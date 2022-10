AI (artificial intelligence) ili umjetna inteligencija pobliže opisuje područje računalne znanosti koje se bavi razvojem inteligentnih alata (strojeva, aparata, aplikacija) koje reagiraju i uče kao ljudi. Tehnološki dizajn AI sustava uključuje i razumijevanje te analizu jezika, govora, slike, prema čemu sustav uči kako reagirati, planirati ili rješavati određene zadatke, što za "obične ljude" znači asistenciju i pomoć u određenim radnjama.

Umjetna inteligencija ima ogroman potencijal te je oprez itekako potreban, prije svega kako ne bi bio monopoliziran od strane male skupine ljudi, a na štetu svih ostalih.

Zbog sve veće razvijenosti umjetne inteligencije, već danas se mogu prepoznati emocije i predvidjeti ljudsko ponašanje.

Kako se svaka tehnologija može upotrijebiti na pozitivan i negativan način, razgovarali smo s Janom Štedulom iz Mindsmiths, koji se bavi istraživanjem i praktičnom primjernom umjetne inteligencije u odnosima s brendovima. Jan je pričao o trendovima u umjetnoj inteligenciji, njezinom kontroliranju, autonomnoj vožnji te razvoju umjetne inteligencije.

Trendovi u umjetnoj inteligenciji

NET.HR: Koji su sljedeći trendovi u umjetnoj inteligenciji i što je trenutno najaktualnije?

ŠTEDUL: Otprilike svakih deset godina dolazi do promjene u načinu na koji ljudi interaktiraju s tehnologijom. Pojava interneta dovela je do toga da sva tehnologija bude prilagođena webu, takozvana web-first era. Napretkom mobilne tehnologije, prvenstveno brzine mobilnog interneta, svjedočili smo mobile-first eri u kojoj korisnici svakodnevno pristupaju internetu putem mobilnih uređaja, potom smo ušli u app-first eru u kojoj koristimo mobilne aplikacije za rješavanje naših problema, a sada smo ušli u AI-first eru u kojoj se oslanjamo na umjetnu inteligenciju da proširi naše ljudske sposobnosti.

AI-first eru obilježit će tehnološka rješenja koja od korisnika ne očekuju da nauči koristiti alat poput nove aplikacije ili novog softvera, nego upravo obrnuto. Tehnologija uči o svakom korisniku pojedinačno, tehnologija predlaže što je najbolje za njega u svakoj danoj situaciji, poduzima radnje u ime i uz suglasnost korisnika. Umjetna inteligencija inicijalnu ekspertizu preuzme od ljudskih stručnjaka, a nakon toga je usavršava iskustvom stečenim na milijunima drugih korisnika.

Najbolje tvrtke za umjetnu inteligenciju u Hrvatskoj

NET.HR: Koje su najbolje tvrtke za umjetnu inteligenciju u Hrvatskoj, gdje se nalaze najbolji stručnjaci?

ŠTEDUL: Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju svake godine provodi istraživanje i mapiranje ekosustava umjetne inteligencije u Hrvatskoj, uskoro se očekuje i najnovija verzija koja će identificirati tvrtke, akademske i istraživačke institucije, sve one koji se na neki način bave razvojem i primjenom umjetne inteligencije.

Među AI tvrtkama nalaze se one koje razvijaju AI rješenja za druge, ali i one koji koriste AI u svojim proizvodima i rješenjima. Na vizualiziranom AI krajoliku raspoređeni su po industrijama unutar kojih djeluju i rekao bih da imamo odlične i globalno konkurentne igrače u većini industrija. Najpoznatije hrvatske AI tvrtke su one koje su globalni lideri u svojoj kategoriji, Photomath, Rimac automobili, Infobip, Microblink, Orqa, a postoji i cijeli niz propulzivnih startupa koji su pokazali ogroman potencijal te ostvaruju ozbiljan rast poput STEMI-ja, Memgrapha, Airta, Ascalie i naravno Mindsmithsa.

Sigurnost umjetne inteligencije

NET.HR: Istraživači kažu da će biti nemoguće kontrolirati superinteligentnu umjetnu inteligenciju. Elon Musk je zabrinut zbog sigurnosti umjetne inteligencije i poziva na oprez, postoje li razlozi za brigu?

ŠTEDUL: Superinteligentna umjetna inteligencija još uvijek ne postoji i vodeći svjetski stručnjaci ne mogu procijeniti hoće li postojati za 50 ili 500 godina, dok neki smatraju da je tako visoku razinu inteligencije nemoguće očekivati od tehnologije. Sigurnosni aspekt oko umjetne inteligencije je iznimno bitan, znamo da se puno toga na svijetu može zloupotrijebiti i da svaka tehnologija sa sobom uz veliku korist donosi i novi set rizika koje je potrebno adresirati. Primjera potencijalne zloupotrebe ima bezbroj, no jedan dobar i lako razumljiv je deepfake video, naizgled realistični videozapis stvoreni uz pomoć umjetne inteligencije, u kojem su stvarni ljudi prikazani kako govore ili rade stvari koje u stvarnosti nikada nisu. Žrtve fake videa su do danas bile i svjetske face poput Tom Cruisea, Barracka Obame ili recentno Volodymyr Zelensky.

