oči i živce.

Upravljajte krvnim tlakom

Održavanje krvnog tlaka unutar prihvatljivih granica može vas duže održati zdravijima. Optimalne su razine manje od 120/80 mm Hg. Visoki krvni tlak definira se kao sistolički tlak od 130-139 mm Hg (gornji broj u očitanju) ili 80-89 mm Hg dijastolički tlak (donji broj).

