Zbog požara se oglasio i Štampar: 'Zatvorite prozore i smanjite boravak na otvorenom'

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio velik požar. Vatra i dalje gori, a golemi crni dim vidi se s velike udaljenosti.

Civilna zaštita poslala je SMS poruke kojim obavještava građane u blizini velikog požara u Svetoj Nedelji da zatvore prozore i da se ne približavaju požaru.

Uz to upozorenje oglasili su se, na poziv Grada Zgreba, iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, i stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' koji će izaći na teren kako bi proveli potrebna mjerenja kvalitete zraka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zatvorite prozore i vrata

'Savjetujemo građanima zapadnog dijela grada Zagreba da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama', navode u priopćenju.

Preporuke za sve građane:

Zatvorite prozore i vrata kako biste spriječili ulazak dima u prostorije.

Smanjite boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru.

Posebne preporuke za osjetljive skupine:

Osjetljive skupine stanovništva, poput djece, starijih osoba, trudnica te kroničnih bolesnika (osobito onih s bolestima dišnog i krvožilnog sustava), trebaju obratiti posebnu pažnju na moguće simptome izloženosti dimu i česticama u zraku, kao što su:

nadraženost dišnog sustava (kašalj, grlobolja, otežano disanje, pritisak u prsima),

pogoršanje postojećih respiratornih bolesti (astma, KOPB),

peckanje i iritacija očiju (crvenilo, suzenje, osjećaj žarenja),

glavobolja, umor, vrtoglavica,

mučnina, neugodan okus u ustima,

ubrzan rad srca, osobito kod osoba sa srčanim tegobama.

Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, preporučuje se odmah obratiti nadležnom liječniku.

"Građanima savjetujemo da prate službene obavijesti lokalnih službi i javnozdravstvenih ustanova o razini kvalitete zraka i daljnjim preporukama", poručuju iz Štampara.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO 'Sve je gore': Razbuktao se požar u Sv. Nedelji, pogledajte zastrašujuću buktinju s kojom se bore vatrogasci