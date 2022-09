Ako imate penis, velike su šanse da ste iskusili noćnu erekciju, ili, kako joj se tepa, jutarnju slavu. Zapravo, fenomen je nevjerojatno čest i tijekom osmosatnog sna javlja se tri do pet puta. Dobra vijest je da ako se probudite s erekcijom, to znači da je vaša alatka zdrava, a i krvožilni sustav je u dobrom stanju. Ali ostaje pitanje – zašto? Pa, da postoji nekoliko znanstvenih objašnjenja uzroka. Prvi se svodi na ciklus spavanja.

Javlja se tijekom REM faze

Sergio Diez Alvarez, direktor medicine u bolnici Maitland objašnjava. "Noćne erekcije penisa javljaju se tijekom REM faze sna (faza tijekom koje sanjamo)", napisao je u objavi na The Conversation. "Javljaju se kada se aktiviraju određena područja mozga", kaže.

"pavanje se sastoji od nekoliko ciklusa REM i non-REM (dubokog) sna. Tijekom REM faze sna dolazi do promjene u dominantnom sustavu koji se aktivira. Prelazimo sa simpatičke (bori se i bježi) stimulacije na parasimpatičku (odmori i probavi) stimulaciju". objašnjava. Dodaje da ovaj pomak u ravnoteži pokreće odgovor parasimpatičkog živčanog sustava - a to uzrokuje i erekciju. A ta erekcija nas i dočeka jer se ljudi često bude dok izlaze iz REM faze sna.

Testosteron raste ujutro

Drugi razlog, rekao je Alvarez, je razina testosterona. "Testosteron, koji je na najvišoj razini ujutro, također se pokazao da povećava učestalost noćnih erekcija", rekao je. "Zanimljivo, nije utvrđeno da testosteron značajno utječe na vizualne erotske podražaje ili erekcije izazvane fantazijom. Oni su uglavnom vođeni 'sustavom nagrađivanja' mozga koji luči dopamin."

Posljednje, ali definitivno ne manje važno, neki stručnjaci misle da bi to mogao biti način na koji vam tijelo daje do znanja da morate piškiti - što bi objasnilo zašto erekcija prestaje čim frajeri isprazne mjehur. "Vjerojatnije je da je razlog jutarnje erekcije to što nesvjesni osjećaj punog mjehura stimulira živce koji idu do kralježnice i oni izravno reagiraju stvaranjem erekcije (spinalni refleks)", dodao je Alvarez.

Nuspojava punog mjehura

Iako znanstvene studije nisu u potpunosti zaključile da noćna erekcija doprinosi zdravlju, neka istraživanja sugeriraju da bi, ako naglo prestanu, to moglo biti znak bolesti poput dijabetesa koji utječu na erektilnu funkciju ili teške depresije. Većinu vremena nema razloga za brigu, ali ako primijetite bilo kakve promjene s tim snažnim pozivima za buđenje ili ste zabrinuti, uvijek je najbolje potražiti savjet svog liječnika opće prakse ili medicinskog stručnjaka.