Najbolji način za adresiranje brige ili straha od umjetne inteligencije je podizanje razine znanja. Pritom ne mislim da bi svi trebali ići studirati računalnu znanost i postati stručnjaci za razvoj umjetne inteligencije, dovoljno je razumjeti apsolutne osnove kako bi mogli bolje razumjeti svijet koji nas okružuje i prepoznati situacije kada smo izloženi određenom riziku, a kada je taj strah potpuno neopravdan. U Hrvatskoj postoji tečaj o osnovama umjetne inteligencije Elements of AI i toplo preporučujem svim osobama u starosti od 14 do 99 da provjere o čemu se radi.

NET.HR: Hoće li strojevi preuzeti naše poslove zbog čega ćemo postati suvišni kao radnici?

ŠTEDUL: Umjetna inteligencija će preuzeti naše poslove i otvoriti prostor za nova zanimanja na isti način kao što su to izumi i tehnologija činili oduvijek. Naš svijet se mijenja svakodnevno, a pogotovo način na koji živimo i radimo. Mi danas živimo u brzom, tehnološki naprednom društvu. Većina današnjih zanimanja nisu postojala prije 20-30 godina, a nastala su jer je tehnologija podigla efikasnost društva na višu razinu i otvorila ljudima prostor za rješavanje kreativnijih i zanimljivih problema.

Poboljšana korisnička iskustva

NET.HR: Kako umjetna inteligencija i strojno učenje mogu u web pregledniku doprinijeti korisničkom iskustvu od online chatbota, webcam videa i web aplikacija?

ŠTEDUL: Ogroman je napredak postignut u korištenju umjetne inteligencije za razumijevanje značenja online sadržaja i kombiniranju toga s razumijevanjem potreba i namjera korisnika. Ključni izazovi kojima se AI danas bavi na webu su otkrivanje, podudaranje i filtriranje. Napredak umjetne inteligencije omogućit će da na internetu manje pretražujemo, manje uspoređujemo jer će to sve bolje obavljati AI, a mi se lakše odlučujemo za sadržaj i proizvode skrojene po našoj mjeri.

NET.HR: Kada ćemo dobiti autonomnu vožnju?

ŠTEDUL: Najčešće kada ljudi govore o autonomnoj vožnji zamišljaju najvišu razinu autonomne vožnje, ali postoje razine od 0 do 5. Serijska pojava razine 2 autonomne vožnje je već uobičajena u 2022., a postoje i serijski automobili koji nude razinu 3.

U kontekstu autonomne vožnje važno je razumjeti da je tehnologija daleko spremnija od zakonske regulative koja bi omogućila da se na cesti nađu i vozila s razinom 4 ili 5 autonomne vožnje. U Europskoj Uniji, primjerice, priprema se zakon koji bi trebao regulirati pitanje primjene umjetne inteligencije, u njemu se AI dijeli na skupine bez rizika, s umjerenim rizikom i potom skupinu gdje primjena predstavlja visoki rizik. Autonomna vožnja spada u tu, najstrože reguliranu kategoriju i mislim da ćemo još neko vrijeme čekati da društvo i kreatori javnih politika uhvate korak s napretkom tehnologije. Tko je kriv ako autonomno vozilo izazove nesreću je pitanje od kojeg se mnogima vrti u glavi, bilo da je riječ o osiguravajućim kućama, zakonodavcima ili zabrinutim građanima.

Razvoj umjetne inteligencije

NET.HR: Kako će kvantno računalstvo ubrzati AI? Kada ćemo doći do toga i kako će to utjecati na razvoj umjetne inteligencije?

ŠTEDUL: Klasična računala imaju ograničenu računalnu snagu, opseg do kojeg AI može raditi na tim računalima je ograničen, ali zahvaljujući mogućnostima kvantnog računalstva, omogućeno je značajno povećanje efikasnosti za izazove strojnog učenja i umjetne inteligencije.

Korištenje kvantnih algoritama u tehnikama umjetne inteligencije dodatno će pojačati sposobnosti učenja strojeva. To će dovesti do poboljšanja u razvoju, između ostalog, sustava predviđanja sa značajnom primjenom u primjerice financijskoj industriji, ali i drugdje. Nove tehnike razvijaju se svaki dan, mogućnosti i efikasnosti umjetne inteligencije se povećavaju, ali za krajnjeg korisnika će to značiti da će sve više zadataka u njegovo ime preuzeti AI i time proširiti njegove sposobnosti.

NET.HR: Koji je vama najbolji primjer projekta AI za koji ljudi ne znaju, a može im pomoći u svakodnevnom životu?

ŠTEDUL: S kolegama i prijateljima imam igru u kojoj šaljemo jedni drugima najsvježije primjere primjene umjetne inteligencije. Trenutno svjedočimo sve većoj pojavi servisa koji mogu generirati visokokvalitetne slike i vizuale temeljem tekstualnog inputa korisnika. Besplatni servisi kao što je Midjourney ili DALL-e u stanju su kreirati slike u različitim stilovima temeljem tekstualnog opisa, mi ćemo to koristiti da bi generirali sadržaj za našu novu web stranicu, a moguće je uslugu koristiti i za privatne svrhe. Mogućnost kreiranja visoko kvalitetnih vizuala ljudima bez talenta za crtanje i dizajn poput mene stvara jedinstven osjećaj sreće, predlažem svima da isprobaju ove alate i dođu u neposredni doticaj s moći umjetne inteligencije.