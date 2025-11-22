Ne dopustite zimi da vas iznenadi: Zaštitite djecu, kućne ljubimce i vozila

Zimsko razdoblje donosi niske temperature, snijeg i led, koji predstavljaju značajne izazove u svakodnevnom životu, a učestala meteorološka upozorenja dodatno naglašavaju potrebu za oprezom i prilagodbom radi očuvanja sigurnosti i dobrobiti građana.

Kako biste hladne dane proveli što ugodnije i bez nepredviđenih poteškoća, ključno je usvojiti niz preventivnih mjera i praktičnih rješenja, piše BBC.

Kako osigurati toplinu i sigurnost za bebe?

Dojenčad i djeca mlađa od pet godina osjetljivija su na niske temperature. Stručnjaci stoga savjetuju primjenu nekoliko ključnih mjera opreza.

Tijekom boravka na otvorenom, preporučuje se slojevito odijevanje. Više tanjih slojeva odjeće učinkovitije zadržava tjelesnu toplinu od jednog debljeg sloja. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu glave i ruku kapom i rukavicama, s obzirom na to da se značajan dio topline gubi upravo preko tih dijelova tijela.

U automobilu vrijede drugačija pravila. Zbog sigurnosnih razloga, potrebno je izbjegavati debele zimske jakne i skafandere u autosjedalici. Prekomjerna količina materijala između djeteta i sigurnosnih pojaseva može umanjiti njihovu učinkovitost u slučaju sudara. Preporučuje se dijete vezati u sjedalicu odjeveno u tanju odjeću, a potom ga prekriti dekom. Po povratku u zatvoreni prostor, djetetu treba skinuti kapu, rukavice i suvišne slojeve odjeće.

Idealna temperatura prostorije za spavanje dojenčadi noću iznosi između 16 i 20 stupnjeva Celzija. Pregrijavanje se smatra jednim od čimbenika rizika za sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS). Dovoljni su pidžama i vreća za spavanje ili lagana, prozračna deka. Ako se koristi vreća za spavanje, a postoji sumnja da je djetetu hladno, preporučuje se dodavanje još jednog sloja odjeće, a ne dodatnih pokrivača.

Izbjegavanje zimskih infekcija

Zimsko razdoblje karakterizira povećana učestalost respiratornih infekcija poput gripe, norovirusa (poznatog kao zimska crijevna viroza) i COVID-a. Niže temperature potiču dulji boravak u zatvorenim prostorima, što olakšava prijenos uzročnika zaraznih bolesti.

Kašljanje i kihanje u prostorijama sa zatvorenim prozorima pogoduje brzom širenju virusa. Stoga je iznimno važno redovito prozračivati prostore te održavati visoku razinu higijene – koristiti maramice prilikom kašljanja i kihanja te redovito prati ruke.

Cijepljenje i dalje predstavlja najučinkovitiju mjeru zaštite. Savjetuje se provjeriti kod izabranog liječnika ispunjavate li uvjete za besplatno cjepivo protiv gripe ili docjepnu dozu cjepiva protiv COVID-a.

Načini zaštite kućnih ljubimaca zimi

Jednako kao i ljudi, životinje su izložene riziku od pothlađivanja (hipotermije). Veterinarske udruge savjetuju vlasnicima da psima i mačkama osiguraju dodatne deke u njihovim ležajevima. Povišeni ležajevi mogu zaštititi starije pse od propuha, dok mačke često preferiraju spavanje na povišenim i skrovitim mjestima.

Kako bi ljubimci ostali aktivni unatoč smanjenom boravku na otvorenom, potrebno im je osigurati dodatno vrijeme za igru u zatvorenom prostoru. Mačke je preporučljivo držati u kući tijekom noći.

Posebnu pažnju treba posvetiti ljubimcima koji borave vani, poput kunića i zamoraca. Nužno im je osigurati dodatnu stelju za toplinsku izolaciju te ih, ako je moguće, premjestiti u zaštićeniji prostor poput garaže, ili ih privremeno unijeti u kuću.

Psi i tijekom zime zahtijevaju redovite šetnje. Većina pasmina ima krzno koje pruža zaštitu od hladnoće, no starijim, bolesnim ili kratkodlakim psima preporučuje se korištenje zimskog kaputića ili džempera.

Šetnje je poželjno obavljati tijekom dana, kada su temperature najviše. Ako je izlazak po mraku neizbježan, razmislite o korištenju LED ogrlica ili reflektirajućih povodaca radi bolje vidljivosti. Potreban je dodatan oprez prilikom puštanja psa s povodca na snijegu jer se ispod snježnog pokrivača mogu skrivati opasnosti, a zaleđene vodene površine možda neće izdržati njegovu težinu. Nakon povratka u dom, obavezno je psu ručnikom osušiti krzno te mu provjeriti i očistiti šape od soli, pijeska i nakupina snijega.

Sušenje rublja u zatvorenom prostoru

Sušenje odjeće na radijatorima, iako uobičajena praksa tijekom zime, može dovesti do nepotrebnog zagrijavanja prostorija koje se ne koriste te uzrokovati probleme s prekomjernom vlagom i pojavom plijesni.

Korištenje odvlaživača zraka predstavlja učinkovitu alternativu. Mnogi modeli imaju posebne postavke za sušenje rublja i mogu raditi nekoliko sati pored stalka s mokrom odjećom. Financijski stručnjaci ističu da je rad odvlaživača zraka znatno isplativiji od zagrijavanja cijele prostorije isključivo radi sušenja rublja.

Način za odleđivanje automobila

Zaleđeno vjetrobransko staklo čest je jutarnji prizor za vozače tijekom zimskih mjeseci. Važno je upamtiti da se nikada ne smije koristiti vruća voda iz kuhala – nagla promjena temperature može uzrokovati pucanje stakla, a voda će se brzo ponovno zalediti.

Stručnjaci iz Hrvatskog autokluba (HAK) preporučuju sljedeći postupak:

Pokrenite motor i usmjerite strujanje toplog zraka na vjetrobransko staklo.

Uključite grijač stražnjeg stakla.

Mekom četkom uklonite snijeg s cijelog vozila.

Tek nakon toga upotrijebite strugalicu i tekućinu za odleđivanje.

Sigurno korištenje grijalica i električnih deka

Prijenosne grijalice ne smiju se koristiti za sušenje odjeće, ostavljati bez nadzora ili uključene tijekom noći. Također, potrebno je izbjegavati njihovo spajanje na produžne kabele jer to povećava rizik od požara.

Pri korištenju električnih deka preporučuje se upotreba funkcije tajmera kako bi se spriječilo pregrijavanje. Deka se ne smije koristiti ako su grijaće žice vidljive, ako je kabel oštećen ili ako se osjeti neuobičajen miris. Plinske grijalice nose rizik od trovanja ugljikovim monoksidom, stoga je u prostoriji u kojoj se koriste obavezno imati ispravan detektor ugljikovog monoksida.

