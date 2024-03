Postoji pet regija diljem svijeta, koje su poznate pod nazivom "plave zone", gdje stanovnici doživljavaju duboku starost od 100 godina, piše The Sun.

Stručnjaci koji ih proučavaju misle da je njihova dugovječnost duboko povezana s njihovim načinom života i rutinom.

Stručnjak za dugovječnost Dan Buettner otkrio je da stanovnici Ikarije (Grčka), Loma Linde (Kalifornija) Nicoyae (Kostarika), Okinawe (Japan) i Sardinije (Italija) imaju jedinstvene trikove za rješavanje svakodnevnih briga i stresa.

"Stres je jedan od vodećih uzroka kroničnih upala. Također ima izravne veze s velikim zdravstvenim problemima povezanim sa starenjem, od demencije do Alzheimerove bolesti", istaknuo je Dan.

Prenosimo vam tri načina na koje se možete riješiti stresa, a prakticiraju ih stogodišnjaci iz plavih zona!

1. Drijemanje

Možda mislite da je popodnevno drijemanje samo za malu djecu koja postaju mrzovoljna ako ne odspavaju, ali stanovnici svih dobnih skupina u Ikariji tu praksu shvaćaju vrlo ozbiljno.

"Cijelo selo utihne tijekom popodnevnog spavanja", kazao je Dan. Predložio je da svojoj dnevnoj rutini dodate drijemanje. No, ako vam to radni raspored ne dopušta, možete pronaći vremena za to tijekom vikenda.

Dan je citirao švicarsku studiju koja sugerira da redovito drijemanje može pomoći ljudima da smanje rizik od srčanih bolesti. Osim što pomaže vašem srcu, popodnevno drijemanje također može uravnotežiti vaše hormone stresa.

Druga istraživanja otkrila su da drijemanje također može smanjiti rizik od demencije, a jedno od njih kaže da je spavanac od 30 minuta sasvim dovoljan.

2. Happy hour

Sardinci se rješavaju stresa ispijajući svaki dan čašu ili dvije vina, a najviše vole vino Cannonau, lokalnu sortu crvene boje.

3. Molitva

Za adventiste koji žive u Loma Lindi, molitva je najveće oslobađanje od stresa. Oni često idu u crkvu svake subote kako bi zaboravili na radni tjedan.

Sudjelovanje u ovakvim ritualima, bilo da su religiozni ili ne, također može biti prilika za druženje s drugim ljudima.

Umjesto da se molite, možete meditirati ili odvojiti vrijeme za razmišljanje o svom danu.

