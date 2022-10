Stručnjak za spavanje je objasnio da vam "spoznaja da je već 2:35 ujutro, a vi još uvijek ne možete zaspati nikako neće pomoći, a može vas samo još više razbuditi i produljiti vrijeme spavanja", piše Mind Body Green.

To potvrđuje i studija iz 2007. godine koja je objavljena u "Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry" u kojoj je 30 ljudi s dobrim navikama spavanja i njih 30 s nesanicom dobilo upute da jednu noć dok pokušavaju zaspati prate ili ne prate sat, kako sami odluče, uz to da su svi nosili i prenosni monitor za praćenje spavanja.

"U usporedbi s onima koji nisu pratili vrijeme na satu, oni koji su stalno provjeravali koliko je sati više su brinuli i imali su dužu latenciju početka sna", rekao je jedan od istraživača i dodao da je zanimljivo da je isto vrijedilo i za grupu s kvalitetnim snom i za onu s problemima spavanja.

Izbacite sat iz sobe

U još jednoj studiji koja se fokusirala samo na one koji loše spavaju i proširila raspon istraživanja na tri noći umjesto na jednu, sat je i dalje bio glavni izvor zabrinutosti pa je istraživački tim zaključio da satovi potiču brigu vezanu za spavanje, i objasnio da sat ili budilica nikako ne bi trebali držati pored kreveta.

Bez neprestanog otkucavanja, možda će vam biti lakše da zaspite, a i manje ćete brinuti: stručnjaci, naime, podsjećaju da su naša tijela programirana za spavanje i to čine instinktivno.

"Ako prođe više od 20 minuta i još ste budni, ustajanje da radite nešto drugo dok ne osjetite da ste umorniji može pomoći. Na taj način nećete krevet povezivati s nesanicom i ostati će vaša zona za odmor; ali nemojte ni kad izađete iz sobe provjeravati koliko je sati", savjetuje psihologica Ellen Vora.