Gotovo 4.000 žena doživjelo je promjene u menstrualnom ciklusu nakon cijepljenja protiv koronavirusa. No, stručnjaci su uvjerili javnost da se zbog toga ne treba brinuti, piše Mirror.

Podaci pokazuju da je gotovo 4.000 žena nakon primanja cjepiva protiv koronavirusa imalo obilnije mjesečnice nego inače ili su primijetile druge promjene u menstrualnom ciklusu.

Nakon cijepljenja AstraZenecom prije 17. svibnja, Regulatornoj agenciji za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) stiglo je 2.734 izvješća o promjenama o menstrualnom ciklusu. Daljnjih 1.158 izvješća stiglo je od žena nakon što su primile Pfizerovo cjepivo, a bilo ih je 66 povezanih s Modernom.

To su samo privremene promjene?

Menstrualne promjene u velikoj mjeri doživjele su žene u dobi od 30 do 49 godina, no one nisu navedene kao moguća nuspojava nakon cijepljenja. Smatra se da su one povezane s odgovorom imunološkog sustava tijela, čiji je dio sluznica maternice.

Znanstvenici tvrde da se zbog tih promjena ne treba brinuti te da će one biti samo privremene. Oni vjeruju da je slučajnost što ih žene doživljavaju nakon cijepljenja.

"Mnoge žene će povremeno tijekom života doživjeti privremenu promjenu menstrualnog ciklusa. Trenutno mnoge žene u 20-ima i 30-ima godinama dobivaju cjepivo protiv Covida-19. Stoga se čini neizbježnim da se kod nekih žena ta dva događaja slučajno poklapaju", rekao je potpredsjednik za članstvo u RCOG-u dr. Pat O'Brien.

Pomno će pratiti izvješća

Također, oglasili su se iz MHRA-ete su poručili kako nema nikakvog razloga za zabrinutost.

"Trenutni dokazi ne ukazuju na povećan rizik od menstrualnih poremećaja ili neočekivanog vaginalnog krvarenja nakon cjepiva. Broj prijava o menstrualnim poremećajima i vaginalnom krvarenju nizak je u odnosu na broj žena koje su do sada primile cjepivo protiv Covida-19 i na to koliko su menstrualni poremećaji općenito uobičajeni.

MHRA će nastaviti pomno pratiti izvješća o menstrualnim poremećajima i vaginalnom krvarenju prilikom cijepljenja protiv Covid-19", priopćili su.