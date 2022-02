Mlada djevojka požalila se na Redditu kako je prozvana ekshibicionistom jer je hodala po vlastitoj kući u grudnjaku i kratkim hlačama.

Ima osobnu teretanu

“Volim vježbati ujutro, imam malu kućnu teretanu postavljenu u garaži u kojoj volim započeti jutra”, napisala je. “Dok završim, obično se prilično oznojim i samo bacim majicu u prljavo rublje na putu do kupaonice da se istuširam.

'Otišla sam do kuhinje, a majicu sam skinula'

“Međutim, prošlog vikenda sam bacila majicu u rublje, skinula ručnik i otišla u kuhinju da si napravim nešto za jesti prije tuširanja", kaže. No, daleko od toga da je bila gola, ili kako je naslovila post, u toplesu.

"Još sam bila u svom sportskom grudnjaku i još uvijek sam imala kratke hlačice i ne vidim ništa loše u tome.", dodaje.

Prozor njezine kuhinje gleda na susjedovo dvorište i ostala je zaprepaštena kada ju je muškarac, u kasnim 50-ima, optužio da je u posljednje vrijeme "nevjerojatno neprikladna s obzirom na njegovu obitelj".

'Nazvao me ekshibicionistom'

"Nisam imala pojma o čemu priča jer rijetko razgovaram s njim ili njegovom obitelji, a onda je rekao da sam posljednja dva dana bila u grudnjaku kraj kuhinjskog prozora", nastavila je.

"Na kraju me nazvao ekshibicionistom i da to nije nešto što on ili njegova obitelj žele gledati", dodala je.

Na kraju objave, djevojka mu je rekla da će "imati na umu ono što je rekao, ali da će nositi što god želi dok je u svojoj kući, a uostalom nije kao da hodala gola kraj prozora" .

Ljudi su brzo komentirali objavu, a većina je utvrdila da ona uopće nije pogriješila.

'Prozovite ga pred njegovom suprugom'

“Reci mu da ti stvara nelagodu jer je perverznjak i viri ti kroz prozore”, napisala je jedna osoba. "Dodatni bodovi ako to učinite pred njegovom ženom!"

"U sportskom si grudnjaku. Nisi u toplesu", dodao je netko drugi.

"I ne zaboravite spomenuti da ako vam ne prestane viriti u prozore, možda ćete morati pozvati policiju zbog voajerstva.", poručuju joj.

"To je tvoja kuća", složili su se.

'Ne raspravljajte, prijavite voajera'

"Ako vam opet smeta, otiđite na policiju i recite da vas maltretira i dok ste u vlastitoj kući."

Drugi komentar je glasio: "Tvoje tijelo, tvoj izbor. Njegovo ponašanje je uznemiravanje, prošla su vremena kada su muškarci govorili ženama što da nose", kažu, a neki su joj poručili da ode ravno na policiju.

"Nemojte razgovarati s njim o tom problemu (nikada ne reagirajte, on će to shvatiti kao potvrdu svog ponašanja), samo ga odmah prijavite policiji ako opet smisli slično sr*nje."