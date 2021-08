Kako starimo, to se naša kosa više prorjeđuje. No, umjesto skupog presađivanja kose, estetski kirurg koji je popularan na TikToku tvrdi kako postoji puno jeftinije i praktičnije rješenje, prenosi The Sun.

Djevojka imena Audrey Victoria podijelila je video u kojem je otkrila da je nakon korištenja ulja ružmarina dobila mekanu i gušću kosu.

Dr. Anthony Youn osvrnuo se na njen video i složio se sa zaključkom, a njegov video pregledan je više od pet milijuna puta.

Objasnio je kako neka istraživanja potvrđuju da ulje ružmarina može biti djelotvorno kao i Rogaine (Minoxidil), medicinski preparat za rast i gustoću kose koji ponekad može izazvati iritaciju kože.

Najbolje od svega jest to što je ulje ružmarina jako povoljno. Naime, možete ga nabaviti u ljekarnama za 40-ak kuna.

U videu je Audrey umasirala ulje u tjeme i po vrhovima kose, ostavila ga je da djeluje preko noći i ujutro isprala šamponom.

Dr. Youn upozorava da je s uljem ružmarina potrebno koristiti drugo ulje, poput onoga od jojobe ili avokada zato što eterična ulja mogu izazvati iritaciju kože ako se pravilno ne razrijede.